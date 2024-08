- Dans un changement inattendu, l'ARD arrête temporairement sa diffusion du soir, remettant les rênes à la jeune génération.

Sous le hashtag #KIDSREVOLT, ARD a interrompu sa programmation en prime time à 20h15 sur sa première chaîne pour une émission spéciale de 15 minutes. L'humoriste Carolin Kebekus a présenté l'événement, offrant aux jeunes l'opportunité de prendre les rênes de différentes émissions telles que "Morning Mag", "Sports Show", "Journal", "Quizzed - Chassés" et même les rôles d'enquêteurs de "Tatort".

Des extraits rapides ont mis en avant des enfants discutant de sujets importants tels que la lutte pour les droits des enfants inscrits dans la Constitution, abordant des préoccupations telles que le harcèlement en ligne, l'abus d'enfants, les difficultés financières et les équipements de loisirs insuffisants.

"Tatort" a fait une pause

En tant que présentatrice du journal pour la soirée, Noemi a déclaré : "Des études récentes montrent que les jeunes d'aujourd'hui regardent vers l'avenir avec plus de désespoir que jamais. Ma génération est confrontée à la peur de la guerre, de la fragmentation sociale et du changement climatique. Ces crises persistantes contribuent à une pression psychologique accrue." Par conséquent, l'épisode réel de "Tatort" a été reporté à 20h30 en raison de l'émission inattendue.

Le patron de WDR, Jörg Schönborn, a justifié ce coup d'éclat en déclarant : "Il est de notre responsabilité sociale de mettre en avant les droits des enfants. Nous souhaitons contribuer à cette initiative avec les ressources à notre disposition et une abondance de contenu pour enfants dans les médias publics."

Kebekus, fraîchement sortie de ses devoirs parentaux avec son bébé de janvier, a déclaré à l'agence de presse allemande : "Les droits des enfants dans notre pays sont souvent ignorés. Plus de 20 % des enfants et des jeunes sont menacés par la pauvreté ou l'isolement social. Je souhaite une prise de position politique forte et claire sur cette question sociale urgente. Malheureusement, le groupe de défense des enfants est trop sous-représenté."

