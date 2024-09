- Dans un contexte économique de parcimonie, le secteur des cosmétiques connaît une augmentation des ventes.

Malgré une confiance des consommateurs en baisse en Allemagne, le secteur des cosmétiques a connu une augmentation de ses bénéfices. Selon les chiffres fournis par l'Association des Soins Corporels et Détergents (IKW) basée à Francfort, les ventes de cosmétiques et de produits de soins corporels ont augmenté de 2,0 % au premier semestre, atteignant 12,3 milliards d'euros. Cela a été accompagné d'une augmentation de 8,3 % des ventes de produits de nettoyage et d'agents de lavage, totalisant 4,1 milliards d'euros.

Le marché national a joué un rôle important, avec une croissance des ventes en Allemagne de 7,3 %, s'élevant à 10,4 milliards d'euros. Les produits comme les produits d'hygiène buccale, les produits de soin du visage, les adoucissants pour textiles et les nettoyants tous usages ont connu une augmentation de la demande. Comme l'a déclaré le PDG de l'IKW, Thomas Keiser, "notre industrie continue de briller même dans un contexte économique morose". Les consommateurs restent focalisés sur les soins personnels et la propreté.

Cependant, le secteur des affaires étrangères a été moins performant, avec une baisse des ventes de 2,6 % par rapport à l'année précédente, s'élevant à 6,0 milliards d'euros. Cela suit plusieurs années de croissance robuste des exportations internationales, qui ont maintenant connu une période de réajustement du marché, selon l'association.

L'IKW représente environ 440 entreprises, employant environ 50 000 personnes. Ces entreprises représentent une impressionnante part de 95 % du marché allemand.

