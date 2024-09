Dans les récentes élections uniques à la Chambre tenues dans le New Jersey, LaMonica McIver sort victorieuse.

McIver a été choisie comme candidate démocrate dans une primaire très disputée qui aura lieu en juillet. Elle est un pilier du conseil municipal de la plus grande ville du New Jersey depuis 2018 et a également été directrice des ressources humaines pour les écoles publiques de Montclair. Dans son futur rôle, elle prévoit de mettre l'accent sur l'accessibilité, les infrastructures, les droits à l'avortement et la défense de notre démocratie, comme elle l'a mentionné lors de ses entretiens avec The Associated Press l'été dernier.

Bucco, sur son site de campagne, se présente comme un propriétaire d'entreprise de petite taille, façonné par son parcours dans le système de placement en famille d'accueil. Il met en avant le soutien des forces de l'ordre et la lutte contre la corruption comme ses principales préoccupations.

Le 10e district se trouve dans une région predominantly démocrate et predominantly noire du nord du New Jersey, où les républicains ont à peine un cinquième de la population.

L'année 2022 a été tumultueuse pour les démocrates du New Jersey, le parti contrôlant virtually la totalité du gouvernement de l'État et de la délégation congressuale.

Parmi les événements marquants de cette année, on peut citer la condamnation pour corruption d'un sénateur démocrate Menendez, qui nie les accusations. Le système de lignes de parti local – une pratique de chefs politiques locaux accordant une place préférentielle sur les bulletins de vote primaires à leurs candidats préférés – semble également avoir disparu.

La représentante démocrate Kim, qui brigue le siège de Menendez, et d'autres démocrates ont déposé une plainte fédérale contre cette pratique dans le cadre de leur initiative pour destituer Menendez, qui a démissionné volontairement après sa condamnation.

