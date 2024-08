Dans l'un des incidents les plus meurtriers depuis le 7 octobre, une attaque israélienne a fait au moins 10 morts dans le sud du Liban.

Une femme et ses deux enfants sont apparemment parmi les morts, selon le communiqué du ministère.

L'attaque a également laissé au moins cinq autres blessés, dont deux dans un état critique. Parmi eux, il y a trois Syriens, un Soudanais et un Libanais, comme l'a révélé le ministère. Deux Syriens sont dans un état critique et reçoivent des soins médicaux dans un hôpital voisin.

L'armée israélienne a revendiqué la responsabilité de la frappe contre un dépôt d'armes du Hezbollah dans la région de Nabatieh pendant la nuit.

Les pertes de cette frappe représentent l'un des plus forts bilans dans le sud du Liban depuis l'assaut d'Israël contre Gaza, suite aux attaques de Hamas le 7 octobre qui ont fait environ 1 200 morts.

Depuis, il y a eu des accrochages quasi quotidiens entre le Hezbollah et les forces israéliennes le long de la frontière, entraînant plus de 40 000 morts palestiniens en dix mois.

Les relations entre le Liban et Israël se sont détériorées davantage le mois dernier suite à une frappe aérienne israélienne à Beyrouth qui a coûté la vie au commandant militaire du Hezbollah, Fu'ad Shukr. Le lendemain, Israël est suspecté d'avoir orchestré l'assassinat du chef politique du Hamas à Téhéran. Israël n'a ni confirmé ni nié son implication dans cet incident.

Cet événement a suscité des spéculations sur des attaques de représailles imminentes du Hezbollah et de l'Iran contre Israël. Deux sources ayant connaissance des renseignements ont rapporté plus tôt ce mois-ci que le Hezbollah semble de plus en plus enclin à frapper Israël unilatéralement, indépendamment des intentions de l'Iran.

Compte tenu de sa proximité géographique avec Israël, son voisin du nord, le Hezbollah pourrait agir avec un préavis minimal, selon l'une des sources, ce qui est différent de la situation avec l'Iran.

Les négociations d'otages et de cessez-le-feu se sont conclues vendredi et reprendront la semaine prochaine. Les médiateurs internationaux ont présenté un nouveau plan visant à combler les différences restantes entre Israël et Gaza.

