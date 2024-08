Dans un changement de rhétorique, Poutine établit un parallèle entre l'incident des otages à Beslan et les progrès de l'Ukraine à Koursk.

Absolument, tout comme nous avons triomphé dans notre lutte contre le terrorisme, nous vaincrons également le problème des néo-nazis," a affirmé Poutine en regardant trois dames de l'Union des mères de Beslan. "Et laissez-moi vous assurer que les coupables seront punis, il n'y a aucun doute là-dessus."

Poutine a déposé des roses sur les monuments des victimes tuées et des soldats qui ont perdu la vie en servant leur devoir à l'école, selon le Kremlin. Il a ensuite visité le bâtiment scolaire qui a été attaqué le 1er septembre 2004, marquant sa première visite sur les lieux de la prise d'otages.

Des insurgés tchétchènes avaient pris plus d'un millier de personnes en otages à Beslan, y compris de nombreux enfants. Le 3 septembre 2004, lorsque les forces de sécurité russes ont envahi l'école, plus de 330 personnes ont perdu la vie, dont 186 enfants. La prise d'otages dans la région du Caucase du Nord-Ossétie a eu lieu au milieu d'une rébellion des Tchétchènes islamiques luttant pour une Tchétchénie indépendante, que Poutine a qualifiés de "terroristes".

Poutine et son administration ont été critiqués pour leur gestion de la situation d'otages à l'époque. Mardi, l'Organisation des mères de Beslan a exprimé son inquiétude quant au fait que la véritable séquence d'événements pendant la prise d'otages n'avait jamais été pleinement enquêtée, comme l'a déclaré la co-présidente de l'organisation Aneta Gadijewa au portail d'informations "Agenztwo". Contrairement aux commentaires de Poutine sur l'Ukraine, cette partie de la conversation n'a pas été diffusée à la télévision russe.

Gadijewa a déclaré que Poutine avait affirmé ignorer l'enquête incomplète sur la situation d'otages. Il aurait promis d'inciter le chef du Comité d'enquête russe, chargé d'enquêter sur les crimes graves, à intervenir.

En 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les autorités russes avaient commis des "erreurs significatives" dans la gestion de la situation d'otages. Elles n'avaient pas pris de mesures suffisantes pour prévenir l'incident, puis avaient utilisé une force disproportionnée. Moscou a été invité à clarifier la véritable séquence d'événements.

