Dans l'état de l'Arizona, champ de bataille, les deux candidats politiques s'efforcent de rassembler le soutien de la communauté Navajo.

Certains spectateurs, postés le long de la Highway 264 avec leurs sièges en plein air, ont commencé à hué. "Dégagez d'ici," a rugi une femme.

Joe Biden a réussi à l'emporter en Arizona avec une marge de 10 000 voix – une première pour les Démocrates depuis 1996 – et l'État a retrouvé son importance en tant que terrain de bataille crucial cette année, avec la montée de Kamala Harris sur le ticket démocrate perçue comme un repositionnement de l'Arizona en faveur des Démocrates.

La Nation Navajo est la plus grande tribu de l'Arizona, avec environ 131 000 membres, comme le confirme le recensement américain. La participation des deux partis politiques lors du défilé de samedi met en évidence l'impact électoral de ces membres de la tribu, leur potentiel pour influencer non seulement la course à la présidence en Arizona, mais aussi une importante course au Sénat américain qui pourrait modifier l'équilibre politique à Washington l'année suivante.

Pour la première fois, le GOP de l'Arizona a inauguré un bureau de campagne à Window Rock, la capitale de la Nation Navajo, selon les déclarations de Gina Swoboda, présidente du parti d'État. Seulement une semaine auparavant, le parti d'État, ainsi que la campagne Trump et le Comité national républicain, ont également inauguré un bureau de campagne à Flagstaff.

"Les Démocrates ont la conviction qu'ils contrôlent ce segment de vote," a déclaré Swoboda à CNN après le défilé. "Personne n'a le droit d'attendre votre vote ; ils doivent le mériter."

En réponse à l'accueil du parti lors du défilé, Swoboda a insisté sur le fait qu'il est essentiel de ne pas se décourager et que le GOP doit rester présent dans la communauté.

"Si la Nation elle-même disait que nous n'étions pas les bienvenus, ce serait différent," a déclaré Swoboda, ajoutant : "Nous devons étendre notre reach, et nous ne cesserons pas nos efforts tant que nous serons invités."

Néanmoins, la campagne Harris en Arizona affirme qu'elle ne prendra aucun vote pour acquis. Ils ont inauguré un bureau de campagne dans le nord-est de Apache Junction, près de plusieurs réserves, prévoient d'investir dans des campagnes publicitaires en anglais et en navajo sur la radio tribale, et organiseront des événements de vote anticipé au sein de la communauté navajo.

La campagne Harris a également parcouru le parcours du défilé de la Nation Navajo le week-end dernier, sur une distance de plus de 3 miles, avec un char affichant une pancarte portant l'inscription "skoden vote" – argot navajo signifiant "allons-y alors".

En mettant en évidence l'importance de ces votes, les deux candidats au Sénat – le député démocrate Ruben Gallego et son adversaire républicaine Kari Lake – ont participé au défilé, saluant les fêtards et serrant des mains dans le cadre de leur reach aux électeurs autochtones. Les candidats au Congrès – le député républicain Eli Crane et son adversaire démocrate, l'ancien président de la Nation Navajo Jonathan Nez – ont également assisté, bien que le district soit considéré comme non compétitif pour les élections à venir.

Dans l'une des courses sénatoriales les plus cruciales du pays, Lake et Gallego cherchent à succéder à la sénatrice indépendante sortante Kyrsten Sinema, un poste que les Démocrates souhaitent conserver pour préserver leur mince majorité au Sénat.

Cet été, Lake – qui a perdu lors de la course gouverneur en 2022 – a visité le musée de la Nation Navajo, interagi avec les locaux sur les terrains de la foire et rendu visite au mémorial des code talkers navajos avec l'ancien vice-président navajo Myron Lizer, selon sa campagne.

Gallego, qui souhaite visiter toutes les 22 tribus reconnues par le gouvernement fédéral en Arizona, a déclaré son intention d'encourager les électeurs autochtones à voter.

"Les deux grands partis ont tendance à négliger les dirigeants et les résidents tribaux, en supposant qu'une nation tribale représente tout le monde," a déclaré Gallego samedi. "C'est une supposition erronée."

Vétéran de la marine, Gallego attribue ses liens avec la Nation Navajo à ses camarades de tribu dans l'armée. Son site Web de campagne met en évidence ses efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé et aux droits de vote pour les Amérindiens, ainsi que son plaidoyer pour traiter la crise des femmes autochtones disparues et assassinées.

Les électeurs du défilé de samedi ont exprimé leur intention de voter. Danielle Doctor, une Navajo de 48 ans, éducatrice et cheffe de famille de Phoenix, a exprimé son soutien à Harris pour la présidence et a admiré la différence de réaction à la participation des deux campagnes lors du défilé.

D'un autre côté, Tom Ranger, un républicain de 67 ans et propriétaire du cinéma de Window Rock, a exprimé des opinions contrastées. Bien qu'il reconnaisse que ses convictions politiques le placent en minorité, Ranger estime que l'opinion parmi les électeurs de la tribu est en train de changer et qu'ils sont de plus en plus déçus de la gestion de l'économie par l'administration Biden-Harris.

Cependant, quel que soit leur affiliation politique, les électeurs de la Nation Navajo ont exprimé un désir commun d'avoir plus d'interactions avec les deux partis.

Les membres de la tribu navajo ont dû faire face à des difficultés liées à l'eau, aux denrées alimentaires, à l'électricité, à Internet et aux soins de santé. Un rapport de 2024 des Démocrates du Comité de l'administration de la Chambre a mis en évidence le fait que les Amérindiens font également face à de nombreux obstacles pour voter, notamment des trajets longs et difficiles pour voter en personne en raison de routes difficiles ou insuffisantes, un manque de transport, un service postal lent et l'absence d'adresses résidentielles sur les réserves.

Récemment, la Cour suprême des États-Unis a confirmé une partie d'une loi de l'Arizona qui exige que les électeurs potentiels fournissent une preuve de citoyenneté avant de s'inscrire à voter à l'aide d'un formulaire d'État. Cette loi, adoptée en 2022, avait été contestée par l'administration Biden et divers groupes tribaux et de droits civiques qui s'inquiétaient de son impact disproportionné sur les Amérindiens.

L'activation Diné (Navajo) Allie Young a pris la tête des efforts pour encourager les électeurs autochtones à voter, principalement grâce à des promenades à cheval, depuis l'élection de 2020. Ce week-end, elle mènera "Saddle up for Change", un voyage à cheval de six jours sur six jambes, en hommage à leurs ancêtres qui ont parcouru de longues distances pour voter en raison du manque de transport, avec pour objectif d'inscrire des électeurs et de mettre à jour leur inscription dans les régions rurales de la Nation Navajo.

La campagne "Ride to the Polls" de Young en 2020 a été motivée, comme elle l'a écrit dans CNN l'année suivante, par le nombre insuffisant de boîtes de vote par correspondance, d'endroits de vote anticipé et d'heures de vote limitées dans l'ensemble de la Nation Navajo.

La votante démocrate Loretta Charley, qui a voyagé depuis le village isolé de Rocky Ridge pour le défilé du week-end dernier, a mis en avant l'importance du vote, mais a regretté qu'elle n'ait pas observé de progrès dans l'infrastructure de sa communauté.

"Je suis personnellement très optimiste quand je vote, mais ensuite les promesses qu'ils font pendant leur campagne commencent à s'estomper. Et je comprends comment la bureaucratie fonctionne, en quelque sorte", a-t-elle déclaré. "Tout le monde n'est pas disposé à aider les personnes autochtones."

Sa partie isolée de la Nation Navajo reçoit rarement des visiteurs, sans parler des campagnes politiques qui toquent aux portes.

"Je pense que nous sommes ignorés en raison de la distance. Je ne dirais pas oubliés, mais je dirais que nous sommes ignorés en raison de notre situation isolée", a-t-elle déclaré. "Qui serait prêt à faire tout le chemin jusqu'ici?"

La participation de candidats démocrates et républicains dans le défilé a mis en évidence l'importance politique des votes de la Nation Navajo, dans le but de influencer l'issue du prochain concours sénatorial et de modifier potentiellement l'équilibre politique à Washington.

Compte tenu des défis auxquels sont confrontés les membres de la tribu Navajo en matière d'accessibilité au vote, tels que les longs trajets pour voter en personne et le manque de transport, la Cour suprême des États-Unis a suscité des préoccupations quant à l'impact disproportionné de la confirmation de l'Arizona sur la preuve de citoyenneté pour s'inscrire

