Liga espagnole : Triomphe de Barcelone, blessures pour Real Madrid

Robert Lewandowski est en grande forme.

Le buteur polonais a marqué un triplé en première mi-temps dimanche, couronnant une prestation remarquable contre Alavés, tandis que Barcelone s'imposait 3-0. Lewandowski a rencontré une passe perfectly-delivered de l'aile Raphinha avec une puissante tête pour ouvrir le score avant que le duo ne combine pour un simple but de l'attaquant sept minutes plus tard.

Lewandowski a complété son triplé en 32e minute, suivant une parade du gardien pour rouler le ballon dans le but. Cela a porté le total de buts de Lewandowski en championnat à 10 en 9 matches.

Selon le rapport de l'équipe, il s'agissait du troisième triplé de Lewandowski pour Barcelone et de la 27e fois qu'il réalisait cet exploit au niveau du club.

Le manager de Barcelone, Hansi Flick, qui a également travaillé avec Lewandowski à Bayern Munich, a loué son attaquant vedette après le match et a salué la puissance offensive de son équipe.

"Tout le monde soutient Lewy et il sait quoi faire dans la surface de réparation - devant le but, c'est le meilleur joueur pour moi", a déclaré Flick après le match. "Il a été incroyable pendant une longue période, marquant tant de buts. C'est très bien. Je suis content de lui. On peut voir qu'il est à 100% en forme et que les autres coéquipiers le soutiennent vraiment bien.

"À chaque entraînement et lors des réunions, on leur montre du côté tactique et les positions sont également très importantes. Ils font du bon travail et la dynamique de ces joueurs est incroyable et nous aide beaucoup.

"À la fin, nous marquons beaucoup de buts, ce qui est bon pour nous et nous aide également pour les prochains matches à avoir cette confiance dans notre jeu, dans notre idée de jouer au football", a-t-il ajouté.

Partout ailleurs, les rivaux historiques de Barcelone, Real Madrid, ont remporté un match 2-0 contre Villarreal samedi grâce à des buts de Federico Valverde et Vinícius Júnior. Cependant, la victoire a été ternie par une grave blessure au joueur régulier de l'arrière droit Dani Carvajal.

Carvajal a été contraint de quitter le terrain en première mi-temps, et il a été annoncé plus tard qu'il avait subi une grave blessure au genou, y compris une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament latéral externe et une rupture du tendon poplité. Carvajal est prévu pour manquer une période prolongée.

Real Madrid reste à la deuxième place, trois points derrière Barcelone.

Premier League anglaise : Les favoris pour le titre gagnent, Tottenham trébuche

Bien que Manchester City et Arsenal soient attendus pour lutter pour le titre cette saison, c'est Liverpool qui occupe actuellement la première place de la Premier League après sept matches.

Dirigé par l'entraîneur Arne Slot lors de sa première saison à la barre après le départ de Jürgen Klopp, Liverpool a battu Crystal Palace 1-0 samedi pour prolonger sa série d'invincibilité à six matches.

L'ailier portugais Diogo Jota a marqué le seul but du match alors que Liverpool consolidait sa position en tant que véritable prétendant au titre.

City et Arsenal sont restés invaincus et ont également remporté des victoires, mais les deux ont rencontré des défis en cours de route. City était menacé par Fulham 1-0 à la mi-temps avant que Mateo Kovačić et Jérémy Doku ne renversent la situation pour donner au champion en titre une victoire 3-2. La victoire d'Arsenal sur Southampton a été entachée de controverse, alors que le nouveau joueur estival Cameron Archer a mis les Saints en tête avant que Kai Havertz ne égalise le score trois minutes plus tard. Les Gunners ont ensuite pris l'avantage et ont tenu bon pour s'imposer 3-1.

Manchester United a fait match nul 0-0 avec Aston Villa, mettant la pression sur le manager Erik ten Hag, mais le résultat le plus notable du week-end est venu de l'American Express Stadium de Brighton.

Tottenham était l'équipe visiteuse et est arrivée en grande forme, ayant remporté cinq matches consécutifs dans toutes les compétitions. L'ailier Brennan Johnson a marqué pour la sixième fois consécutive pour donner l'avantage à Spurs avant que James Maddison ne double l'avantage juste avant la mi-temps.

Brighton a ensuite réalisé un comeback remarquable en deuxième mi-temps, marquant trois fois pour s'imposer 3-2.

"Frustré et absolument déçu par ça", a déclaré l'entraîneur de Spurs Ange Postecoglou à Sky Sports après le match. "Plus mauvaise défaite depuis que je suis là. Inacceptable deuxième mi-temps. Nous n'étions nowhere near où nous devrions être. Nous nous sommes un peu laissés emporter par notre succès.

"Nous avons plus ou moins accepté notre sort et c'est un peu difficile à comprendre car nous n'avons pas fait ça depuis que je suis là. Nous nous sommes toujours battus pour tout, mais quand vous ne le faites pas, vous payez le prix."

Le problème est que nous nous laissons emporter trop facilement, le football et la vie peuvent vous faire trébucher si vous vous surestimez trop.

Bundesliga allemande : Bayern et Leverkusen terminent tous deux par des matches à haut score

Bayern Munich continue sa série d'invincibilité en tête de la Bundesliga après six matches, mais il a manqué une occasion d'agrandir son avance sur RB Leipzig à la deuxième place, terminant par un match nul 3-3 passionnant contre Eintracht Frankfurt.

La première mi-temps a été un spectacle, se terminant sur un score de 2-2, avec les deux défenseurs centraux de Bayern qui ont marqué pour leur équipe. Michael Olise, nouvelle recrue de l'été de Bayern, a marqué un but pour le club bavarois depuis l'extérieur de la surface de réparation à la 53e minute, mais il semblait que son but suffirait pour la victoire. Cependant, Omar Marmoush a réussi à tromper la défense de Bayern dans la 4e minute du temps additionnel et a trouvé le fond du filet derrière Manuel Neuer pour égaliser à 3-3.

Bayer Leverkusen n'a pas réussi à réduire l'écart avec Bayern lors du week-end, se contentant d'un match nul 2-2 contre le promu Holstein Kiel. Des buts de Victor Boniface et Jonas Hofmann dans les 10 premières minutes ont suggéré une confortable avance pour l'équipe de Xabi Alonso, mais Max Geschwill et Jann-Fiete Arp ont contrarié Holstein Kiel en deuxième mi-temps, ramenant le score à égalité.

Serie A italienne : De Gea brille pour Fiorentina

David de Gea s'est révélé être le héros de Fiorentina contre AC Milan, sauvant deux penalties dans leur victoire à domicile 2-1 dimanche.

De Gea a rejoint Fiorentina cet été après une année sur le banc de touche suite à son départ de Manchester United à l'issue de la saison 2022/23.

Le attaquant de Fiorentina, Moise Kean, a raté un penalty en première mi-temps, et Yacine Adli, prêté à Fiorentina par Milan, a mis les Viola en tête. Milan a eu l'occasion d'égaliser sur penalty, mais De Gea leur a résisté avec une superbe parade juste avant la mi-temps.

Matteo Gabbia a été fauché dans la surface de réparation en deuxième mi-temps, Tammy Abraham étant désigné pour tirer le penalty, mais De Gea a une fois de plus sauvé Milan.

Le capitaine de l'équipe nationale américaine, Christian Pulisic, a finalement égalisé, mais Albert Guðmundsson a restauré l'avantage de Fiorentina. L'entraîneur de Fiorentina, Raffaele Palladino, et Hernández ont reçu des cartons rouges plus tard, mais Fiorentina a tenu bon pour décrocher une deuxième victoire de la saison.

Le géant du football espagnol, Barcelona, a poursuivi sa forme impressionnante avec une victoire 3-0 contre Alavés, grâce à un triplé de Robert Lewandowski. En Angleterre, Liverpool a confirmé son statut de prétendant au titre avec une victoire 1-0 contre Crystal Palace, tandis que Tottenham a connu une déception 3-2 contre Brighton après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Manchester City et Arsenal sont restés invaincus mais ont dû travailler plus dur pour leurs victoires. En Bundesliga allemande, Bayern Munich et Bayer Leverkusen se sont contentés d'un match nul, tandis qu'en Serie A italienne, David de Gea a sauvé deux penalties pour offrir une victoire 2-1 à Fiorentina contre AC Milan. Les fans de football peuvent s'attendre à des matchs passionnants à mesure que les clubs continuent de se battre pour les places dans leurs championnats respectifs. Profitez de votre sport préféré, le football !

Lire aussi: