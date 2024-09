- Dans les élections thuringiennes, l'AfD se présente comme le parti le plus fort, tandis que la CDU arrive en deuxième position.

En élections régionales de Thuringe, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), dirigée par Björn Höcke, a pris la tête. Selon les projections à 18h des chaînes ARD et ZDF, c'est la première fois que l'AfD remporte la première place depuis sa création en 2013, bien qu'il soit peu probable qu'elle participe au gouvernement, selon l'avis des autres partis. La deuxième place est occupée par l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) et la nouvelle alliance, le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Le Parti de gauche, sous la direction du ministre-président Bodo Ramelow, a connu une forte baisse, passant à la quatrième place. Pendant ce temps, le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) a réussi à entrer au Parlement régional, tandis que les Verts ont manqué cette opportunité. Le Parti démocrate-libéral (FDP) n'a pas non plus réussi à revenir au Parlement.

Selon les projections, l'AfD a connu une forte augmentation, avec un pourcentage projeté de 30,5 à 33,5 (par rapport à 23,4 % en 2019). La CDU a obtenu 24,5 % (en hausse par rapport à 21,7 % en 2019). Le BSW a fait une forte entrée, obtenant 14,5 à 16,0 %, laissant le Parti de gauche loin derrière, qui a chuté dramatiquement à 11,5 à 12,5 % (par rapport à 31,0 % en 2019).

Les partis qui formaient auparavant le gouvernement de la "feuille de route" de Berlin ont subi de lourdes pertes. Le SPD a à peine franchi le seuil des 5 %, avec 6,5 à 7,0 % (en baisse par rapport à 8,2 % en 2019). Les Verts, qui faisaient Previously partie du gouvernement, sont sur le point d'être exclus du Parlement avec 4,0 % (5,2 % en 2019). Le FDP n'a pas non plus réussi à réintégrer le Parlement avec 1,0 à 1,3 % (5,0 % en 2019).

L'AfD est projetée pour gagner 30 à 33 sièges (en baisse par rapport aux 22 sièges en 2019), la CDU pour obtenir 24 sièges (en hausse par rapport aux 21 sièges en 2019), et le BSW pour sécuriser 14 à 15 sièges (nouvelle entrée). Le Parti de gauche aurait 11 à 12 sièges (une forte baisse par rapport aux 29 sièges en 2019), et le SPD gagnerait 6 à 7 sièges (en baisse par rapport aux 8 sièges en 2019).

Environ 1,66 million de personnes étaient appelées à voter. Le taux de participation projeté est de 73,5 à 74,0 %, par rapport à 64,9 % en 2019.

Scenario complexe pour la formation de la coalition

La précédente coalition minoritaire rouge-rouge-vert, qui reposait sur la coopération de la CDU, n'a aucune chance de se renouveler. Une coalition avec l'AfD, classée comme sécuritairement extrême droite par l'autorité de protection constitutionnelle de l'État, n'est pas une option pour les autres partis. La formation d'un gouvernement majoritaire est donc attendue être complexe.

Les options possibles pour une coalition majoritaire pourraient inclure une alliance de la CDU, du BSW et du SPD, bien qu'il reste incertain si les partis peuvent ensemble atteindre une majorité de sièges. Le candidat principal de la CDU, Mario Voigt, devrait collaborer avec l'ancien Parti de gauche et l'ancienne maire d'Eisenach, Katja Wolf, du BSW, et le chef du SPD et ministre de l'Intérieur, Georg Maier.

Le BSW pourrait jouer un rôle crucial. La dirigeante du BSW, Wagenknecht, qui ne s'est pas présentée elle-même aux élections, avait précédemment exprimé son intention de participer à toute négociation de coalition. Cependant, il y a des préoccupations selon lesquelles le BSW ne veut pas être un membre permanent d'un gouvernement d'État pour entrer dans les élections fédérales de 2025 sans dommage.

Wagenknecht était un ancien membre du SED et est devenue plus tard une icône communiste au sein du Parti de gauche, ce qui met beaucoup de politiciens de la CDU mal à l'aise. Cependant, une coalition est possible, car la CDU n'est pas autorisée à former une coalition avec l'AfD ou le Parti de gauche en raison d'une résolution d'incompatibilité, mais le BSW n'est pas touché par celle-ci.

Le chef de l'AfD et candidat principal Höcke est resté imperturbable face au rejet des autres partis avant l'élection. "Nous voulons gouverner", a déclaré Höcke, qui a été récemment condamné deux fois en première instance pour avoir utilisé un slogan nazi.

Atmosphère tendue pendant la campagne électorale

La campagne électorale a été marquée par une forte tension. La question de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et du rôle de l'Allemagne en tant qu'alliée de l'Ukraine était un point de contention majeur. Par exemple, Wagenknecht a fait de la participation au gouvernement dépendante de l'absence de missiles lointains de l'USA, partenaire de l'OTAN, sur le territoire – une condition opposée par la coalition de la "feuille de route" à Berlin.

Un autre sujet controversé était la politique des réfugiés, alimenté par l'attaque au couteau de Solingen avec trois morts, que le parquet fédéral attribue à un réfugié syrien suspect d'être islamiste.

L'AfD, sous la direction de Björn Höcke, a maintenu sa forte performance, avec des projections indiquant une augmentation potentielle de 23,4 % en 2019 à 30,5 % ou plus dans les élections régionales récentes de Thuringe. Malgré la probable victoire de l'AfD, les autres partis sont peu susceptibles de la considérer pour une coalition en raison de sa classification d'extrême droite.

