Dans un début de saison étonnant, Erling Haaland bat un nouveau record de buts en Premier League.

Cette saison, Erling Haaland est intenable, brisant tous les records. Il a marqué neuf buts en seulement quatre matchs de Premier League, établissant un nouveau record et surpassant le précédent de huit buts en quatre matchs de Wayne Rooney.

Le total individuel de buts de Haaland, neuf, est supérieur à ce que n'importe quelle autre équipe de Premier League a réussi collectivement, à l'exception de son propre Manchester City. Malheureusement, samedi, la largeur étroite d'un poteau de but l'a empêché d'accomplir un triplé historique dans trois matchs de Premier League consécutifs.

Au lieu de cela, il s'est contenté d'un doublé, menant Manchester City à une victoire 2-1 contre Brentford. Cette double réalisation porte son total de buts à Manchester City à un impressionnant 99 en seulement 103 matchs.

Son premier but était crucial, marqué à la 19e minute alors que Manchester City était en retard après que Brentford ait marqué après seulement 22 secondes de jeu. Son deuxième but est venu juste avant la mi-temps, alors qu'il semait la confusion dans la défense de Brentford, interceptait une longue passe du gardien Ederson et déposait délicatement le ballon dans le but.

La performance impressionnante de Haaland est venue malgré les doutes sur sa participation au match suite au décès d'un proche membre de sa famille pendant la semaine.

Haaland est également devenu le joueur le plus rapide à atteindre 50 buts en Premier League, réalisant cet exploit en seulement 48 matchs, soit 17 matchs plus tôt que le précédent record d'Andrew Cole. S'il parvient à mener le classement des buteurs une fois de plus cette saison, il rejoindra Thierry Henry en tant que seul joueur à avoir remporté trois fois consécutivement le Soulier d'or depuis 2006.

Gary Lineker, célèbre commentateur de la BBC et animateur du podcast "The Rest Is Football", a loué Haaland le mois dernier, déclarant : "Il est rapide, grand, fort et difficile à marquer. Il est prolifique et ne s'inquiète pas de rater des occasions. Il en ratera peut-être certaines, mais un bon finisseur comme lui en marquera beaucoup."

George Ramsay de CNN a également contribué à ce rapport.

Les performances exceptionnelles d'Erling Haaland en football lui ont valu de nombreux éloges dans le sport. Malgré les épreuves personnelles, il a continué à exceller, battant le record de Wayne Rooney pour le plus grand nombre de buts en Premier League lors des quatre premiers matchs d'une saison.

