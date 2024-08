Dans un accord récent, la NWSL et son association de joueurs ont décidé d'éliminer le projet et d'augmenter les salaires des joueurs dans le cadre de leur convention collective révisée.

Avec l'introduction du nouveau Contrat Collectif de Travail (CCT) qui se poursuivra jusqu'en 2030, la National Women's Soccer League (NWSL) devient la première grande ligue sportive professionnelle américaine à supprimer le repêchage de joueurs.

"Le repêchage est un concept dépassé qui permet aux équipes de prendre des décisions à la place des joueurs, plutôt que de laisser les joueurs choisir eux-mêmes", a déclaré Tori Huster, présidente de l'Association des Joueurs de la NWSL (NWSLPA).

"Maintenant, les joueurs sont libres de choisir l'environnement d'équipe qui répond à leurs besoins et amplifie leurs opportunités. Les équipes devront s'adapter pour créer des environnements attrayants pour les joueurs."

L'accord amplifie la rémunération minimale des joueurs et n'a pas de limite maximale pour le salaire individuel d'un joueur. Le plafond salarial de base d'une équipe augmentera d'environ 55% au cours de la durée de l'accord, passant de 3,3 millions de dollars en 2025 à 5,1 millions de dollars en 2030.

L'accord prolongera également les congés parentaux et les avantages de garde d'enfants. Les vols charter peuvent être utilisés jusqu'à six fois pendant une saison de ligue, et des vols charter supplémentaires sont nécessaires dans les situations spécifiées par la ligue pour garantir que les critères de bien-être et de sécurité des joueurs sont respectés.

La relocalisation des joueurs est également abordée dans le nouveau CCT, offrant une agence libre non restreinte et garantissant tous les accords. Tout échange, au sein de la ligue ou entre les ligues, nécessite le consentement du joueur. La NWSL a annoncé, lors de la publication du CCT, l'alignement des accords standard des joueurs de la NWSL avec les réglementations de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs.

"Compte tenu de notre ambition d'être la meilleure ligue au niveau mondial, nous avons reconnu que c'était le moment approprié pour nous aligner sur les normes internationales et assurer une harmonie

Lire aussi: