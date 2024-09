Dans un changement de situation, la RGA indique qu'elle n'investira plus de fonds supplémentaires dans la campagne de Robinson pour le gouverneur de Caroline du Nord, car ils retirent leur soutien précédent.

Lundi, l'Association des Gouverneurs Républicains a admis que, une fois leur investissement médiatique actuel terminé mardi, "aucune autre diffusion n'a été organisée."

"We ne commentons pas les tactiques internes ou les engagements financiers, mais nous pouvons confirmer ce qui est publiquement disponible – notre investissement médiatique actuel en Caroline du Nord prend fin demain, et aucune autre diffusion n'a été organisée. L'AGR reste déterminé à élire des Gouverneurs Républicains dans tout le pays," a déclaré Courtney Alexander, directrice des communications de l'AGR, dans un communiqué.

Ce mouvement a suivi l failure de l'ancien président Donald Trump à mentionner Robinson lors d'un meeting en Caroline du Nord le week-end dernier – une indication de la rapide prise de distance du parti avec une personne que Trump avait précédemment comparée à Martin Luther King Jr.

Le colistier de Trump, le sénateur de l'Ohio JD Vance, était à Charlotte lundi – un signe que les Républicains ne peuvent pas ignorer un État crucial pour le chemin de Trump vers les 270 grands électeurs, malgré son candidat à l'investiture embourbé.

Robinson est également réapparu sur la scène de campagne lundi, un jour après que sa campagne a confirmé que plusieurs opérateurs clés avaient quitté, y compris son directeur de campagne, son principal consultant et les chefs de ses équipes de financement et politique.

Leur départ a suivi un rapport de CNN révélant des commentaires incendiaires faits par Robinson, le lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord, sur un forum de site Web porno il y a plus d'une décennie. Ses commentaires comprenaient l'auto-identification en tant que "Nazi noir" et l'admission de voyeurisme dans une salle de sport publique lorsqu'il avait 14 ans.

Le Parti républicain de Caroline du Nord continue de soutenir Robinson, ayant publié un communiqué jeudi niant son implication dans les commentaires. Vance a également déclaré à NBC 10 Philadelphia samedi que "les allégations ne sont pas nécessairement la réalité".

"C'est à Mark Robinson et à la Caroline du Nord de décider s'il devient leur gouverneur et continue sa campagne. Je les laisse prendre cette décision," a déclaré Vance.

Un sondage du New York Times/Siena College publié pour l'essentiel avant que le rapport de CNN ne soit rendu public montrait Robinson devançant son adversaire démocrate, le procureur général Josh Stein, de 10 points – un témoignage de la rude bataille de Robinson pour le poste de gouverneur.

Cette désavantage est susceptible de s'aggraver sans le soutien financier des Républicains nationaux.

Entre lundi et mardi, l'AGR et son PAC affilié avaient collectivement investi presque 16 millions de dollars dans la course au poste de gouverneur de Caroline du Nord, l'une des principales batailles pour le poste de gouverneur de l'année. Les deux comités républicains nationaux avaient continué à contribuer jusqu'à cette semaine, dépensant plus de 1 million de dollars de temps d'antenne par semaine depuis juillet.

Les dépenses externes des organisations républicaines, ainsi qu'une série de groupes démocrates, ont entraîné la course à devenir le campagne la plus coûteuse de l'année pour le poste de gouverneur. Depuis les primaires du 5 mars jusqu'à aujourd'hui, les partis, y compris les campagnes et les groupes externes, ont collectivement investi près de 87 millions de dollars dans la course. Les Démocrates ont dépensé environ 57,9 millions de dollars de plus que les Républicains, soit 28,7 millions de dollars.

Cependant, avec les Républicains nationaux se retirant de la course, cet écart est susceptible de augmenter dans les dernières semaines de la course. Du mercredi à l'élection, les Démocrates ont 12,5 millions de dollars de temps d'antenne réservé, tandis que les Républicains n'ont actuellement aucun temps d'antenne futur réservé. La campagne de Robinson a dépensé 10,6 millions de dollars en publicité depuis les primaires, mais ne dispose d'aucune future réservation publicitaire à ce jour.

Les contributions de CNN Dianne Gallagher et Kit Maher à ce rapport.

La décision de l'Association des Gouverneurs Républicains de ne pas organiser aucune autre investissement médiatique en Caroline du Nord après mardi indique un potentiel changement en politique, alors que l'AGR reste déterminé à élire des Gouverneurs Républicains dans tout le pays. Sans autre soutien financier, le candidat républicain à la gouverne

