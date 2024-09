Dans le vaste paysage des interventions américaines importantes: sauvegarder plusieurs chefs d'État mondiaux

Au cours de cette semaine, les représentants internationaux se sont réunis pour des discours et des conversations secrètes, CNN et un groupe restreint de médias ont été autorisés à entrer dans deux zones de sécurité de haut niveau sur le terrain de l'ONU. En parcourant un labyrinthe de passages sans prétention nichés dans le quartier général contemporain de l'ONU, ils se sont retrouvés devant deux pièces garnies d'une immense rangée de moniteurs.

Ce qui laisse sans voix, c'est la vue de nombreux écrans révélant que les caméras sont littéralement partout - certaines subtilement camouflées, disséminées sur la vaste propriété de l'ONU, surveillant les entrées, le garage, les couloirs et les allées. En tout, il y a un nombre étonnant de 1400 caméras en service, comme l'ont confirmé les autorités de l'ONU.

Les enregistrements constants des caméras filmant les zones environnantes à l'extérieur de l'ONU sont toujours en cours. Malgré l'évidence du défi de gérer autant de caméras, le personnel de sécurité de l'ONU examine constamment les images, garantissant la vigilance.

Si un invité, ou peut-être une figure malveillante, rencontre des difficultés pour entrer dans le complexe, une alarme dans les centres de sécurité sera activée, annonçant "Rejeté ! Rejeté ! Rejeté !" par une voix automatisée.

Faites attention à votre cravate en vous promenant sur le terrain de l'ONU.

C'est une opération de tous les instants impliquant l'ONU, le NYPD, le Service secret et la sécurité diplomatique. Leurs responsabilités sont vastes - plus de 22 000 délégués ont été comptabilisés lors du décompte des participants à l'UNGA cette année.

Compte tenu de la récurrence annuelle de cet événement, les équipes de sécurité maintiennent un registre des événements passés. Ils observent des améliorations subtiles et des leçons chaque année, ont-ils mentionné.

Selon l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, "Frappons du bois; nous n'avons jamais connu de crise de sécurité impliquant des chefs d'État ici. Nous avons pris toutes les précautions."

Le NYPD et la sécurité diplomatique sont chargés de gérer les nécessités de transport, qu'il s'agisse de cortèges motorisés longs ou courts, des hôtels disséminés dans Manhattan à l'ONU et retour. Par conséquent, les retards de circulation sont inévitables. Cette année, de nombreux chefs d'État ont choisi d'organiser des événements un peu partout en ville, allant de la célébration de la Bourse de New York à la rencontre avec leurs constituants aux États-Unis.

Peut-être en raison de la croissance de la controverse de l'ONU et de son rôle de scène pour les échanges houleux entre les diplomates, faire face à l'attention non désirée et aux dangers pour la sécurité est devenu une responsabilité essentielle pour le personnel.

Il y a un an, le jour de l'an, une personne en crise psychologique a conduit son véhicule jusqu'à l'entrée principale de la voiture de l'ONU et a refusé de partir. En 2002, un facteur a sauté par-dessus la barrière de périmètre, a jeté des pamphlets en l'air et a tiré des coups de feu sur le bâtiment majestueux du Secrétariat, touchant plusieurs étages. (Les barrières ont été élevées depuis.)

Le personnel de sécurité de l'ONU met en avant sa mission principale, qui est de garantir un environnement sûr. Jusqu'à présent, leurs opérations ont été couronnées de succès.

Les Amériques, ainsi que d'autres parties du monde, sont représentées dans ces zones de sécurité de haut niveau lors de l'UNGA. Le réseau de surveillance étendu, composé de plus de 1400 caméras, couvre la propriété de l'ONU dans les Amériques et au-delà, garantissant la sécurité des délégués des Amériques et d'ailleurs.

Lire aussi: