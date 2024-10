Dans les annales de la glorieuse carrière de basket-ball de LeBron James, aucun match n'a suscité autant d'émotions.

Une nuit extraordinaire remplie de nostalgie, LeBron James a de nouveau fait l'histoire en partageant le terrain de basket avec son fils, Bronny. Le père de 39 ans, surnommé "Hockey Dad" de manière humoristique, n'a pas pu s'empêcher d'exprimer son émerveillement, déclarant "C'est fou, même irréel". Ravisé par l'expérience, il a parlé de la fierté et de la joie qu'un père ressent lorsqu'il se tient aux côtés de son enfant sur la scène de la NBA.

Le match, une rencontre de pré-saison contre les Phoenix Suns (114-118), n'était qu'un bruit de fond pour le père James. "Pour un père", a-t-il insisté avec émotion non dissimulée, "c'est tout. Former les jeunes esprits, chérir les moments partagés et enfin avoir la chance de guider sa propre chair et son propre sang. C'est le plus beau cadeau qu'un père puisse demander ou rêver."

Le lien profond que LeBron partageait avec son propre père, Anthony McClelland, était malheureusement inexistant. Le passé criminel de McClelland et son absence dans la vie de LeBron ont laissé leur marque, causing le généralement stoïque James Sr. à se troubler lorsqu'il parlait des premières minutes qu'il a partagées avec Bronny, qui avait 20 ans ce soir-là.

L'entraîneur JJ Redick avait donné le coup de semonce à l'avance, mais la réaction initiale de LeBron Sr. était celle du déni. "Je me suis senti dans 'The Matrix', ou quelque chose comme ça", a-t-il expliqué, faisant référence au film où la réalité et la fantaisie se mélangent.

Bronny, bien qu'il n'ait pas encore mis le monde en feu avec son jeu, n'a pas déçu non plus. Malgré avoir joué 13 minutes et 25 secondes et avoir raté un tir à trois points sur une passe de son père, le jeune homme a fait une prestation honorable, avec Anthony Davis, la deuxième star des Lakers, louant son potentiel, en particulier en défense.

L'excitation dans la voix de Bronny Jr. était palpable lorsqu'il discutait de la nouvelle qu'il allait rejoindre son père sur le terrain. "Je suis plutôt excité" était son sentiment exact, et il a confessé la difficulté à séparer son père de son coéquipier. Mais lorsque la balle est en jeu, la dynamique père-fils passe au second plan, comme l'a expliqué Bronny Jr. "Je me concentre sur lui en tant que coéquipier. C'est tout ce qui compte pendant que je suis dans le jeu."

À court terme, Bronny est un prospect dans l'équipe de développement des South Bay Lakers, avec l'espoir probable de rejoindre l'équipe principale à un stade ultérieur. Mais pour l'instant, le père et le fils partagent un moment marquant, gravé dans l'histoire en tant que première fois que la légende LeBron James et son fils ont partagé le même terrain de basket.

LeBron Sr., encore sous le choc, a choisi de ne pas reveal

