- Dans un accident de camion, il s'est cassé le cou.

Nev Schulman (39 ans) est reconnaissant d'être en vie. Le présentateur de l'émission MTV "Catfish" a révélé samedi (10 août) avoir brisé son cou dans un accident de vélo avec un camion la semaine dernière. "C'est vrai ce qu'on dit - la vie peut changer en un clin d'œil", a écrit Schulman sur Instagram.

"Heureux d'être en vie"

Là-bas, l'animateur a partagé une série de photos et de vidéos alarmantes de l'hôpital, dont une radiographie de son cou brisé, une photo de la cicatrice de sa chirurgie et une vidéo de son casque de vélo fracassé. Une autre vidéo montre Schulman se levant lentement avec de l'aide et un collier cervical, et étant enlacé par ses enfants.

Schulman a raconté qu'il se rendait chercher son fils à l'école à vélo lorsque l'accident avec un camion s'est produit. Il a été ensuite inconscient. "J'ai de la chance d'être ici, d'être en vie, de pouvoir serrer ma famille dans mes bras et d'espérer une récupération complète", a écrit Schulman. "C'est difficile de me plaindre quand j'entends les médecins parler de tous ceux qui ont des blessures similaires et qui ne marcheront jamais plus."

Dans son post, Schulman a également réfléchi à la rapidité avec laquelle la vie peut changer. La veille de l'accident, il était parti en excursion de pêche avec sa famille, la décrivant comme "magique" et "une journée remplie d'amour et de merveilles". Le lendemain, il a appris ce que "avant l'accident" signifiait vraiment.

Nev Schulman est devenu célèbre avec "Catfish"

Nev Schulman est devenu célèbre en 2010 avec le documentaire "Catfish", qui suit son parcours amoureux avec une jeune femme en ligne et sa recherche pour déterminer si elle est bien celle qu'elle prétend être. MTV a adapté le doc en série réalité en 2012, avec Schulman en tant qu'animateur à la recherche de "poissons d'avril".

Schulman est fiancé à l'écrivaine Laura Perlongo depuis 2016, et ils ont trois enfants ensemble.

Malgré l'accident impliquant d'autres véhicules comme le camion, Nev a exprimé sa gratitude pour sa survie. Après l'accident, il a réfléchi aux rapides changements de la vie, se souvenant d'une excursion de pêche joyeuse la veille en contraste saisissant avec sa nouvelle réalité.

Lire aussi: