- Dans les élections de Thuringe, l'AfD est devenue la force politique la plus puissante.

Dans les élections récentes de l'État de Thuringe, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a remporté la première place avec une nette avance sur l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU). Selon les projections de l'ARD à 18h28 et du ZDF à 18h30, l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) se place en troisième position, suivie de près par La Gauche et le Parti social-démocrate (SPD). Les Verts et les Démocrates libéraux (FDP) semblent peu susceptibles d'intégrer le parlement régional.

Les projections indiquent que l'AfD pourrait obtenir entre 30,8 % et 33,1 %, marquant ainsi sa première victoire électorale dans un État depuis sa création il y a un peu plus de dix ans. Cependant, il est peu probable qu'elle assume le rôle de prochain ministre-président. La CDU, quant à elle, est projetée à 24,5 %.

La Gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, est estimée à entre 11,7 % et 12,4 %. Le SPD est projeté à entre 6,6 % et 7,0 %. Selon les projections, les Verts risquent d'être éliminés du parlement d'Erfurt avec un maigre 4,0 %, tandis que le FDP, selon les prévisions de l'ARD, devrait rester à la traîne avec 1,2 %.

