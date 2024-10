Dans son premier discours devant le tribunal aux côtés de Trump, Musk dépeint les démocrates comme des adversaires potentiels.

"Inscrivez-vous pour voter, d'accord ? Ralliez tout le monde, même ceux que vous ne connaissez pas si bien, et aidez-les à s'inscrire aussi. Il ne reste que deux jours pour s'inscrire en Géorgie et en Arizona. C'est ça, seulement 48 heures. Envoyez-leur un message maintenant, puis assurez-vous qu'ils votent vraiment. Sinon, ce sera la dernière élection, je vous le dis," a déclaré Musk lors du rassemblement de Trump à Butler, en Pennsylvanie. "Sinon, c'est ma prédiction."

La déclaration de Musk ressemblait aux avertissements souvent formulés par les partisans de la vice-présidente Kamala Harris et du président Joe Biden concernant Trump. Ironiquement, c'était Trump qui s'adressait à la foule avant les troubles au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, qui est resté inactif pendant plus de trois heures alors que le chaos régnait.

Musk, PDG de X et partisan de Trump en vue, a utilisé sa apparition sur scène pour soutenir que la course à la présidentielle de 2024 est différente de toutes les autres et que les opposants de Trump cherchent à limiter la liberté d'expression, à militariser les lois sur les armes à feu et à supprimer le droit de vote.

Musk a endorsed Trump en été et a aidé à établir un super PAC qui a déjà dépensé des millions dans la campagne présidentielle. Il a imaginé un avenir sombre si Trump perd, en insistant sur le fait que la préservation de la liberté d'expression en Amérique et même la Constitution elle-même dépendent de la victoire de Trump.

Les commentaires de Musk ont dévié du thème principal du rassemblement de Trump à Butler, le lieu d'une tentative d'assassinat contre Trump cet été. During his first visit since then, Trump acknowledged the incident and paid tribute to Corey Contempore, a firefighter who was fatally shot at the rally. Trump also expressed gratitude to the Secret Service for their protection.

"Il y a exactement 12 semaines ce soir même, sur cette même terre, un assassin froid comme la glace a visé pour me faire taire, moi et le mouvement," a dit Trump.

La liste des orateurs était plus prestigieuse que les rassemblements habituels de Trump, avec le sénateur de l'Ohio JD Vance, Eric Trump, la co-présidente du RNC et belle-fille Lara Trump, et l'activation conservatrice Scott Presler montant sur scène avant Trump. During a moment of silence in tribute to the victims at the previous Trump rally in Butler, opera singer Christopher Macchio performed "Ave Maria."

Throughout the rally, Trump claimed that his supporters deserve a government untouched by lobbyists and special interests, a goal that his opponents were actively obstructing.

"Au cours des huit dernières années, ceux qui voulaient entraver notre progression m'ont diffamé, impeaché, inculpé, tenté de m'empêcher de me présenter sur les bulletins de vote - et qui sait, peut-être même ont-ils tenté de me tuer?" a affirmé Trump. "Mais je n'ai jamais cessé de me battre pour vous, et je ne cesserai jamais."

Après la tentative d'assassinat à son club de golf en Floride, Trump a accusé Biden et Harris d'inciter la deuxième attaque et a affirmé : "Their rhetoric is causing me to be targeted."

Les autorités continuent d'enquêter sur les motivations des suspects dans les deux tentatives d'assassinat, et il n'y a aucune preuve liant les opposants politiques de Trump à une implication dans l'un ou l'autre des incidents. CNN's Kate Sullivan et Shania Shelton ont contribué à ce rapport.

En lumière des déclarations de Musk, il y a eu un accent mis sur l'importance de voter aux élections à venir, avec des préoccupations soulevées quant aux efforts potentiels pour limiter la liberté d'expression et supprimer le droit de vote. Musk a endorsed Trump's campaign and warned of dire consequences if Trump loses, highlighting the role of politics in shaping these issues.

