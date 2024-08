- Dans sa robe de chiffon brun, elle marche sur le quai.

Actrice acclamée Angelina Jolie (49 ans) interprétera le rôle de la célèbre chanteuse d'opéra Maria Callas (1923-1977) dans le biopic "Maria" de Pablo Larraín (48 ans), qui sera présenté aujourd'hui au Festival international du film de Venise (28 août au 7 septembre), plus précisément le 29 août. Le film est également en lice pour le Lion d'or.

Pour sa première apparition promotionnelle, Jolie est apparue sur le Lido portant une robe en organza marron semi-transparente. La robe mettait en valeur un motif de broderie en forme de diamant complexe sur le devant, et était sans manches et longue. Elle a accessoirisé la robe avec des chaussures et des lunettes de soleil assorties, saluant les fans alors qu'elle sortait d'un bateau à l'Hôtel Excelsior. Ses cheveux, coiffés sur le côté avec une raie lâche, avaient un effet balayage, tandis que son maquillage mettait subtilement en valeur ses yeux.

Jolie est accompagnée de l'actrice italienne Valeria Golino (58 ans), qui joue le rôle de la sœur de Callas, Yakinthi, née en 1917, et de l'acteur turc Haluk Bilginer (70 ans), qui incarne le magnat grec-argentinien des transports et amant de Callas, Aristote Onassis (1906-1975).

Une éventuelle rencontre avec son ex Brad Pitt ?

L'événement étoilé en dehors de la compétition comprend la présentation de "Wolf", le premier film depuis "Burn After Reading" en 2008 à réunir les stars George Clooney (63 ans) et Brad Pitt (60 ans). Jon Watts (43 ans), réalisateur des franchises "Spider-Man", a supervisé ce projet.

Les fans de l'ancien couple "Brangelina" spéculent sur une éventuelle réunion dans la ville lagunaire italienne. Le directeur et le commissaire artistique du festival, Alberto Barbera (70 ans), a éclairé cette question dans une interview accordée à "Vanity Fair" :

"Angelina arrivera le premier jour, plus précisément le 29 août, et repartira avec Pablo Larraín pour Telluride [le festival de cinéma de l'automne à Colorado, Ed.]. Brad n'arrivera à Venise que le samedi. Il est impossible qu'ils se croisent sur le Lido", a-t-il expliqué.

Jolie et Pitt se sont rencontrés pour la première fois pendant le tournage de "Mr. & Mrs. Smith" en 2005 et ont commencé une relation. Ils se sont fiancés en 2012 et se sont mariés en France en 2014. Jolie a déposé une demande de divorce en septembre 2016, et les disputes juridiques continuent à ce jour.

La Commission, qui supervise le Festival international du film de Venise, a annoncé les nominations pour les prix, dont "Maria" de Pablo Larraín avec Angelina Jolie dans le rôle de Maria Callas, est en lice pour le Lion d'or. Malgré les rumeurs d'une éventuelle réunion entre Angelina Jolie et son ex-mari Brad Pitt lors du festival, le directeur du festival Alberto Barbera a confirmé que leurs emplois du temps ne permettront pas une rencontre sur le Lido.

Lire aussi: