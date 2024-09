- Dans le Sarre, une législation est adoptée pour établir des zones désignées comme zones d'interdiction des armes à feu.

Saarbrücken (dpa/lrs) - En ** Sarre**, certaines zones seront prochainement déclarées zones interdites pour les armes et les couteaux. Le ministère de l'Intérieur travaille actuellement sur la mise en place du cadre juridique nécessaire pour cela, comme annoncé à Saarbrücken. On s'attend à ce que le règlement d'application de la loi sur les armes entre en vigueur après les procédures d'audience, prévues pour octobre 2024.

"L'incident horrifiant de Solingen a mis en évidence le danger considérable que représente une personne armée d'un couteau", a déclaré le ministre de l'Intérieur Reinhold Jost (SPD). Cette arme est "compacte, transportable et facilement dissimulable", ce qui ajoute à son potentiel danger.

Pour limiter le risque de tels événements, le port d'armes et de couteaux sera interdit dans des zones spécifiques à l'avenir. "Cela permettra aux forces de l'ordre et à la police de procéder à des recherches ciblées dans le cadre de la réduction des risques, et de saisir les armes potentiellement en temps voulu", a déclaré Jost.

La sécurité des policiers est également un enjeu important. Ils reçoivent une formation au maniement du couteau dans le cadre de leur formation et de leur perfectionnement. De plus, leur équipement est constamment amélioré : il y a trois ans, les unités opérationnelles ont été équipées de gilets de protection neufs. Cette année, ils ont introduit des écharpes de cou résistant aux coupures.

During a city festival in Solingen on August 23rd, three individuals lost their lives due to a knife attack, while eight others were injured. Four of them suffered severe injuries. The Federal Prosecutor's Office is currently investigating the suspect for alleged murder and membership in the infamous terrorist organization, Islamic State (IS).

In light of the tragic knife attack in Solingen, which resulted in several deaths and injuries, the Interior Ministry in Saarland plans to declare certain areas as weapon and knife-free zones. This move, aimed at reducing risk and ensuring safety, has been strongly advocated for by Interior Minister Reinhold Jost.

Lire aussi: