Dans un changement récent, Taylor Swift a dépassé Rihanna pour prendre la première place.

Les concerts de Taylor Swift plongent ses fans dans un état de frénésie ! Sa tournée Eras, ses gains numériques et ses ventes d'albums ont entraîné une augmentation significative de ses revenus. Elle est maintenant en passe de surpasser une autre chanteuse en termes de richesse.

Selon le magazine américain Forbes, qui publie une liste annuelle des célébrités les plus riches, Taylor Swift peut maintenant se vanter d'une valeur nette estimée à 1,6 milliard de dollars (équivalent à 1,46 milliard d'euros). Cet exploit fait d'elle la première musicienne de l'histoire à atteindre ce palier.

En octobre 2022, Swift est officiellement devenue membre du club des milliardaires grâce au succès de sa tournée mondiale "The Eras Tour". Il est intéressant de noter que la plupart de la richesse de Rihanna provient de ses entreprises de beauté et de mode, tandis que les revenus de Swift proviennent principalement de la vente d'albums, des redevances de streaming et de ses tournées de concerts.

La richesse de Rihanna a connu une légère baisse, permettant à Swift de prendre la tête. L'an dernier, la valeur nette de Rihanna était estimée à 1,7 milliard de dollars, mais elle a depuis diminué à 1,4 milliard de dollars (environ 1,28 milliard d'euros). Beyoncé arrive en troisième position avec une valeur nette de 750 millions de dollars (environ 683 millions d'euros), tandis que son partenaire, le rappeur Jay-Z, est le musicien masculin le plus riche avec une valeur nette de 2,5 milliards de dollars (environ 2,28 milliards d'euros).

Swift, Rihanna et d'autres dans l'industrie de la musique peuvent être financièrement réussis, mais ils sont encore loin derrière les Individuals les plus riches du monde. Actuellement, le PDG de Tesla, Elon Musk, occupe la première place avec une valeur nette estimée à 261 milliards de dollars (environ 237 milliards d'euros), suivi du fondateur d'Oracle, Larry Ellison, avec 209 milliards de dollars (environ 190 milliards d'euros) et du co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, avec 206 milliards de dollars (environ 188 milliards d'euros).

