- Dans mon avis, la saison de pêche de l'esturgeon dans le MV s'avère plus prometteuse en 20XX que la prévision pour 2023.

Cette année, les cigognes ont connu une augmentation des effectifs de reproduction dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dépassant les chiffres de 2023. Dans l'ancien district de Ludwigslust, bien qu'il y ait eu 3 paires de reproduction en moins, soit 104, elles ont réussi à élever 187 petits, soit 26 de plus que l'année précédente. Cette information a été partagée par le "père cigogne" régional, Helmut Eggers, du groupe de travail d'État pour la protection de la cigogne blanche MV, attribuant l'augmentation à l'abondance de nourriture due aux conditions plus humides.

En ce qui concerne les statistiques générales de l'État pour la saison des cigognes 2024, Eggers a mentionné qu'elles n'ont pas encore été révélées. Cependant, selon NDR, plus de 700 paires de cigognes ont réussi à élever des petits dans MV cette année. Selon l'Union pour la conservation de la nature (NABU), il y a 20 ans, il y avait environ 1100 paires de reproduction et 2400 jeunes cigognes.

Critique du ministre de l'Agriculture Özdemir

Cependant, Eggers a exprimé des doutes quant au retour des effectifs de cigognes à leur ancienne grandeur. Il a souligné la diminution des prairies et l'alimentation insuffisante sur les grands champs pour les cigognes. Leur principale source de nourriture est les souris, mais pour les jeunes, les vers et les insectes sont essentiels, et les grenouilles sont de plus en plus rares.

Dans ce contexte, Eggers a critiqué le ministre fédéral de l'Agriculture Cem Özdemir (Les Verts) pour avoir libéré des terres en jachère à des fins agricoles. "La cigogne est laissée pour compte", a-t-il déclaré. "Sur les champs de maïs ou de grains, elle ne trouve pas de nourriture." Selon les réglementations de l'UE, les agriculteurs doivent laisser 4% de leurs terres agricoles en jachère chaque année pour soutenir la biodiversité. Cependant, Özdemir a suspendu cette réglementation en 2024, comme en 2023.

Signal de migration depuis la mer de Marmara

La plupart des jeunes cigognes ont entamé leur voyage vers le sud au début août, tandis que les cigognes adultes se préparent maintenant à partir. Déjà, une cigogne équipée d'un traceur a atteint la mer de Marmara près d'Istanbul. "Elle suit la route de l'est sur le Liban, Israël et l'Égypte, probablement jusqu'au Tchad ou au Soudan", a déclaré Eggers.

