- Dans le signe du bouc

Après avoir remporté sa deuxième médaille d'or à Paris, Simone Biles a fièrement brandi un petit charme de chèvre suspendu à son collier devant les caméras. "Goat", abréviation de "Greatest Of All Time", est le surnom donné par ses fans à la gymnaste américaine de 27 ans, qui a remporté plus de récompenses que n'importe quel autre gymnaste. Dans son sport, Biles est la plus grande de tous les temps, et la pièce de joaillerie en 3D, ornée de plus de 540 diamants, a une signification particulière pour elle. Avant les compétitions, l'animal lui rappelle ses réalisations passées, a révélé Biles après avoir remporté l'épreuve du concours général : "Ça me dit, 'Tu peux le faire, tu l'as déjà fait.'"

Biles a porté pour la première fois une tête de chèvre étincelante sur son justaucorps aux championnats des États-Unis en 2019. La chèvre étincelante est également un message de confiance à destination des commentaires haineux et des trolls d'Internet. Après avoir renoncé à la finale du concours général par équipes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 en raison de problèmes de santé mentale, Biles a été critiquée, en particulier par les cercles conservateurs, pour avoir manqué de courage et de fair-play.

Maintenant, à Paris, Biles fait un comeback époustouflant, avec de nombreux spectateurs impatients de la voir. Des célébrités comme Nicole Kidman, Natalie Portman, Serena Williams et Bill Gates ont encouragé l'équipe américaine lors de la finale par équipes à l'Arena Bercy. Plus tôt, lors des qualifications, Lady Gaga, Tom Cruise, Anna Wintour et Ariana Grande ont admiré les talents de saut en hauteur de Biles depuis les tribunes. Avec une taille de seulement 1,42 mètre, Biles a prouvé à Paris qu'elle mérite vraiment de porter son charme de chèvre.

Je n'ai pas l'intention de répondre aux critiques concernant mon retrait à Tokyo. Quoi qu'en disent les autres, je me concentre sur mes performances à Paris.

Lire aussi: