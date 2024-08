Dans leur compétition, Ramelow persiste, Voigt s'envole, et l'AfD ne fait que passer à mi-parcours.

La dernière grande discussion avant les élections régionales de Thuringe dimanche a lieu. Sur ntv et Antenne Thuringe, les candidats principaux débattent de sujets critiques tels que Solingen, l'Ukraine ou l'éducation, à l'exception de l'absent Höcke, dont le suppléant ne fournit pas plus de clarté.

La campagne électorale animée en Thuringe est loin d'être douce. L'AfD plane autour de 30 %, le SPD peine à rester à deux chiffres, les Verts et le FDP vacillent au bord du gouffre - et une alliance presque inconnue dirigée par Sahra Wagenknecht, dont le visage est placardé sur des affiches partout, bien qu'elle ne soit pas éligible. La CDU, qui ne supporte ni l'AfD ni la gauche, et ne veut pas coopérer avec les Verts, n'a qu'une option pour le pouvoir : gouverner avec le SPD et le BSW. Et les 1,6 million d'électeurs sont dans l'attente, nombreux étant intéressés par un sujet qui ne sera pas décidé au Parlement régional d'Erfurt : le conflit en Ukraine en cours.

Nikolaus Blome de ntv et Alex Küper d'Antenne Thuringe ont beaucoup à discuter avec les chefs de parti à Weimar. Presque tous sont présents pour le dernier grand débat avant les élections régionales : le ministre-président Bodo Ramelow de la gauche, le candidat de la CDU Mario Voigt, le ministre de l'Intérieur du SPD Georg Maier, la candidate des Verts Madeleine Henfling, et Thomas Kemmerich du FDP. Cependant, Björn Höcke, qui a annulé à la dernière minute le matin même pour des raisons de santé, était absent.

Blome a demandé des nouvelles de Höcke à son suppléant, Stefan Möller. Möller a affirmé ignorance, déclarant qu'il n'était pas le médecin de Höcke et ne l'avait pas vu chez lui. Il a simplement mentionné que Höcke avait eu des problèmes de sommeil la nuit précédente.

Quelles sont les conséquences des meurtres de Solingen ?

La réponse de Möller n'était pas convaincante, car Höcke avait déjà annulé une fois Previously, on Monday, for personal reasons. Mais il avait un autre événement de campagne prévu pour le jeudi suivant. Blome a insisté, compte tenu de la probable "rémission spontanée" de Höcke. Möller est resté ferme, affirmant que les raisons de Höcke étaient genuine. Even "right-wing populists," as Möller put it, could experience health issues during a campaign. The topic was then dropped.

The actual focus of the show was the murders in Solingen, where a radicalized extremist stabbed three individuals to death. A point of contention in the case was the unsuccessful deportation of the perpetrator. Along with the 4,500 individuals in Thuringia facing deportation, Ramelow said they weren't all dangerous criminals. His Interior Minister, Georg Maier, concurred - for now, they still remained in the government, a coalition of red, red, and green.

Maier spoke of creating the legal framework for knife ban zones. Thuringia was one of the safest states in Germany. Sometimes, it may seem that only migrants commit crimes. "That's not the case," said Maier. This truth was not self-evident in Thuringia.

Möller discussed a deportation blockade in Germany. He even suggested traveling to Kabul himself to negotiate with the Taliban over returning Afghans, he claimed. The AfD would not deport doctors, nurses, or delivery drivers, but rather drug dealers, individuals who violently assault others, or "street fighters." However, problems arise when, for example, Morocco does not take back its citizens.

Mario Voigt of the CDU wanted to avoid any impression of complacency. He proposed establishing a repatriation center in Thuringia and assured 1800 police officers for the next five years. Katja Wolf of the BSW was firm on newcomers but later shifted the conversation to the positive aspects of migration: the skilled labor shortage.

Even Sausage Sellers Are Desired

The prospect in Thuringia is grim. They are not just seeking doctors, engineers, and other highly skilled professionals. Now, even sausage sellers are in demand, as Blome mentioned in Thuringia. Ramelow agreed and emphasized that in the next ten years, 300,000 workers will retire, but only 150,000 will replace them. These figures indicated that without immigration, the situation would be challenging. Even if the AfD aimed to solve the population decline issue with their procreation poster.

Thuringia is pursuing a different approach: With its own company, the state is actively recruiting apprentices from distant Vietnam. Ramelow reported that 776 had already arrived. Furthermore, Ukrainian refugees were permitted to work immediately, he stressed, without the requirement of a language course first, following the introduction of the so-called Job Turbo.

And the discussion shifted back to the AfD. Its state chapter is widely considered right-wing extremist, which is not appealing to foreign skilled workers. Jena's mayor, Thomas Nitzsche, said in an interview that it was "like a shadow over everything." Now, Green candidate Henfling claimed that the AfD was creating a climate that fostered violence. "Whoever posters 'Sun, Sun, Remigration' or 'Repatriation creates living space,' they're not trying to solve problems, but to spread hate and inflame society," she said, addressing Möller.

Henfling est intransigeante dans son opposition à Wolf, candidate du BSW, en ce qui concerne la situation en Ukraine. Selon Wolf, les négociations et la diplomatie devraient être prioritaires pour mettre fin au conflit. Un membre du public a interrogé Wolf sur la quantité de territoire ukrainien qu'elle serait prête à compromettre dans les négociations et ce que Henfling serait disposée à céder de Thuringe si elle était confrontée à un agresseur. Henfling, politique du parti Vert, prône également la paix, mais elle considère le BSW comme étant enclin à servir le président russe Vladimir Poutine l'Ukraine sur un plateau d'argent. Le contentement de Poutine avec l'Ukraine est douteux, une réalité reconnue par les pays voisins depuis longtemps.

Les tensions actuelles entre la CDU et le BSW

L'éducation est le sujet principal du débat en Thuringe. Ramelow, le ministre-président, révèle les défis auxquels ils sont confrontés, tels que les élèves qui apprennent l'anglais seulement deux fois par mois et les femmes âgées qui enseignent la biologie en raison du manque d'enseignants qualifiés. Le gouvernement de Ramelow a recruté 7 500 enseignants en dix ans, mais il reste encore 1 000 postes vacants non pourvus.

Voigt propose une garantie d'emploi pour les étudiants en éducation, le recrutement de candidats latéraux et une réduction de la bureaucratie. Wolf, candidate du BSW, souligne également la nécessité d'une moins grande bureaucratie, ayant acquis une connaissance approfondie du sujet en tant que maire d'Eisenach.

Un accord potentiel semble plausible, car Voigt a précédemment exprimé son souhait de collaborer avec Wolf, malgré l'ingérence du chef de parti Wagenknecht depuis Berlin. Cependant, Voigt est évasif lorsque Blome lui demande pourquoi la CDU formerait une coalition avec la gauche mais pas avec le BSW. Le BSW est un parti dissident de la gauche, mais il n'y a pas d'accord formel de non-coopération entre eux. Une coalition avec le BSW est la seule option pour un gouvernement de majorité. Wolf, connue pour son pragmatisme, évite de répéter les exigences rigides de Wagenknecht concernant l'Ukraine, qui sont inacceptables pour la CDU.

Un gouvernement minoritaire est la dernière chose que tout le monde en Thuringe veut, même Ramelow est d'accord, en soulignant le processus difficile de formation du gouvernement après l'élection du dimanche soir. Les élections en Thuringe ne sont pas un jeu même pour les plus courageux.

Le groupe Vert n'était pas présent lors du débat final en raison de conflits d'agenda, car leur représentant Madeleine Henfling n'est pas éligible pour se présenter aux élections. Malgré cela, le sujet de la migration et de l'intégration des travailleurs étrangers a été abordé, la candidate Verte Henfling critiquant l'AfD pour sa diffusion de haine et de rhétorique incendiaire.

Malgré le refus de la CDU de collaborer avec les Verts, il y a des discussions sur la nécessité d'une approche plus pragmatique de l'éducation, à la fois le candidat de la CDU Mario Voigt et la candidate du BSW Katja Wolf convenant de la nécessité d'une moins grande bureaucratie et de plus d'enseignants qualifiés. Cependant, les tensions actuelles entre la CDU et le BSW, en particulier en ce qui concerne la question de l'Ukraine, continuent de poser un défi à tout gouvernement de coalition potentiel.

