À partir de prochaines mises à jour, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad dans l'UE pourront supprimer davantage d'applications d'Apple de leurs appareils. Cette liste comprend l'App Store, l'application de messagerie Messages, le navigateur web Safari, les applications Appareil photo et Photos. Cependant, les applications Paramètres et Appels téléphoniques resteront non supprimables.

Dans l'application Paramètres, une nouvelle section sera ajoutée, permettant aux utilisateurs de choisir des offres de fournisseurs tiers pour des fonctions individuelles au lieu des applications par défaut d'Apple. Par exemple, les utilisateurs peuvent choisir une application alternative pour passer des appels téléphoniques autres que celle d'Apple par défaut. De même, les gestionnaires de mots de passe et les claviers peuvent également être remplacés. D'ici le printemps 2025, les utilisateurs pourront également basculer vers différentes applications par défaut pour la navigation et les traductions, comme annoncé par Apple.

D'ici la fin de l'année, les utilisateurs de Safari devront à nouveau choisir leur navigateur web par défaut sur chaque appareil.

Impact sur Apple

Ces modifications sont dues au Règlement sur les marchés numériques (RMN), qui oblige les grands opérateurs de plateformes à maintenir une équité entre leurs offres et les applications concurrentes.

Pour Apple, ce changement est important, car il remet en question son modèle commercial traditionnel riche en matériel et logiciel harmonisé. Les revenus générés par les abonnements de services et les frais d'applications sont également devenus cruciaux pour Apple - ils ont atteint 24,2 milliards de dollars lors du dernier trimestre, représentant plus d'un quart du chiffre d'affaires mondial.

Vers des applications et navigateurs standard pour Apple.

Dans ce nouveau contexte, les utilisateurs auront la possibilité d'utiliser des ['Autres'] applications tierces pour des fonctions précédemment gérées par les applications par défaut d'Apple, telles que l'utilisation de navigateurs web alternatifs à Safari. Suite au Règlement sur les marchés numériques (RMN), Apple se dirige vers des ['Autres'] applications standard pour maintenir une équité avec les concurrents.

