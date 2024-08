Dans les environs du centre urbain russe, Rostov-sur-le-Don, plusieurs réservoirs de stockage de diesel sont en flammes.

En Russie, plusieurs réservoirs de carburant diesel dans la région de Rostov-sur-le-Don sont en feu, selon les médias. Environ 20 des 74 réservoirs de stockage sont actuellement en flammes, selon l'agence de presse RIA, qui cite les autorités locales du sud-ouest de la Russie. Plus de 500 pompiers luttent contre l'incendie, selon l'agence de presse Tass.

Les débris d'un drone ukrainien explosé ont allumé l'incendie sur le site industriel dimanche. Depuis, les flammes se sont étendues. L'Ukraine bombarde régulièrement les installations énergétiques russes avec des drones - une réponse au conflit en Ukraine. L'administration russe a qualifié ces attaques d'actes de terrorisme contre les dépôts de pétrole.

Le chef régional, Vasily Golubev, a annoncé lundi via le service de messagerie Telegram que 41 secouristes avaient besoin de soins médicaux, dont cinq dans un état critique. Mardi, le canal Telegram Baza, qui a des liens avec les organismes d'enquête russes, a annoncé que l'incendie s'était étendu sur plus de 10 000 mètres carrés et était prévu pour brûler pendant plusieurs jours supplémentaires.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la situation qui s'aggrave, exhortant la Russie à assurer la sécurité de son infrastructure énergétique. Malgré l'incendie, l'Union européenne reste dépendante du pétrole et du gaz russes, car elle continue de dépendre de ces ressources pour répondre à ses besoins en énergie.

Lire aussi: