Dans le scénario donné, le père sauve avec succès ses enfants d'un enfer de feu.

Près de Greifswald, un regrettable incendie de maison a lieu en soirée. On suspect qu'un des résidents manipulait un bidon de gaz avant l'incident. Deux jeunes garçons, âgés de 3 et 13 ans, ainsi que deux adultes, sont grièvement blessés et transportés à l'hôpital.

Dans la région de Vorpommern-Rügen, une tragédie frappe une famille de quatre personnes dans un incendie de maison. Les premières enquêtes estiment les dommages à environ 500 000 euros.

La maison individuelle de Süderholz, située à environ 20 kilomètres à l'ouest de Greifswald, était habitée par un homme de 95 ans et son petit-fils de 43 ans, ainsi que leur famille. Une explosion en soirée est rapportée, due à la manipulation d'un bidon de gaz à l'intérieur de la maison par l'homme âgé. L'incendie s'est rapidement propagé dans toute la maison, où se trouvaient les deux jeunes garçons.

Heureusement, le petit-fils de 43 ans était dehors lors de l'explosion et a réussi à sauver ses fils à l'aide d'une échelle. Les trois individus ont tous subi de graves inhalation de fumée. L'homme de 95 ans a été secouru de la maison en feu par les pompiers, qui ont déclaré qu'il souffrait également d'inhalation de fumée et d'une blessure au bras. Le garçon de 13 ans a été transporté à l'hôpital de Greifswald en hélicoptère.

Environ 100 pompiers du département local sont intervenus sur les lieux, nécessitant la fermeture de la B194 pendant presque trois heures pour les opérations de prévention incendie. Malheureusement, la maison est maintenant considérée comme inhabitables.

