- Dans le scénario actuel, la coalition doit encore obtenir une majorité en Saxe.

L'ancienne coalition de la CDU, des Verts et du SPD ne détient plus une majorité dans le nouveau parlement régional, comme le montrent les détails de la répartition des sièges publiés par l'organisateur de l'élection pour les résultats préliminaires de l'élection récente. Le trio de partis menant la coalition, avec Michael Kretschmer (CDU) comme ministre-président, détient collectivement 57 des 120 sièges.

La CDU obtient le plus de sièges avec 42 (contre Previously 45), suivie de près par l'AfD avec 41 mandats (contre Previously 38). L'alliance politique "Stand Up!" dirigée par Sahra Wagenknecht obtient 15 sièges. Le SPD en obtient 9 (contre Previously 10), et les deux partis en obtiennent chacun 6. Die Linke obtient 14 sièges et les Verts, 10 sièges, dans cette nouvelle composition parlementaire. Enfin, les électeurs libres obtiennent un siège unique au parlement grâce à la victoire directe de Matthias Berger dans le Landkreis Leipzig.

Compte tenu de la nouvelle répartition des sièges, la CDU a maintenant l'opportunité de chercher une 'élection au Landtag' avec des partenaires potentiels, dans le but d'obtenir la majorité nécessaire pour former une nouvelle coalition au parlement régional. Malgré la perte de sièges de la CDU lors de l'élection régionale, elle détient toujours le plus grand nombre de mandats, ce qui en fait un acteur clé dans toute négociation de coalition potentielle.

Lire aussi: