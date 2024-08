- Dans les premières phases, Stuttgart a vacillé, tandis que Dortmund a réussi à maintenir une égalité sans but à Brême.

Mauvaise Départ de Stuttgart, Match Nul avec Mainz après avoir perdu l'Avance

L'équipe de VfB Stuttgart a commencé sa saison de Bundesliga sur une note difficile, en faisant match nul 3:3 avec FSV Mainz 05 après une défaite 1:3 contre Freiburg lors de leur match d'ouverture. Malgré avoir mené 2:0 et 3:2 à différents moments, ils ont gaspillé ces avantages, terminant le match par un match nul. Pendant ce temps, Borussia Dortmund, finaliste de la Ligue des champions, a fait match nul 0:0 avec Werder Bremen, sans réussir à obtenir une victoire. Le promu Holstein Kiel a continué ses difficultés avec une défaite 0:2 contre VfL Wolfsburg lors de son premier match à domicile, marquant ainsi son premier match de la saison sans point. Cependant, Eintracht Frankfurt s'est imposé dans un match serré de 3:1 contre TSG 1899 Hoffenheim.

Hommage à Lemke et Daum

À Bremen et à Stuttgart, les fans ont rendu hommage à deux légendes de la Bundesliga. Les fans de Werder ont rendu hommage à Willi Lemke, ancien manager de Werder Bremen de 1981 à 1999, avec une grande chorégraphie et des maillots spéciaux portant l'inscription "Merci Willi" après son décès le 12 août, à l'âge de 77 ans. À Stuttgart, les fans ont rendu hommage à l'entraîneur champion décédé Christoph Daum, qui s'est battu contre le cancer, avec une longue ovation.

Mainz Revient contre Stuttgart

Après des buts rapides d'Enzo Millot (8') et Jamie Leweling (15'), Mainz a réussi à égaliser grâce à un penalty controversé de Nadiem Amiri (43'). En deuxième mi-temps, Mainz a marqué à nouveau grâce à Jonathan Burkardt (62'), et le match est devenu chaotique dans les dernières minutes. VfB a repris l'avantage grâce à Fabian Rieder (88'), mais Maxim Leitsch a égalisé dans la 94e minute (90.+4).

Match Nul sans But pour Dortmund, et Expulsion pour Schlotterbeck

Borussia Dortmund a eu du mal à Bremen, terminant le match sans but, avec le défenseur Nico Schlotterbeck expulsé pour des fautes répétées à la 73e minute.

Début à Domicile Difficile pour Kiel

Les Allemands du Nord ont connu un difficile début à domicile, perdant 0:2 contre VfL Wolfsburg après avoir perdu un avantage de 2:1 la semaine dernière. Le promu, comme le deuxième promu FC St. Pauli, reste sans point en Bundesliga.

Eintracht Frankfurt Sécurise une Victoire Remporchée de Haut Labeur

Les attaquants Hugo Ekitike (24') et Hugo Larsson (33') ont donné à Frankfurt un avantage de 2:0, avec Omar Marmoush instrumental dans les deux buts. Marmoush a ensuite marqué le troisième but (56') pour assurer la victoire après qu'André Kramarić ait réduit momentanément l'écart avec le quatrième but de la saison pour Borussia Mönchengladbach. Dans le match contre VfL Bochum, la réunion avec Kevin Stöger, qui a joué un rôle important dans le maintien de Bochum la saison dernière, aabouti à une victoire pour l'équipe visiteuse. Tim Kleindienst a marqué le premier but sur une passe de Stöger (67'), tandis que Franck Honorat a scellé la victoire plus tard en deuxième mi-temps.

Le promu Holstein Kiel a connu un autre match difficile, perdant 0-2 contre VfL Wolfsburg, étendant ainsi sa série de matches sans victoire en Bundesliga.

