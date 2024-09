Avec un déficit de 6 points et 1 minute et 39 secondes restantes sur l'horloge, le quarterback expérimenté est resté calme, guidant les Falcons sur une parcours de 70 yards qui s'est terminé par une passe de touchdown de 7 yards à Drake London avec 34 secondes restantes dans le match.

Younghoe Koo a suivi avec l'extra point décisif, malgré la pénalité pour conduite antisportive de London.

De retour sur le terrain pour les Falcons pour seulement la deuxième fois depuis sa récupération d'une blessure au ligament croisé antérieur subie en octobre avec les Minnesota Vikings, Cousins a livré le guidage vétéran que l'équipe avait recherché. Après une défaite lors de son premier match contre les Steelers, Cousins a livré precisely ce que les Falcons avaient payé pour lors de l'attaque gagnante.

Malgré le fait de ne pas être satisfait de sa performance, le joueur de 36 ans considère la victoire de lundi comme un potentiel tournant de la saison.

"I'm still not quite there yet. I didn't feel sharp enough, accurate enough today. I need to improve," a commenté Cousins après le match.

"But hopefully, that final drive can give us a boost going into next week and we can build upon that.

"I was pleased with how we wrapped up tonight, but there's still plenty of room for improvement."

En louange de Cousins, l'entraîneur-chef des Falcons, Raheem Morris, a déclaré, "Il est apparu et a fait des jeux quand ça comptait le plus ce soir."

Cousins a terminé la soirée avec 20 passes réussies sur 29 tentatives pour 241 yards et deux touchdowns, couronnées par une passe de touchdown de 41 yards à Darnell Mooney au troisième quart.

Fumble Crucial

Cependant, la performance de Cousins n'était pas parfaite pendant le match, et les Eagles avaient une occasion de sécuriser la victoire au dernier quart.

Le nouveau coureur des Eagles, Saquon Barkley, a laissé échapper une passe facile vers la fin du quatrième quart, une erreur qui s'est avérée cruciale. La passe de Hurts est allée à Barkley, mais au lieu de bénéficier du temps restant, les Eagles ont été contraints de tenter un field goal.

Le fumble de Barkley a offert une opportunité à Cousins et aux Falcons, qu'ils ont saisie avec empressement.

Après l'attaque gagnante des Falcons dans les dernières secondes, la passe de Hurts s'est retrouvée dans les mains de Jessie Bates, ce qui a entraîné des célébrations fougueuses sur le banc des Falcons lorsque l'horloge a atteint zéro.

Les Falcons (1-1) regardent maintenant vers l'avenir en accueillant les Kansas City Chiefs (2-0) le 22 septembre, espérant emporter ce momentum dans leurs prochains matchs.

Entre-temps, les Eagles (1-1) se rendent à La Nouvelle-Orléans pour affronter les Saints (2-0) en feu, cherchant à inverser la tendance.

Lire aussi: