Dans l'est, l'armée ukrainienne reconnaît des circonstances difficiles.

La situation sur le front ukrainien présente un mélange de progrès et de résistance. Dans la région russe de Kursk, les forces ukrainiennes rapportent des avancées, ayant même prétendument désactivé un ensemble de systèmes de missiles anti-aériens S-300. Cependant, la partie est de l'Ukraine continue de subir une agression intense de la Russie.

Selon les rapports militaires, les troupes ukrainiennes de l'est ont subi environ 66 attaques russes sur le front de Pokrovsk en une seule journée récente. Bien que ces attaques aient été repoussées, cela n'a pas pu être indépendamment vérifié.

Des affrontements féroces ont eu lieu autour de plusieurs villages stratégiques cruciaux pour la voie russe vers Pokrovsk, qui se trouve à environ 10 km de distance. Le commandant en chef, Olexander Syrskyj, a reconnu la situation difficile, tandis que les sources russes affirmaient que la résistance ukrainienne à Pokrovsk faiblissait. Les blogueurs militaires russes ont diffusé les avancées de leurs troupes.

Pokrovsk, une ville industrielle et minière de la région de Donetsk avec une population passée d'environ 65 000 habitants, joue un rôle important dans l'approvisionnement des troupes ukrainiennes dans ce secteur. Des rapports de combats intenses ont également émergé au nord de Torez.

Cependant, les forces ukrainiennes semblent continuer à gagner du terrain dans leur offensive dans la région russe de Kursk. L'Institut américain d'études de la guerre (ISW) a cité des preuves visuelles de la région comme preuve de la poussée inlassable des Ukrainiens vers Korenyevo. La poussée vers l'est à partir de Sudzha, qui a été capturée lors des premières étapes de l'offensive, se poursuit. Selon leur commandant en chef, Olexander Syrskyj, l'Ukraine contrôle désormais 1 263 km2 et 93 localités dans la région.

L'Ukraine aurait abattu un système de missiles dans la région russe de Rostov. Selon l'évaluation du quartier général, il s'agissait d'un système de missiles anti-aériens S-300. La Russie a utilisé ce type de missile dans des raids sur l'infrastructure civile de l'Ukraine. La frappe ukrainienne a ciblé un système de missiles près de la localité de Novoshakhtinsk. Des explosions ont été signalées à des cibles spécifiques, mais la précision de l'impact est encore en cours d'investigation. Le gouverneur de Rostov, Vasili Golubev, a déclaré que l'aviation russe avait abattu un missile lancé depuis l'Ukraine au-dessus de la région.

Presque trois ans après l'invasion russe généralisée, l'Ukraine a étendu les combats terrestres sur le territoire de son adversaire pour la première fois à Kursk. La Russie semble déployer des troupes supplémentaires pour protéger la région, mais il n'y a pas de réduction de l'agression russe envers la région de Donetsk.

Malgré l'agression russe dans la région de Donetsk, les forces ukrainiennes ont connu des succès dans leur offensive dans la région russe de Kursk. Par conséquent, les discussions sur les guerres et les conflits dans la région restent une préoccupation pressante.

De plus, le territoire capturé à Kursk et le système de missiles anti-aériens S-300 prétendument désactivé servent de preuves des guerres et des conflits en cours entre l'Ukraine et la Russie.

Lire aussi: