- Dans leur première épreuve en eau douce, les Ice Bears de Berlin sortent victorieux.

Eisbären Berlin, guidés par l'entraîneur Serge Aubin, ont remporté une victoire écrasante lors de leur premier match. Face aux affiliés DEL2 des Lausitzer Füchse, Berlin a remporté le match 5-0 à Weißwasser. Les buts ont été marqués par Blaine Byron (16e), Gabriel Fontaine (27e), Ty Ronning (30e) et Liam Kirk à deux reprises (34e et 36e). Le gardien de but rookie Linus Vieillard a marqué ses débuts professionnels.

À l'horizon, deux matchs de test supplémentaires sont prévus dans le cadre du tournoi de préparation à Budweis. Les équipes locales Banes Motor Ceske Budejovice et la prestigieuse équipe finlandaise Oulun Karpat sont prévues pour concourir.

Le premier match officiel des Eisbären Berlin aura lieu le 5 septembre dans la Champions Hockey League (CHL) contre les Vaxjo Lakers de Suède. Ensuite, les champions en titre commenceront leur saison DEL 2023-24 le 20 septembre avec un match à l'extérieur contre les Kölner Haie.

Les Banes Motor Ceske Budejovice et Oulun Karpat sont prévus pour s'affronter dans des matchs de test, avant leur participation à un tournoi de préparation. Ces matchs de test à venir serviront de précieuses préparations pour la série de matchs de test principale.

Dans le cadre de l'emploi du temps à venir des Eisbären Berlin, un match de test contre les Vaxjo Lakers est prévu dans la Champions Hockey League, offrant ainsi une excellente occasion d'évaluer leur forme avant le début de la saison DEL 2023-24.

