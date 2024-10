Dans les dernières remarques du procès, le procureur a cité une intervention policière brutale qui a entraîné la mort de Tyre Nichols.

Memphis, Tennessee (AP) — Les responsables de l'application de la loi à Memphis qui ont battu Tyre Nichols jusqu'à ce que mort s'ensuive pensaient pouvoir s'en sortir après qu'il ait fui un contrôle routier en 2023, selon un procureur lors des plaidoiries finales pour trois des officiers impliqués.

"Ils cherchaient une brutale correction", a déclaré le procureur Kathryn Gilbert au jury dans le procès fédéral de Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith, accusés de violer les droits civils de Nichols et d'avoir tenté de dissimuler l'agression. "C'est exactly ce qui s'est passé."

Les procureurs affirment que cette agression était une tactique policière courante, connue dans le jargon des officiers sous le nom de "street tax" ou "run tax".

Gilbert a souligné que Emmitt Martin, l'un des deux officiers qui ont accepté un accord de plaidoyer, a témoigné que Nichols ne représentait aucune menace pendant l'agression. Elle a présenté une photo de Nichols souriant, portant un gilet, une cravate, une chemise blanche aux manches retroussées et les mains dans les poches, au jury.

Elle a détaillé comment les officiers ont ri et se sont vantés d'avoir agressé Nichols, puis ont menti à leurs supérieurs et au personnel médical pour se protéger.

"Ils ont priorisé leur confort et leur commodité plutôt que la vie de M. Nichols", a-t-elle déclaré au jury.

L'avocat de la défense Stephen Leffler a affirmé que Haley n'avait donné qu'un seul coup de pied à Nichols sur le bras pour l'aider à mettre les menottes. Il a également rendu Martin responsable d'avoir suggéré à tort que Nichols avait atteint l'arme de Martin pendant le contrôle routier.

John Keith Perry, l'avocat de Haley, a maintenu que Nichols avait ignoré les ordres tels que "montrez-moi vos mains" et a affirmé que son client, le plus jeune des officiers, avait suivi les politiques du département. Perry a également affirmé que Haley ne savait pas si Nichols avait une arme, mais l'a poursuivi Nonetheless.

"La force n'était pas excessive", a argumenté Perry. "Elle ne l'était simplement pas."

Perry a affirmé que Bean avait seulement frappé Nichols sur les mains pour essayer de lui mettre les menottes, mais il a remis en question les déclarations d'un agent du FBI affirmant que Bean avait frappé Nichols à la tête. Perry a souligné que l'entretien de l'agent avec Bean n'avait pas été enregistré et a mis en doute la véracité des déclarations de l'agent.

Aucun des officiers impliqués dans le procès n'a choisi de témoigner en leur nom propre. Chacun a appelé des experts pour contrecarrer les arguments de l'accusation selon lesquels les officiers avaient utilisé une force excessive, n'avaient pas intervenu et n'avaient pas informé leurs supérieurs et le personnel médical de l'ampleur de l'agression.

Both Martin et l'ancien officier qui a plaidé coupable et témoigné pour les procureurs, Desmond Mills, ont été accusés de mentir aux enquêteurs au sujet de l'incident, selon Perry, qui a mis en garde le jury contre le fait de "jouer un jeu de mots et de sémantique".

La caméra embarquée de la police a montré cinq officiers, tous noirs, en train d'agresser Nichols, qui était également noir, à un pâté de maisons de chez lui tandis qu'il criait après sa mère.

"Vous avez vu les coups de poing", a déclaré Gilbert. "Vous avez vu les coups de pied. Vous avez vu les coups de bâton."

Au cours des audiences de mercredi, le juge de district des États-Unis Mark Norris a lu des instructions détaillées au jury.

Devant le tribunal, les partisans de la famille de Nichols se sont réunis en cercle pour une prière dirigée par le député de l'État du Tennessee Justin Pearson tout en se tenant la main. Ils ont conclu la prière en criant "Justice pour Tyre". Pearson était assis à côté de la mère de Nichols, RowVaughn Wells, pendant les plaidoiries finales, en lui posant une main réconfortante sur le dos.

Nichols est décédé le 10 janvier 2023, trois jours après l'agression. Un rapport d'autopsie a révélé que Nichols, le père d'un garçon de 7 ans, était décédé de blessures à la tête. Le rapport a également décrit des lésions cérébrales et des coupures et ecchymoses sur d'autres parties du corps.

La caméra embarquée de la police a montré que les officiers ont utilisé du gaz poivré et un Taser pendant le contrôle routier, mais Nichols a réussi à s'échapper.

Tous les cinq officiers ont été renvoyés. Ils faisaient partie de l'unité Scorpion, qui ciblait les stupéfiants, les armes à feu illégales et les auteurs de violences. L'unité Scorpion a été dissoute après la mort de Nichols.

Haley, Bean et Smith ont tous plaidé non coupables aux chefs d'accusation fédéraux de force excessive, de failure to intervene et de obstruction de la justice par

Lire aussi: