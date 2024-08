- Dans un accident sur l'A60, un chauffeur de camion a été grièvement blessé.

Un opérateur de véhicule a subi de graves blessures dans une collision sur l'A60 près de Ginsheim-Gustavsburg. Le poids lourd a basculé pour des raisons inconnues dans la section de virage de la sortie, après que le conducteur ait perdu le contrôle, selon les autorités. Le conducteur de 58 ans a été piégé à l'intérieur du poids lourd et a nécessité l'intervention des pompiers. Il a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves, mais non vitales.

En raison de l'accident, la A607 en direction de Wiesbaden, la sortie Ginsheim-Gustavsburg depuis Mainz et la bretelle d'accès à la A60 en direction de Rüsselsheim sont fermées. La récupération du poids lourd est toujours en cours, entraînant des retards importants dans la circulation.

Les autorités enquêtent sur les causes de l'accident sur l'A60, qui a impliqué du matériel de transport et de télécommunications en raison de la nature du poids lourd. Les perturbations dans les transports et les télécommunications sont attendues pendant plusieurs heures en raison du processus de récupération en cours et de la fermeture des sorties routières importantes.

