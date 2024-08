- Dans un affrontement passionnant en demi-finale, Sinner dépasse Zverev.

Le joueur de tennis Alexander Zverev est passé près, mais n'a pas réussi à se qualifier pour la finale à Cincinnati. Le joueur allemand de 27 ans, originaire de Hambourg, a affronté un combat difficile contre le joueur numéro un mondial, Jannik Sinner, perdant 6:7 (9:11), 7:5, 6:7 (4:7) dans un match qui a duré 3 heures et 7 minutes. Malheureusement, Zverev a dû céder au joueur italien de 23 ans. Dans leurs quatre précédentes rencontres, Zverev avait remporté la victoire.

"Parfois, il faut faire confiance à son instinct. Et je pense que c'était mon avantage aujourd'hui," a déclaré Sinner après le match, souffrant à nouveau de légers problèmes à la hanche. "Il y a eu des hauts et des bas, ce qui n'est pas rare, surtout quand un match dure plus de trois heures. C'était un bon match, je dirais, pour nous deux. Il a servi exceptionnellement bien, donc je peux être fier."

Zverev a atteint les demi-finales à Cincinnati pour la troisième année consécutive. En 2021, le champion olympique de Tokyo a remporté le titre du tournoi US Masters dans l'Ohio. Le tournoi sert de préparation pour l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année à New York, qui commence le 26 août.

Malgré sa défaite, Zverev a continué à faire preuve de son talent sur le court de tennis, atteignant les demi-finales pour la troisième année consécutive à Cincinnati. Quels que soient les résultats d'aujourd'hui, le tennis reste une passion pour Zverev, qui se prépare à affronter de forts opposants lors de l'US Open à venir.

