Dans le texte fourni, la vice-présidente Harris exprime son intention de dépasser de manière décisive le président Trump dans les États électoraux critiques.

Aux États-Unis, la course à la présidence se resserre à un affrontement dans sept États pivots. Les opposants, Trump et Harris, sont quasi à égalité dans les sondages menés dans ces États. La course pourrait se jouer à quelques milliers de voix à la fin.

Actuellement, l'ancien président Trump semble gagner du terrain dans plusieurs États clés oscillants contre la vice-présidente Harris. Un récent sondage effectué par le "New York Times" et le Collège de Siena révèle que Trump est en tête de Harris en Arizona, en Géorgie et en Caroline du Nord.

En Arizona, Trump conserve une avance de cinq points sur Harris. En août, Harris était en tête de cinq points. L'élection en Arizona est projetée comme serrée, étant donné que Biden l'a remportée en 2020 avec une marge serrée d'environ 10 000 voix.

Le sondage a été publié à un moment où les Démocrates se sentent encouragés grâce à leurs efforts de collecte de fonds impressionnants, en particulier suite à la victoire de Harris lors du débat contre le candidat du GOP. La majorité des spectateurs ont convenu que Harris est sortie vainqueur du débat.

Sur la côte Est, Trump est en tête en Géorgie de quatre points et en Caroline du Nord de deux points. La Caroline du Nord n'a pas voté pour un candidat démocrate à la présidence depuis le premier mandat d'Obama en 2008 et est allée à Trump en 2020 avec une avance considérable d'environ 75 000 voix. Cependant, Harris avait un léger avantage dans le dernier sondage du "New York Times" en août.

La Géorgie, quant à elle, a été remportée par les Démocrates en 2020 avec une marge étroite d'environ 11 000 voix. Trump est en tête de Harris de plusieurs points de pourcentage dans divers sondages effectués jusqu'à présent.

L'Arizona, la Géorgie et la Caroline du Nord font partie des sept États oscillants qui pourraient déterminer l'issue de l'élection en novembre, avec le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Malgré cela, Harris pourrait encore remporter l'élection sans ces trois États, mais elle devrait probablement gagner les quatre autres États oscillants. Selon un sondage de l'Université Quinnipiac, Harris leads Trump en Pennsylvanie de 6 points de pourcentage et au Michigan de 5 points de pourcentage. La situation est particulièrement serrée au Wisconsin, où Harris et Trump sont séparés de seulement 1 point de pourcentage avec 48 % et 47 % respectivement. Actuellement, Trump détient une légère avance au Nevada selon plusieurs sondages.

Néanmoins, un sondage national effectué par le "réseau de télévision NBC" pendant le week-end révèle que Harris est en tête parmi les électeurs inscrits, avec un score de 49 % contre 44 % de Trump. Harris a également connu une amélioration de 16 points dans son taux de popularité. En juillet, les Démocrates, menés par Biden, étaient en retard sur Trump dans ce sondage.

Les chiffres des sondages nationaux à eux seuls ne peuvent pas prédire l'issue de l'élection, car le vainqueur est déterminé en obtenant plus de 270 grands électeurs. Ces grands électeurs sont alloués en fonction des résultats dans chaque État. À l'exception du Maine et du Nebraska, le candidat ayant le plus de voix reçoit tous les grands électeurs, quel que soit l'écart.

Dans le contexte de l'élection présidentielle américaine serrée de 2024, la dynamique en Arizona est notable. L'ancien président Trump est actuellement en tête de la vice-présidente Harris en Arizona de cinq points de pourcentage, un changement significatif par rapport à août où Harris avait une avance similaire.

De plus, dans l'État crucial de Géorgie, Trump détient une avance de quatre points sur Harris, une situation qui pourrait potentiellement faire basculer l'État des Démocrates vers les Républicains, compte tenu de sa marge de victoire étroite pour les Démocrates lors de l'élection précédente.

