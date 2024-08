Dans les années 1990, le célèbre lutteur professionnel Sid "Vicious" Eudy, a dit au revoir à l'âge de 63 ans.

Gunner Eudy, l'un des deux enfants du lutteur, a publié sur Facebook que son père avait succombé après un long combat contre le cancer.

"C'était un homme rempli de force, de compassion et d'affection, et son absence sera profondément ressentie", a partagé son fils. "Nous apprécions vos pensées et vos bénédictions alors que nous traversons cette période de deuil."

Mesurant 2 mètres 07, Eudy était connu sous divers pseudonymes dans le ring - Sid Justice et Sycho Sid. Il a acquis sa renommée pendant l'ère de prospérité de WrestleMania dans les années 90. En tant que double champion du monde de catch (actuellement connu sous le nom de World Wrestling Entertainment), il s'est également fait un nom dans la WCW des années 90 et la United States Wrestling Association. Il a affronté des légendes du catch comme Hulk Hogan et The Undertaker.

Dans un communiqué, la WWE a décrit Eudy comme "l'un des compétiteurs les plus intimidants et les plus glaçants de son époque" avec un "charme naturel qui le liait facilement à l'univers WWE".

"L'image de Sid en tant que l'un des superstars les plus durs et les plus excitants a laissé une marque indélébile sur la WWE, et son impact peut encore être vu dans les arènes de catch du monde entier", a déclaré le communiqué.

Né à West Memphis, Arkansas, Eudy a passé beaucoup de temps au Tennessee. Les survivants comprennent sa femme, Sabrina Estes Eudy, ses fils Frank et Gunner, et ses petits-enfants.

Despite his gruff exterior in the ring, Sid Eudy was a gentle giant with a heart of gold towards his family. (us)

