Dans les derniers sondages, Pistorius est en tête, tandis que Lindner et Scholz sont en retard.

Malgré quelques revers mineurs, Boris Pistorius continue de mener : De nombreux individus considèrent que le pays est entre de bonnes mains avec le ministre de la Défense. Les politiciens de l'Union occupent les deuxième, troisième et quatrième places, aucun d'entre eux n'étant Merz, le chef de la CDU. Dans la région de l'Est, seuls quelques politiciens sont plus populaires que Sahra Wagenknecht.

Le SPD attend avec impatience la décision du ministre de la Défense Boris Pistorius de se présenter à un siège au Bundestag. Cette décision pourrait influencer si les discussions sur un éventuel changement d'Olaf Scholz en tant que prochain candidat à la chancellerie du SPD reprendront de la vigueur. Le sondage RTL/ntv Trendbarometer place Pistorius en tête avec une confortable avance. Principalement, il est le Social-Démocrate le plus populaire.

Dans le sondage de l'Institut Forsa pour RTL et ntv, les participants ont été invités à évaluer lesquels des politiciens ils considèrent avoir le pays entre "de bonnes mains". Les réponses ont varié de 0 ("pas du tout entre de bonnes mains") à 100 ("complètement entre de bonnes mains"). Avec 55 points, Pistorius se place en tête, bien qu'il ait perdu deux points depuis juin. Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst obtient également 49 points, à égalité avec le chef du gouvernement de Schleswig-Holstein Daniel Günther.

Markus Söder, le chef de la CSU et ministre-président de Bavière, se place quatrième avec 42 points, égalant son score de juin. Friedrich Merz gagne deux points pour se classer sixième avec 36 points. L'augmentation du soutien pour Merz correspond à la sympathie croissante pour lui en tant que candidat préféré à la chancellerie. Avec quatre politiciens de l'Union dans le top 6, Merz, en tant que chef de la CDU, pourrait être satisfait. Cependant, le fort soutien pour Wüst et Söder soulève des questions sur pourquoi seul le chef de la CDU devrait être considéré pour la chancellerie.

Les Verts enregistrent une perte - avec la femme politique la plus populaire

Les politiciens verts Cem Özdemir, Robert Habeck et Annalena Baerbock perdent chacun trois points, se classant septième à neuvième. Baerbock, la ministre des Affaires étrangères, reste la femme politique la plus populaire parmi les politiciens du top, avec 32 points à la neuvième place. Elle est suivie de la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (26 points, 14ème place), la présidente du BSW Sahra Wagenknecht (25 points, 16ème place), la présidente du SPD Saskia Esken (22 points, 17ème place) et la présidente de l'AfD Alice Weidel (16 points, 18ème place).

Weidel et son co-président Tino Chrupalla gagnent chacun trois points, dépassant ainsi d'autres politiciens du top 20. Le chef de file de l'AfD en Thuringe Björn Höcke ne gagne aucun point mais parvient à rester dans le top 20, avec un score de 9 points.

Lindner et Scholz subissent des pertes

Le plus grand perdant est le chef du FDP et ministre fédéral des Finances Christian Lindner, dont le score diminue de 6 points, ce qui entraîne une chute à 25 points et la 15ème place. Son collègue de parti et ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann, 13ème avec 28 points, le dépasse.

Le chancelier fédéral Olaf Scholz souffre une perte de 5 points et se place désormais 11ème avec 30 points, un point devant le secrétaire général du SPD Kevin Kühnert. Le chef du SPD Lars Klingbeil reste inchangé à 37 points à la cinquième place, tandis que le ministre fédéral de la Santé du SPD Karl Lauterbach perd 3 points pour se placer 10ème avec 31 points.

En ce qui concerne les décisions sur les prochaines candidatures à la chancellerie, seul le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck peut être quelque peu satisfait : les partisans du parti des Verts donnent à Habeck 77 points, à Baerbock 71 points et au ministre fédéral de l'Agriculture Özdemir 62 points. Cela fournit à Habeck un soutien plus solide pour sa candidature attendue pour son parti.

La situation est moins claire pour le SPD. Pistorius mène avec 72 points, mais Scholz est proche derrière avec 68 points. Klingbeil est également en tête avec 65 points. La co-présidente

Aux élections en Thuringe et en Saxe, l'AfD et le BSW ont démontré une force notable. La préférence des partisans pour les politiciens de ces partis varie considérablement par rapport aux partisans d'autres partis. Weidel obtient 72 points, Chrupalla 59 et Höcke 53 parmi les partisans de l'AfD. Wagenknecht, quant à elle, prend la tête parmi les partisans du BSW avec un score de 79 points.

Des images adverses claires apparaissent également : les politiciens des Verts sont fortement critiqués par les partisans de l'AfD. Esken, Faeser, Scholz, Lauterbach et Klingbeil font également face à des notes basses.

Le seul politicien de parti expérimenté qui obtient des scores similaires parmi les partisans du BSW et de l'AfD, ainsi qu'au niveau national, est le leader de la CDU, Söder. Il reçoit 40 points des partisans de l'AfD et un impressionnant 43 points des partisans du BSW. Ces chiffres pourraient s'avérer bénéfiques dans la course de Söder pour la candidature à la chancellerie de l'Union.

Les données de sondage pour le classement des politiciens RTL/ntv ont été recueillies par l'institut de recherche sur les marchés et l'opinion Forsa pour RTL Allemagne du 4 au 6 septembre. L'échantillon comptait 1532 répondants.

Pour plus d'informations sur Forsa, veuillez consulter ce lien. Forsa mène des sondages pour RTL Allemagne.

