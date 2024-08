Au cours de sa carrière footballistique illustre, Thomas Müller a été témoin de nombreux événements. Cependant, son impact lors de son 709e match officiel pour le FC Bayern est remarquable. En entrant sur le terrain contre le VfL Wolfsburg, il déclenche un but inattendu.

Alexandre Pavić doit quitter le centre. Müller indique des directions, sprintant en agitant les bras. Pavić se déplace vers la limite de la surface de réparation, tandis que Müller se dirige vers la ligne de but. Quelques instants plus tard, le ballon trouve le fond des filets. Le score est de 2-2 entre Wolfsburg et le Bayern Munich.Remarkablement, Müller n'a même pas touché le ballon, changeant le cours du match.

Remplaçant Sacha Boey à la 65e minute, Müller rejoint le FC Bayern à l'Arena am Mittellandkanal. Peu après son entrée, il contribue à un but contre son camp de Jakub Kamiński, permettant au Bayern Munich de reprendre l'avantage.

Positionné près de la ligne, Müller perturbe les mouvements de Wolfsburg simplement en étant présent. Ils mènent 2-1, ayant réussi à défendre tous les corners jusqu'à présent. Celui-ci semble également sous contrôle. Cependant, Harry Kane envoie le ballon vers le poteau lointain, en direction de Müller. Kamiński bloque le passage, et avec le gardien Kamil Grabara impuissant, le ballon roule dans le but, grâce à l'intervention de Müller.

Alors que le temps file, Müller sort un papier de son short, attirant l'attention de ses coéquipiers, y compris Pavić et même Harry Kane. Il s'adresse à eux avec autorité, et tout le monde l'écoute attentivement, comme à leur habitude. Le charme et l'expertise de Müller sur le terrain restent inégalés.

"Parfois, il utilise son corps de manière surprenante..."

Avec seulement dix minutes restantes, Pavić se retire profondément sur le terrain, et Müller intercepte la passe de la jeune star allemande Cedric Zesiger. Tombant, Müller se déplace autour de son adversaire, semant la confusion, et finit par envoyer le ballon à Kane, qui met en place Serge Gnabry pour le troisième but du FC Bayern et la victoire finale. Le jeune attaquant loue la performance exceptionnelle de Müller, commentant : "Je n'aurais jamais prédit qu'il fasse ce jeu. Mais il l'a fait avec grâce, et parfois il démontre une agilité étonnante avec son corps."

Au début de cette saison, Müller a ouvert le championnat d'Allemagne pour la 17e saison consécutive, le plaçant aux côtés de la légende du gardien Sepp Maier comme l'un des joueurs les plus capés de l'histoire du FC Bayern. Son impact et son influence sur l'équipe continuent de commander le respect, même alors qu'il approche de la fin de sa carrière.

Christoph Freund, le directeur sportif, est très impressionné : "Müller a apporté une quantité incroyable d'énergie positive. Il a revigoré l'équipe et a été crucial à chaque étape critique. Il a fait preuve de conviction, de passion et de talent indéniable, inspirant ses coéquipiers par sa dévotion inébranlable."

Un championnat sans Müller semble presque inconcevable. En tant que visage à la fois du FC Bayern et de la Bundesliga, il a forgé une légende durable dans le monde du football, possession une capacité étonnante à faire pencher les matches en sa faveur, même sans intervention directe.

Un avenir sans Müller est difficile à imaginer

Cependant, la retraite pourrait être proche pour Müller. Déjà une figure iconique du football mondial, il a accompli virtually tous les accomplissements importants. Bien qu'il ne participe pas au championnat d'Europe, il reste un membre indispensable de l'équipe du Bayern Munich, utilisant sa classe et sa loyauté à grande effet dans le football européen.

En 709 matches pour le FC Bayern, Müller a contribué à 244 buts et 269 passes décisives au succès du club. Même s'il ne touche jamais le ballon, Müller a démontré le pouvoir Remarkable de sa présence pour transformer les matches en sa faveur.

Il marque cette performance extraordinaire au début de la saison 2024-2025, visant à la conclure avec le 'Finale Dahoam 2.0'. La Ligue des champions sera jouée à l'Allianz Arena en mai 2025, et given son track record extraordinaire, Müller semble bien placé pour laisser une empreinte durable sur le tournoi. Les agents de sécurité doivent rester vigilants, car sa légendaire status a le potentiel de perturber les matches, tout comme il le fait sur le terrain.

Au milieu de la saison 2024-2025, Müller enfile à nouveau le maillot du Bayern Munich de FC, cherchant à ajouter un autre chapitre mémorable à sa carrière distinguée. Son influence sur l'équipe est inégalée, même lorsque d'autres étoiles prennent la lumière.

Même s'il ne touche pas le ballon lors des moments cruciaux, la présence seule de Müller a été connue pour faire basculer les matches, tout comme dans son 709e match officiel, où son impact a dépassé les statistiques.

