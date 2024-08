Dans l'interview initiale qui suit sa nomination, Harris décrit ses perspectives.

Au cours d'une discussion en direct avec son compatriote Tim Walz, Harris a déclaré, s'adressant à l'anchorman de CNN Dana Bash lors d'une visite en Géorgie, un État clé, "Je suis le candidat idéal pour ce rôle."

Au cours de l'entretien, Harris a critiqué Trump pour avoir promu un programme diviseur aux États-Unis. Toutefois, elle a exprimé son optimisme quant à un nouveau départ, car "les gens sont prêts pour un nouveau chemin." Elle a également mentionné son intention d'intégrer un républicain dans son cabinet, si elle remporte la présidence en novembre, afin de promouvoir l'unité.

S'exprimant sur le fracturage, une méthode controversée d'extraction de gaz aux États-Unis, Harris a déclaré, malgré sa précédente opposition, "En tant que président, je n'imposerai pas d'interdiction de fracturage."

En réponse aux allégations républicaines concernant son changement de position sur des questions cruciales, Harris a affirmé que "le cœur de mes perspectives politiques et décisions reste inchangé" car ses valeurs "n'ont jamais vacillé."

En ce qui concerne le problème crucial de la campagne de l'immigration, Harris a énoncé des sanctions pour ceux qui franchissent illégalement la frontière. "Je pense qu'il devrait y avoir des conséquences", a-t-elle déclaré. "Nos lois doivent être respectées et appliquées." Dans un tel scénario, elle appliquerait ces réglementations.

De plus, Harris a plaidé en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, d'un accord de libération des otages et de la fin du conflit entre Israël et le groupe islamiste radical Hamas. Elle a mis en avant le droit d'Israël à l'autodéfense tout en exprimant sa préoccupation pour les "tueries inutiles d'innocents Palestiniens."

Elle a également exprimé son intention de maintenir la politique d'approvisionnement en armes de Biden pour Israël. Lorsqu'on lui a demandé si elle comptait modifier cette politique, elle a répondu : "Non."

Harris a également partagé son expérience d'apprendre la décision de Biden de se retirer de la course à la présidence, qui s'est produite alors qu'elle préparait le petit-déjeuner pour sa famille. "Et j'ai demandé, 'Es-tu sûr?' et il a répondu, 'Oui.' C'est comme ça que j'ai découvert", a-t-elle déclaré.

Cela marquait la première interview de Harris depuis sa nomination en tant que candidate présidentielle démocrate. Auparavant, Trump, ainsi que d'autres républicains, l'avaient accusée d'éviter les interviews après le retrait de Biden de la course à la présidence.

Finalement, Trump a décrit l'entretien comme ennuyeux dans un post en ligne. Il et Harris s'affronteront lors d'un débat télévisé le 10 septembre.

Malgré son engagement à aborder les questions d'immigration, Harris a déclaré, "Je ne vais pas blâmer les parents qui ont amené leurs enfants ici en quête d'une meilleure vie."

