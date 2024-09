Dans quelles circonstances mon employeur pourrait-il saisir mon véhicule d'entreprise?

En commençant un nouveau projet dans une entreprise, on vous remet les clés d'une voiture de fonction, permettant des trajets à la fois professionnels et personnels. Plus tard, votre patron vous lance une bombe en demandant le retour du véhicule. Est-ce dans ses droits ?

Selon Peter Meyer, spécialiste du droit du travail basé à Berlin, une voiture de fonction utilisée à des fins personnelles est en quelque sorte une partie intégrante de votre rémunération globale, aux côtés de votre salaire fixe ou de vos bonus liés aux performances. "Dans la plupart des cas, les employeurs n'ont pas le droit de récupérer cette voiture de fonction", explique Meyer.

Cependant, il existe des situations où un employeur peut demander le retour du véhicule :

Clause contractuelle : Le contrat de travail ou la politique de la voiture de fonction peut préciser les circonstances dans lesquelles l'employeur peut saisir le véhicule. Selon Meyer, cela peut inclure une période d'incapacité prolongée de plus de six semaines ou un transfert interne d'un employé externe vers un poste avec des responsabilités de voyage réduites.

Résiliation de l'emploi : Après la résiliation, l'employeur a également le droit de réclamer la voiture de fonction, en particulier si vous avez été libéré de vos responsabilités professionnelles. Toutefois, il devrait y avoir un accord contractuel qui soutient leur demande immédiate du véhicule après l'annonce de la résiliation, ajoute Meyer.

Pas de réglementation de la voiture de fonction mentionnée dans le contrat ?

En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat de travail concernant le retour précoce de la voiture de fonction, les employés peuvent continuer à l'utiliser jusqu'à la fin de leur emploi, même pendant une période de résiliation.

Si un employeur demande le retour de la voiture de fonction de manière injuste et précoce, et que l'employé s'exécute, Meyer indique qu'il peut être éligible à une indemnisation. Cette indemnisation correspond généralement au montant de l'impôt que l'employé a payé pour l'utilisation privée de la voiture.

À propos de Peter Meyer : Expert en droit du travail et membre du comité exécutif du groupe de travail sur le droit du travail au sein de l'Association des avocats allemands (DAV).

