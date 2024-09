Dans leur première sortie en Ligue des champions après Klopp, Liverpool a montré une forme impressionnante.

Liverpool FC remporte sa première victoire en Ligue des champions sous la direction d'Arne Slot, éclipsant l'avantage précoce d'AC Milan. Malchance italienne entachée par une défaite et une blessure de gardien. Juventus et Aston Villa brillent avant les confrontations avec Leipzig et Bayern München.

Liverpool FC a célébré sa première victoire en Ligue des champions sous la direction de l'entraîneur Arne Slot. L'équipe anglaise a fait preuve de sa supériorité en s'imposant 3-1 (2-1) face à AC Milan, malgré une défaite 0-1 en championnat à Nottingham Forest le samedi précédent.

Milan a commencé de manière brillante avec un but de l'ancien joueur de Dortmund Christian Pulisic à la 3e minute. Cependant, Liverpool a repris le contrôle en milieu de première période. Le défenseur français Ibrahima Konaté (23e) et le capitaine Virgil van Dijk (41e) ont marqué pour inverser la tendance, tandis que Dominik Szoboszlai, ancien joueur de Leipzig, mettait fin à la marque à 3-1 (67e). La joie de la victoire de Liverpool a été assombrie par le décès tragique d'un supporter dans un accident de la route près de l'aéroport de Bergame.

Milan a connu une autre déception en plus de sa défaite. Le gardien français Mike Maignan a été contraint de quitter le terrain à la suite d'une collision à la 51e minute. Dans deux semaines, AC Milan affrontera le champion de Bundesliga de la saison dernière, le Bayer Leverkusen, en Allemagne.

Talent turc prometteur marque pour la victoire de Juventus

Juventus Turin a commencé sa double confrontation en Bundesliga avec une victoire convaincante 3-1 (2-0) contre le PSV Eindhoven. Leur prochain adversaire, RB Leipzig, les accueillera en Saxe dans deux semaines. Un peu plus de trois semaines plus tard, VfB Stuttgart se rendra à Turin.

Kenan Yildiz, jeune joueur de l'équipe nationale turque, a marqué le premier but de Juventus à la 21e minute, battant ainsi le record d'Alessandro Del Piero en tant que plus jeune buteur de la Ligue des champions pour le club, qu'il avait établi à 20 ans et 308 jours contre le Borussia Dortmund en 1995. Weston McKennie (27e) et Nicolás González (52e) ont également marqué pour les champions italiens en titre. Ismaël Saibari a marqué un but de consolation en temps additionnel (90+3).

Aston Villa a fait une entrée remarquée en Ligue des champions avec une victoire 3-0 (2-0) contre les Young Boys de Berne. Youri Tielemans (27e), Jacob Ramsey (38e) et l'ancien joueur de Hambourg Amadou Onana (86e) ont contribué à la victoire de leur équipe, les positionnant comme les prochains adversaires de Bayern München le 2 octobre. Le Sporting Lisbonne a commencé la campagne avec une victoire 2-0 (1-0) contre l'OSC Lille.

