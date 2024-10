Dans l'expression artistique, il est essentiel d'utiliser et de remplir tous les styles ou genres disponibles.

L'univers de l'art peut être chaotique et animé. Remarkablement collectifs et calmes, Jan et Tina Wentrup ont guidé leurs contributeurs artistiques à travers les hauts et les bas pendant deux décennies, misant sur le dialogue, la décélération et une base unique à Venise.

Passant d'une écurie équine auto-rénovée à un ancien bureau de poste rénové avec style, de l'est montant à l'ouest établi. Cela évoque-t-il des images de Berlin ? Vous pouvez parier que oui. Jan Wentrup a établi sa galerie à Berlin il y a vingt ans, et il la dirige avec sa femme Tina depuis 2009. Cet printemps, ils ont lancé une succursale à Venise, où les clients peuvent réserver une traversée en mer avec un artiste et un navire spécial. Leur anniversaire est célébré à Berlin avec une exposition inhabituelle. Le duo s'est associé à ntv.de à Berlin pour une interview. L'importance de la conversation continue est capitale pour le couple. Avec ouverture et readiness to engage with others, they communicate with each other and others. They particularly value conversations with the 19 artists of the gallery, their team, collectors, or curators, and engaging with the audience. The sales area is also accessible as a free exhibition space. All are welcome to step inside, take a gander, and ask questions.

L'art présenté chez Wentrup est compréhensible sans grandes explications. "Une œuvre d'art doit d'abord se tenir sur ses propres mérites", dit Tina Wentrup. "Nous visons quelque chose qui se passe entre les spectateurs, surtout pas créer de barrières." Bien sûr, il y a des œuvres hautement conceptuelles qui nécessitent des connaissances approfondies. Mais une œuvre d'art est autosuffisante, elle se tient seule, note Jan Wentrup. "Au-dessus de tout, il s'agit de l'implication personnelle entre le spectateur et l'œuvre d'art. Tout le reste ne peut être que des informations supplémentaires." L'art, however, a des niveaux différents, souligne Wentrup. C'est ce qui le distingue de la simple décoration : "Il n'y a qu'un seul plan, plutôt plat."

Valoriser les talents émergents

L'exposition anniversaire "20 ans - une exposition anniversaire" est comme un trésor chest unexpected. Les artistes collaborant avec les Wentrup ont été libres de choisir un partenaire. Cela donne des associations intermédias inattendues et de nouveaux points de vue. Il y a eu des collaborations qui les ont surpris, reveals Jan Wentrup. "Par exemple, Karl Haendel a demandé à notre fils d'écrire sur son travail." Tina Wentrup mentionne que Karl apprécie les jeunes et leur perspective.

Ils regrettent que les conversations soient de plus en plus rares dans le marché de l'art de plus en plus rapide. La communauté artistique serrée est l'accent mis : Despite the rain and cold, the artists, team members, and numerous enthusiasts attended to celebrate and discuss at the anniversary. The gallery often displays socially and politically charged works, such as the carpet collages of sculptor Nevin Aladağ, which appear colorful and appealing at first glance. However, she questions complex issues of identity and cultural community through her innovative ornament mix. "Nico Anklam, a curator we've worked with extensively," says Tina Wentrup, "said it should be possible to bring a work of art closer to someone who knows nothing about art, as well as to a university professor. You have to be able to cater to all required demographics." That's an approach they admire.

In his hometown of Münster, Jan Wentrup studied art history, "without knowing what to do with it," he recalls. "I still engage with the theoretical aspect of art history, but I value the personal dialogue with art more." He initially intended to pursue a doctorate in New York, but several factors hindered that plan, so Berlin ended up as the only alternative. He had already thought about running his own gallery during his studies.

Twenty years ago, Berlin was the epicenter of contemporary art, recalls the gallery owner. "It was easy to secure a studio and produce contemporary art, so international collectors arrived here." His first gallery location operated in a renovated horse stable, now a hub of one-man operations, laughs the gallerist. "When the first people from Grunewald came to Choriner Street, they said they had never been this far east. The Wall had already fallen 15 years ago."

Tina Wentrup, also from Münster, attended German, French, theater, film, and television studies in Cologne, Paris, and Berlin. "In Berlin, I worked for the French Embassy, the Bureau du Théâtre et la Danse, the Schaubühne, and Sasha Waltz," she reflects. "When Jan and I reconnected and grew closer, I was increasingly hired by galleries for fairs because I spoke French. I found visual art engaging because it's a very open world, unlike theater, where you work closely, almost hermetically, with each other."

Embracing Variety

Five years later, the couple decides to run and develop the gallery as equal partners. This involves actively approaching galleries abroad for their artists. In essence, it's crucial for all artists to have galleries of different sizes and nationalities to formulate strategies and concepts together. The network that emerges is enormously beneficial; artists become stronger and are perceived differently on an international scale.

They have since replaced the horse stable with a refurbished post office. Change is the norm, and galleries are no longer the sole sales platform. Artists use Instagram to self-promote their works. To what extent is gallery work still significant? "You need a place to experience art in person," Tina Wentrup is emphatic, as the gallery serves as critical mediation. "Long-term placement in collections is equally important as sustainable strategic growth," adds Jan Wentrup.

Dans le domaine des tendances du marché, le monde de l'art commence à refléter l'industrie de la mode dans une certaine mesure. "C'est un schéma inhabituel que je vois émerger", déclare Tina Wentrup, "Il y a des hauts et des bas avec une volatilité croissante, même dans les prix. Mais je ne peux m'empêcher de sentir que le côté humain s'estompe." Les artistes ne devraient pas être réduits à des marchandises. "Nous ne sommes pas dans le commerce des voitures ou des montres de luxe, nous travaillons avec des êtres vivants et ils méritent du respect et de l'affection."

Ils opposent délibérément le rythme effréné du monde par la tranquillité. En avril, ils ont étendu leur portefeuille de galeries en ouvrant un deuxième emplacement à Venise. Contrairement aux croyances, avoir plusieurs emplacements n'implique pas nécessairement un rythme plus lent. Alors, pourquoi sont-ils attirés par Venise ? "Nous nageons à contre-courant", partage Jan Wentrup, "Il y a ce courant principal à Venise, rempli de foules de gens, mais nous préférons naviguer dans les canaux latéraux, où il y a plus de place pour respirer." Dans le district plus isolé de Cannaregio, ils ont découvert un ancien atelier de mode, avec un dock privé. De telles adaptations sont courantes à Venise, car tout, y compris les œuvres d'art, doit être transporté en bateau.

"Les zones urbaines n'encouragent pas les relations authentiques. Les gens arrivent en courant, restent pendant quelques jours, puis repartent en courant", convient Tina Wentrup. "Mais Venise offre un changement de rythme bienvenu. Les gens viennent pour se détendre." L'ambiance, l'eau, tout instille un charme particulier et inspire leurs projets créatifs. Les Wentrup ont également réussi à réaliser certains projets extraordinaires à Venise. Par exemple, leur événement de navigation en cours avec l'artiste Gregor Hildebrandt, qui a conçu une voile à l'aide de bandes magnétiques noires.

"Exposition anniversaire" jusqu'au 16 novembre, Galerie Wentrup, Knesebeckstraße 95, 10623 Berlin

Pour les amateurs d'art visitant la Biennale : "Étoile et le voyage sombre", jusqu'au 19 octobre, Calle della Testa, 6359 Cannaregio, 30121 Venezia

