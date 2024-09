Dans quelles circonstances une baisse de température de 35°C peut-elle être bénéfique?

Weather.com: Le retour de l'été est vigoureux - Combien de temps cette canicule va-t-elle durer?

Actuellement, les prévisions météorologiques montrent des incohérences. Initialement, il semblait que les températures allaient Significativement baisser jeudi, ce qui aurait pu annoncer l'automne pour le week-end. Cependant, les dernières évaluations de la situation météorologique présentent un tableau différent.

Qu'est-ce qui cause cette variation?

Actuellement, les modèles météorologiques ont des difficultés avec une possible baisse de l'air froid sur l'Écosse. Il s'agit d'un système de haute pression dans l'atmosphère supérieure qui a une influence significative sur notre courbe de température et sur la direction générale de la météo.

Pourquoi cela se produit-il?

La position de ce système de basse pression dans les jours à venir déterminera si nous allons assister à un début d'automne ou si nous allons rester dans la phase estivale chaude. Compte tenu de la situation actuelle, l'été pourrait prolonger son séjour, tandis que certaines régions pourraient connaître un temps automnal. Ce développement, sans aucun doute, suscite à la fois de l'excitation et de l'importance, compte tenu de la forte chaleur dans certaines régions et du soulagement potentiel qu'il pourrait apporter. De plus, d'autres préoccupations météorologiques pourraient perdre de leur urgence avec un changement de saison.

Quelles sont ces préoccupations?

L'impact de la sécheresse en cours sur les régions de l'est. En conséquence, les niveaux de danger d'incendies de forêt atteindront la catégorie la plus élevée (5) dans certaines régions à l'est de l'Elbe au milieu de la semaine. Même la plus petite étincelle ou feu ouvert pourrait avoir des conséquences graves. Dans le reste du pays, il fera toujours chaud et humide, parfois accompagné de fortes précipitations, comme nous l'avons vu lundi lorsque des orages ont déversé 20 à 40 litres d'eau par mètre carré, causant des inondations.

Comment les orages vont-ils se développer?

Les températures baisseront légèrement la nuit de mardi à mercredi avant l'arrivée d'orages plus forts du sud-ouest. Il fera toujours chaud et tropical, avec des températures minimales nocturnes comprises entre 13 et 21 degrés.

Et mercredi?

Les orages s'intensifieront et sont attendus pour former une ligne s'étendant des Alpes aux monts Métallifères, et atteignant le Schleswig-Holstein en fin d'après-midi et en soirée. Il y a un risque de conditions météorologiques extrêmes, notamment des fortes précipitations, de la grêle et des vents forts. Les précipitations peuvent atteindre 40 à 80 litres par mètre carré en peu de temps, ce qui équivaut à un mois entier de précipitations dans certaines régions. Vers l'est, il restera sec et extrêmement chaud.

Quelles températures pouvons-nous attendre?

Initialement, les températures seront autour de 30 degrés. Cependant, le centre de chaleur se déplacera vers l'est mercredi et jeudi, atteignant 35 degrés dans certaines régions.

Ces températures battent-elles des records?

Bien qu'il soit peu probable d'atteindre le record absolu (36,5 degrés en septembre 1911 à l'observatoire de Jena), l'événement sera toujours extraordinaire, marquant l'une des températures les plus élevées en septembre des 70 dernières années.

Quelles sont les prévisions pour jeudi et vendredi?

Les orages devraient se retirer vers le sud-ouest ces jours-là. Le reste du pays peut s'attendre à des jours de soleil et à un temps estival presque entirely sec, avec des températures confortables d'environ 24 degrés à l'ouest et jusqu'à 32 degrés à l'est.

Quelles tendances prévoyons-nous pour le week-end?

La situation est incertaine. Il y a encore une chance que nous puissions connaître un temps automnal précoce. Cependant, la plupart des prévisions s'orientent vers la poursuite des conditions estivales. Si c'est le cas, nous pouvons nous attendre à du soleil et à un temps agréable, avec des orages occasionnels, principalement à l'ouest. Les températures estimées seront comprises entre 24 et 31 degrés.

Malgré la prévision initiale d'un refroidissement jeudi, les difficultés rencontrées par les modèles météorologiques en raison d'un système de haute pression sur l'Écosse entraînent de l'incertitude. Ce système de haute pression influence la courbe de température et pourrait prolonger la canicule, qui pourrait être encore forte pendant le week-end, avec des températures comprises entre 24 et 31 degrés.

Lire aussi: