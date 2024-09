Dans le royaume de Saxe, le maire de Grimm sort victorieux d'un vote direct.

Le maire de Grimma, Matthias Berger, remporte un siège au Parlement régional de Saxe pour le parti des Electeurs libres Le maire de Grimma, Matthias Berger, a remporté un siège au Parlement régional de Saxe pour le parti des Electeurs libres lors des élections régionales. Selon les données de la commission électorale régionale, Berger a obtenu un mandat direct dans le troisième district électoral de Leipzig, recueillant 36,6 % des voix. Berger a été le candidat principal des Electeurs libres localement, et au niveau national, le parti n'a obtenu que 2,3 % des seconds votes.

Un scientifique politique de Leipzig explore la viabilité d'un gouvernement minoritaire de la CDU et de l'SPD en Saxe Un scientifique politique de Leipzig, Hendrik Träger, suggère qu'un gouvernement minoritaire de la CDU et de l'SPD en Saxe, soutenu par l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW), est une option à considérer. Selon Träger, avec l'abstention des députés du BSW lors des votes, la CDU et l'SPD pourraient gouverner avec une majorité relative. De telles structures gouvernementales sont courantes dans les pays scandinaves, et il est judicieux d'observer les pratiques internationales à cet égard.

Formation du gouvernement à Erfurt : Ramelow offre son soutien à Voigt Le président du gouvernement de Thuringe, Bodo Ramelow, a convenu de soutenir le président de la CDU Mario Voigt dans la formation d'un gouvernement majoritaire au Parlement régional d'Erfurt. Ramelow souligne l'importance d'un gouvernement fonctionnel, même s'il n'en fait pas partie. Il entend soutenir les candidats qui possèdent le mandat des électeurs pour former un gouvernement majoritaire. Dans ce cas, le candidat est Voigt. Les motivations de Ramelow découlent de la prévention d'une situation de chantage parlementaire où l'AfD impose sa volonté à toutes les autres parties.

L'AfD remporte des sièges au Parlement de Thuringe sans candidats directs Malgré la victoire de l'AfD avec des candidats directs dans 29 des 44 circonscriptions électorales, le chef de fraction Björn Höcke a été battu par le député de la CDU Christian Tischner dans la circonscription électorale de Greiz II. Le solide résultat de 32,8 % des seconds votes pour l'AfD garantit plus de sièges au Parlement régional. Cependant, Höcke, qui dirige la liste d'État, prendra son siège au Parlement régional.

L'AfD remporte le plus de voix aux élections régionales de Thuringe, mais aucun parti démocratique ne souhaite coopérer En Thuringe, l'AfD est devenue le premier parti à remporter une majorité de voix lors d'élections régionales, terminant avec un net plus de 32,8 %. Cependant, aucun parti démocratique ne souhaitant former une coalition avec l'AfD, celle-ci ne pourra pas mettre en œuvre ses revendications. En tant que deuxième force, la CDU devrait entamer des discussions avec le parti de gauche pour former une coalition gouvernementale stable.

Le parti de gauche remporte des sièges directs au Parlement régional de Saxe malgré l'échec du seuil de cinq pour cent Le parti de gauche a réussi à remporter deux sièges directs à Leipzig lors des élections régionales de Saxe. Les particularités du système électoral de Saxe ont permis au parti de gauche d'entrer au Parlement, selon les prévisions. L'entrée du parti de gauche au Parlement régional signifie que la coalition Kenya de la CDU, des Verts et de l'SPD ne détient plus la majorité.

Le chef du parti des Verts lie la migration et l'Ukraine aux résultats des élections Le chef du parti des Verts, Omid Nouripour, attribue les résultats des élections régionales de Saxe et de Thuringe principalement aux questions de migration et du conflit en Ukraine. Bien que le gouvernement fédéral agisse sur ces questions, la coalition se sabote elle-même en raison de querelles inutiles.

En Thuringe, la CDU, le BSW et l'SPD manquent de majorité et se tournent vers une coopération avec le parti de gauche En Thuringe, l'ancienne coalition minoritaire rouge-rouge-verte sous la présidence du ministre-président Ramelow a été dissoute. Comme aucun parti ne souhaite collaborer avec l'AfD, la scenario

21:32 Saxe : Les projections favorisent la CDUDans les dernières projections publiées par ARD et ZDF, la CDU a une nette avance sur l'AfD en Saxe. Selon Infratest Dimap (ARD) et le groupe de recherche Wahlen (ZDF), la CDU est environ 1 point de pourcentage devant avec 31,5 à 31,8 %, par rapport aux 30,4 à 30,8 % de l'AfD. Initialement, le groupe de recherche Wahlen avait suggéré une course serrée entre la CDU et l'AfD. Cependant, l'AfD a constamment rattrapé son retard, ce qui a entraîné un léger avantage pour la CDU dans les projections. Cependant, seule ARD a maintenu cet avantage constant dans ses projections.

21:21 Thuringe : Les ambitions de Ramelow peu susceptibles de se réaliserLe Parti de gauche a subi de lourdes pertes lors des élections régionales en Thuringe, ce qui pourrait entraîner la démission du ministre-président Bodo Ramelow. L'un des objectifs de Ramelow pour la soirée - s'assurer que l'AfD n'obtienne pas au moins un tiers des voix pour bloquer les décisions nécessitant une majorité des deux tiers - semble peu susceptible de se réaliser, l'AfD ayant efficacement atteint cet objectif.

21:13 Le SPD reste stable malgré les difficultésMalgré les mauvais résultats aux élections régionales en Thuringe et en Saxe, le chancelier fédéral Olaf Scholz peut toujours compter sur le soutien de son parti, le SPD, selon les déclarations de Lars Klingbeil, président du SPD à ZDF. Selon Klingbeil, "en tant que président du parti, j'attends de chacun qu'il travaille encore plus dur maintenant". Le parti doit collectivement travailler à regagner les électeurs perdus. Klingbeil a souligné : "Tout le monde doit maintenant faire un effort pour améliorer la situation".

21:02 Kubicki critique la 'coalition trafic' après les pertesLe vice-président du FDP, Wolfgang Kubicki, a appelé à des conséquences suite aux mauvais résultats des partis de la 'coalition trafic' en Saxe et en Thuringe. Kubicki a écrit sur "X" que "les résultats électoraux indiquent : la 'coalition trafic' a perdu sa légitimité". Si une partie significative des électeurs rejetait la coalition de cette manière, il devrait y avoir des conséquences, a suggéré Kubicki, exprimant la conviction du public que "cette coalition nuit au pays". Le FDP n'a pas franchi le seuil de 5 % dans les deux élections régionales et est maintenant projeté à seulement 1 % de distance.

20:41 Höcke rate un mandat direct en ThuringeLe chef de groupe parlementaire de l'AfD, Björn Höcke, n'a pas réussi à obtenir un siège direct au Parlement régional de Thuringe. Selon les informations de ntv, l'AfD obtiendra le siège de Höcke au Parlement régional en faisant stepping down d'un autre député en sa faveur.

20:37 Le Parti de gauche sur le point d'entrer au Parlement de Saxe malgré un soutien électoral inférieurMalgré de lourdes pertes, le Parti de gauche est sur la bonne voie pour faire partie du Parlement régional de Saxe. Bien qu'ils n'aient pas franchi le seuil de 5 % avec les seconds votes, ils sont actuellement projetés à 4,3 % dans la dernière estimation de ZDF. Cependant, deux candidats directs du Parti de gauche dans les districts de Leipzig ont des leads confortables sur leurs concurrents. S'ils gagnent leurs districts, ils pourraient potentiellement sécuriser plusieurs sièges au Parlement régional pour leur parti. Ces deux potentiels gagnants pourraient également obtenir les premières places sur la liste régionale de leur parti, empêchant la CDU, le SPD et les Verts d'obtenir la majorité, laissant le ministre-président Kretschmer dépendre du BSW pour une majorité de gouvernement.

20:17 Prédiction pour la Saxe : l'avantage de la CDU sur l'AfD est minceSelon le dernier rapport de ZDF, la CDU en Saxe n'a qu'un avantage de 0,1 point de pourcentage sur l'AfD. Les Démocrates chrétiens sont à 31,5 %, tandis que l'AfD, classée à l'extrême droite par l'agence allemande de sécurité intérieure, est à 31,4 %. En Thuringe, il semble que l'AfD ait réussi à surpasser la CDU dans les projections. Les Verts sont actuellement à 5,1 % en Saxe et leur nombre de sièges au Parlement est incertain. Le Parti de gauche, prévu à 4,3 %, a peu de chances d'y arriver. Le SPD, avec 7,6 %, est en sécurité au Parlement régional.

19:56 Thuringe : le siège direct de Höcke au Parlement pourrait être en dangerL'entrée directe de Björn Höcke, chef de faction de l'AfD, au Parlement régional de Thuringe est menacée. Après le décompte de 68 sur 74 circonscriptions électorales, le candidat CDU Christian Tischner est en tête avec 42,3 % des voix, surpassant Höcke, qui a 40,4 %. Si Tischner remporte la majorité dans la circonscription électorale de Greiz II, Höcke ne décrochera pas de mandat direct et devra compter sur un siège via la liste régionale, où il est en tête de la liste de l'AfD. Cependant, si de nombreux candidats directs de l'AfD l'emportent, personne n'entrera au Parlement via la liste régionale.

19:50 Höcke sur le succès de l'AfD : "La stratégie du mur a échoué"En Thuringe, l'AfD semble sur le point d'entrer au Parlement régional en tant que force dominante. "La stratégie du mur a échoué", conclut le candidat principal du parti, Björn Höcke. Dans une interview avec ntv, il considère le résultat de l'élection comme un "accomplissement historique" et discute de la formation du gouvernement à venir.

19:42 Ramelow sur la gauche : "On nous a dévorés"Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, attribue la "cannibalisation" perçue de son parti de gauche à deux raisons : "D'une part, un CDU qui a constamment assimilé l'AfD et la gauche, nous poussant vers 'l'exclusion', alors qu'il a partagé le pouvoir avec nous pendant cinq ans", a déclaré le chef de gouvernement sur ntv. Il cite également l'annonce de BSW selon laquelle ils obtiendraient 17% des voix pour l'AfD, alors qu'en réalité, ils nous ont maintenant pris nos voix, comme un autre facteur contribuant au déclin de la gauche. Ramelow a tout de même pu se réjouir de la forte participation électorale.

19:26 Nouripour sur le succès de l'AfD : "Mes pensées vont à ceux qui ont peur"L'AfD dépasse les 30% dans les élections régionales de Saxe et de Thuringe, laissant les partis de la coalition loin derrière. Le chef du parti vert Omid Nouripour considère le résultat électoral de l'AfD comme un "moment charnière" et un appel à protéger ensemble la démocratie.

19:13 Projection récente pour la Saxe : la victoire du CDU se resserreLa dernière projection de ZDF place l'AfD et le CDU nez à nez en Saxe : les Démocrates chrétiens ne sont que légèrement en tête avec 31,7%, tandis que l'AfD obtient 31,4% des voix. Le BSW est à 11,4%, le SPD à 7,8%. Les Verts seraient plus solidement dans le Parlement régional avec 5,5%, tandis que la Gauche manquerait le seuil de 5% avec 4,3%.

19:08 Wagenknecht vise une coalition avec le CDU et éventuellement le SPD en ThuringeLe chef de BSW, Sahra Wagenknecht, vise une alliance avec le CDU et éventuellement aussi le SPD en Thuringe. "Nous espérons vivement pouvoir former un bon gouvernement aux côtés du CDU - probablement aussi avec le SPD", a déclaré Wagenknecht dans l'ARD. Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les gens aspirent à un gouvernement majoritaire stable qui s'attaque à des problèmes concrets comme les importantes pénuries d'enseignants en Thuringe. En même temps, ils souhaitent un gouvernement régional qui plaide pour la paix, la diplomatie et s'oppose au déploiement de missiles américains en Allemagne. Wagenknecht exclut des coalitions avec l'AfD pour la Thuringe.

19:02 Projection récente pour la Thuringe : l'AfD améliore encore son résultat électoralUne projection de ZDF pour le résultat électoral en Thuringe montre l'AfD encore plus réussie que les prévisions initiales. Selon celle-ci, le parti d'extrême droite obtient 33,1% des voix dans le land. Le CDU est à 24,3%, l'alliance de Sahra Wagenknecht est à 15%. La Gauche, qui a actuellement Bodo Ramelow comme populaire ministre-président, perd presque 8 points de pourcentage et est à 11,7%. Le SPD est à 6,6%, et les Verts sont à 4% des voix.

18:56 Goring-Eckardt : le Triomphe de l'AfD est une Surprise Inattendue en AllemagneLes principaux politiques allemands du parti vert sont plus inquiets que la perte des verts en Thuringe ne le suggère, compte tenu du succès des extrémistes de droite de l'AfD en Thuringe. Katrin Goring-Eckardt, vice-présidente du Bundestag vert, qualifie le succès des radicaux de droite de "surprise inattendue" en Allemagne. Le chef de parti Omid Nouripour déplore l'échec de son parti comme "insignifiant, compte tenu que l'AfD est devenue la force la plus puissante dans un Parlement régional."

18:48 Kretschmer sur la Saxe : "Nous avons toutes les raisons de nous réjouir"Le ministre-président sortant de Saxe, Michael Kretschmer, considère le CDU comme le pilier de la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de nous réjouir", a déclaré Kretschmer lors de sa fête victoire. "Derrière nous, il y a cinq années difficiles", le peuple de Saxe a mis sa confiance dans le CDU et n'a pas voté par protestation. "Nous sommes conscients de la déception du peuple quant à ce qui se passe à Berlin."

18:39 Estimation pour la Saxe : l'Avance du CDU sur l'AfD se RétrécitLes estimations préliminaires de ZDF suggèrent que l'avance du CDU sur l'AfD dans l'élection régionale de Saxe se resserre : le CDU ne dépasse que légèrement l'AfD avec 31,9% contre 31,3% des voix. Le BSW obtient 11,6%, le SPD 7,8. Les Verts risquent de manquer le Parlement régional avec 5,2%, tandis que la Gauche avec 4,5% serait exclue.

18:33 Weidel, Chef de l'AfD, Exige la Participation au Gouvernement pour l'AfDLa présidente fédérale du parti AfD, Alice Weidel, exige une pleine participation au gouvernement pour son parti en Thuringe et en Saxe. "Habituellement, lorsque l'on respecte les traditions dans ce pays, le parti le plus fort tend la main, et c'est l'AfD", explique Weidel sur ARD, en se concentrant sur la Thuringe. "L'électorat souhaite la participation de l'AfD au gouvernement. Nous contrôlons 30% des voix dans les deux États fédéraux, et sans nous, un gouvernement stable est impossible."

18:30 Kuhnert, SPD Secretary-General: "Nous avons eu une chance d'être évincés du Parlement régional"Le secrétaire général du SPD, Kevin Kuhnert, reconnaît les résultats modestes de son parti lors des élections en Thuringe et en Saxe. "Ce n'est pas une raison de célébrer pour le SPD", explique-t-il sur ARD. Cependant, son parti a affronté de nombreux défis ces dernières années. "Il y avait un risque tangible d'être évincé des parlements régionaux", déclare Kuhnert. "Le combat en vaut la peine, nous sommes indispensables." Beaucoup de choses doivent changer, souligne Kuhnert, et il met en avant : plus de dialogue avec les électeurs. Interrogé sur le chancelier Olaf Scholz, il répond : "Nous devons articuler notre politique conjointement."

18:23 Höcke, chef de groupe parlementaire AfD, salue le résultat en Thuringe comme "une victoire historique"Le chef de groupe parlementaire AfD, Björn Höcke, considère le résultat en Thuringe comme "historique". L'AfD est maintenant le parti populaire le plus populaire dans l'État fédéral, "la sottise du feuillage doit cesser", affirme Höcke sur MDR. Le changement ne se produira qu'avec l'AfD.

18:21 Chrupalla, chef de parti AfD, décrit la victoire en Thuringe comme "un jeu changer"Le chef de parti AfD, Tino Chrupalla, célèbre les résultats de son parti comme étant révolutionnaires, déclarant qu'un changement politique s'est produit dans les deux États fédéraux, comme il le dit à ZDF. L'AfD est reportedly disposée à engager des discussions avec tous les partis. "En Saxe, nous sommes au coude à coude avec la CDU", dit-il, ajoutant que l'AfD veut gouverner pour le bien de Saxe.

18:17 Linnemann, secrétaire général de la CDU : pas de coalition avec l'AfDLe secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a exclu toute collaboration avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. "Nous sommes fermes sur ce point", dit-il sur ARD. La CDU va maintenant former des gouvernements au centre du parlement, assure-t-il, exprimant la confiance que cela sera réussi. La CDU, dit-il, reste le dernier bastion de la démocratie. Les partis de la coalition du trafic ont été pénalisés, ajoute-t-il.

18:13 Estimation pour la Saxe : la CDU légèrement devant l'AfD, le BSW à 12 pour cent, les Verts au bord du gouffreL'estimation initiale pour l'élection régionale de Saxe révèle la CDU avec 31,5 pour cent des voix, légèrement devant l'AfD avec 30 pour cent. Le BSW se classe comme la troisième force la plus forte avec 12 pour cent, tandis que le SPD reste au parlement régional avec 8,5 pour cent. Les Verts ont peine à entrer au parlement régional avec 5,5 pour cent. La gauche est exclue avec 4 pour cent, et le FDP ne fera pas partie du nouveau parlement.

18:10 Estimation pour la Thuringe : l'AfD dépasse la CDU, le BSW entrera au parlement régional avec 16 pour centL'estimation initiale pour l'élection régionale de Thuringe montre l'AfD avec 30,5 pour cent des voix, dépassant la CDU avec 24,5 pour cent et la gauche avec 12,5 pour cent. Le SPD est représenté au parlement régional avec 7 pour cent, et le BSW entrera sans aucun doute au parlement régional avec 16 pour cent. Les Verts et le FDP sont encore en dessous de 5 pour cent.

18:01 L'AfD domine en Thuringe, le BSW obtient des résultats à deux chiffres en SaxeSelon les estimations initiales de l'élection régionale, l'AfD émerge comme la force la plus forte en Thuringe, comme prévu. Le SPD parvient à dépasser le seuil de cinq pour cent, tandis que les Verts et le FDP échouent à le faire. En revanche, en Saxe, le BSW parvient à obtenir un résultat à deux chiffres pour la première fois. La CDU est à peine devant l'AfD dans les estimations, tandis que la gauche et le FDP pourraient ne pas obtenir de représentation au parlement régional, les Verts restant.

17:18 Björn Höcke risque de manquer le Parlement régionalLe chef de faction AfD en Thuringe, Björn Höcke, pourrait ne pas obtenir de siège au futur parlement régional. Ses collègues de parti pourraient même compromettre ses chances. De nombreux candidats AfD dans les circonscriptions ont de bonnes chances de gagner des mandats directs. Contrairement à cela, Höcke affronte une rude concurrence de la part du candidat CDU, Christian Tischner, dans sa circonscription, Greiz II. Si Tischner gagne et que l'AfD obtient plus de mandats directs que prévu, personne ne pourra entrer via la liste d'État, pas même le premier de la liste, que Höcke occupe actuellement. Dans un tel scénario, l'AfD pourrait convaincre un candidat direct réussi à renoncer à son siège au parlement régional, permettant à Höcke de sécuriser son mandat.

16:48 Possibilité d'absence de couverture médiatique à la fête électorale AfD en ThuringeIl y a une forte possibilité qu'il n'y ait pas de couverture médiatique de la fête électorale AfD en Thuringe. Le parti, classé comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieure, a tenté d'exclure plusieurs médias de l'événement. Cependant, un tribunal a empêché cela, entraînant l'expulsion de tous les médias par la partie d'État. Un porte-parole du parti a invoqué des raisons logistiques pour l'interdiction : il n'y avait pas assez de place au lieu pour tous les représentants des médias qui avaient demandé une accréditation.

16:29 Forte taux de participation par correspondance dans l'élection de SaxePour l'élection que le ministre-président de la CDU de Saxe, Michael Kretschmer, a qualifiée de "cruciale" pour l'État, près d'un quart des électeurs ont déjà voté par correspondance. Le commissaire électoral de l'État prévoit que 24,6 % des électeurs voteront par correspondance. Le taux de participation aujourd'hui n'était que légèrement plus élevé qu'en 2019 en début d'après-midi.

15:52 Höcke vote dans une Lada, Ramelow vote avec son épouseLe chef de file de l'AfD en Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, a voté à midi. Il s'est rendu au bureau de vote dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain fabriqué en Russie. Höcke a voté à Bornhagen dans le district d'Eichsfeld.

Le ministre-président Bodo Ramelow a voté dans la capitale de l'État, Erfurt, accompagné de son épouse, Germana Alberti vom Hofe. Le sexagénaire est à la tête du gouvernement de l'État libre depuis 2014, avec une brève interruption, dirigeant récemment une coalition minoritaire.

15:40 Taux de participation plus élevé qu'il y a cinq ans en Thuringe et en SaxeEn Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté à 14 h. Cela représente une augmentation de plus de deux points par rapport à l'élection il y a cinq ans, indiquant un taux de participation élevé. Les votes par correspondance ne sont pas encore inclus dans ces chiffres, selon le commissaire électoral de l'État. En Saxe, le taux de participation était également légèrement plus élevé qu'en 2019, à 35,4 %. Cependant, le commissaire électoral s'attend à ce qu'il y ait significativement plus de votes par correspondance qu'en 2019. Les bureaux de vote des deux États fermeront à 18 h.

14:40 Principaux enjeux qui influencent le choix des électeurs en Saxe et en ThuringePrès d'un tiers des personnes en Saxe et en Thuringe prévoient voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Un grand sondage révèle des informations sur les raisons de ce choix, mettant en évidence les principales préoccupations et enjeux. La migration en est un.

14:13 Höcke quitte rapidement le bureau de vote en ThuringeLors de l'élection de l'État de Thuringe, le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, a voté autour de midi. Il n'est pas resté longtemps au bureau de vote de Bornhagen et n'a pas interagi avec les journalistes sur place. Depuis qu'il avait toujours perdu face au candidat de la CDU dans son district natal d'Eichsfeld, Höcke a changé pour la circonscription de Greiz. Cependant, il fait également face à une défaite contre la CDU là-bas.

13:50 Participation électorale en Thuringe similaire à 2019 à midiEn Thuringe, le taux de participation des électeurs semble similaire à l'élection parlementaire précédente. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32 % des électeurs avaient voté dans les bureaux de vote à 12 h. Les votes par correspondance ne sont pas inclus dans ces chiffres. En 2019, le taux de participation était de 31,2 % à cette heure. Il semble également y avoir plus d'intérêt pour l'élection de l'État que pour les élections européennes et municipales qui ont eu lieu plus tôt cette année. En juin, le taux de participation était de 24,3 % à la même heure.

Anticipation d'une forte participation électorale en Saxe lors de l'électionUne forte participation électorale est attendue lors de l'élection de l'État de Saxe. À midi, 25,8 % des électeurs avaient voté, selon l'Office statistique de l'État à Kamenz. During the 2019 state election, the turnout was marginally higher at 26.2%. Mail-in ballots are not yet accounted for in the preliminary numbers. It's projected that 24.6% of eligible voters will vote by mail, compared to 16.9% in 2019. The election commission stated that the proceedings have been conducted without any interruptions so far.

Les résultats des élections en Saxe et en Thuringe pourraient affaiblir la coalition de BerlinLes résultats des élections en Saxe et en Thuringe sont encore en suspens. L'analyste politique Albrecht von Lucke a déclaré lors d'une interview à ntv que si le SPD ne parvenait pas à obtenir de siège au Parlement de l'État, cela serait comparable à un séisme. Il a évalué l'élection et ses éventuelles conséquences.

La police enquête sur une menace à un bureau de voteLa police de Gera enquête sur une menace faite à un bureau de vote. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote le matin pour voter. Le gestionnaire du bureau de vote a demandé à l'homme de retirer son T-shirt, car il violait la politique du bureau de vote contre la publicité partisane. L'homme a obéi mais a menacé de revenir car il était mécontent de la manière dont il avait été traité en sortant du bureau de vote. La police a recueilli une déclaration et a conseillé l'homme. En outre, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis politiques ("Hoecke est un nazi") près des bureaux de vote en tant que potentiels dommages criminels.

Correctiv met en garde contre la diffusion de fausses nouvellesLe réseau de recherche Correctiv met en garde contre une allégation fausse récurrente selon laquelle signer le bulletin de vote protège contre la manipulation des votes. Le bureau du commissaire électoral fédéral a affirmé à Correctiv que signer le bulletin de vote perturbe le secret du vote et invalide l'ensemble du bulletin.

Voigt espère des 'ratios de majorité stables'Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également soumis son vote. Il souhaite que de nombreux Thuringiens votent et exercent leur droit de modeler l'avenir de l'État. Il espère également des 'ratios de majorité stables' pour permettre à l'État de progresser à nouveau.

Sonneberg Connaît une Augmentation Significative des Attaques d'Extrême DroiteSonneberg, le premier district dirigé par un politique de l'AfD, a fait face à des menaces accrues envers les activistes, poussant de nombreux d'entre eux à démissionner de leur travail. Le nombre d'agressions d'extrême droite semble avoir augmenté de cinq fois en un an. Les experts attribuent cette augmentation à l'administrateur de district de l'AfD.

Kretschmer S'exprime au Bureau de VoteLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie l'élection d'État de "probablement la plus importante depuis 1985". Après avoir voté à Dresde, il a exprimé sa gratitude envers ceux qui "ont voté différemment" par le passé mais ont maintenant choisi "la force forte au centre civique", à savoir l'Union saxonne. "Cette compréhension facilitera la formation d'un gouvernement conçu pour servir cette terre", a poursuivi Kretschmer. Dans les derniers sondages, son CDU est dans une course serrée avec l'AfD.

Ramelow : Wagenknecht "Pas sur la Liste"Pour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est "une fête de la démocratie" - même si sa réélection est incertaine. Dans une interview à ntv, le politique du Parti de gauche explique pourquoi il décourage un gouvernement minoritaire et pourquoi il remet en question la compétence du BSW.

Historien Inquiet de la Date de l'ÉlectionL'historien Peter Oliver Loew critique la date de l'élection pour les élections d'État en Saxe et en Thuringe le 85e anniversaire de l'invasion allemande de la Pologne en 1939. "Celui qui a eu l'idée d'organiser des élections le 1er septembre n'avait pas une bonne compréhension de l'histoire", a déclaré Loew au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). En ce qui concerne l'AfD, un parti considéré comme "droitement extrémiste" par les services de renseignement intérieurs dans les deux États, Loew a déclaré : "Cela peut entraîner des connotations très négatives si un parti sort victorieux à Dresde et Erfurt, dont le rapport avec l'époque nationale-socialiste est tout sauf clair."

Élection Cruciale : Toutes les Données pour l'Élection d'État de SaxePresque 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe ont aujourd'hui l'occasion de décider qui dirigera la future orientation politique du parlement d'État de Dresde. Le CDU pourrait perdre sa position de force dominante dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie cela de "élection cruciale". "Il s'agit de tout."

Kretschmer Accuse la Coalition Feuille de Route d'une "Hecticité Avant l'Élection"Le jour de l'élection est arrivé en Saxe, et la question est : le ministre-président Michael Kretschmer prolongera-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview à ntv, il partage son point de vue sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la feuille de route et la guerre en Ukraine.

Toutes les Données pour l'Élection en ThuringeLe jour de la décision est arrivé : au cœur de l'Allemagne, il s'agit de savoir qui gouvernera l'État avec ses environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années. L'AfD avec le candidat principal Björn Höcke pourra-t-elle obtenir la position la plus influente en Thuringe ?

08:24 Menace Potentielle de l'AfD à la DémocratieLes sondages suggèrent que l'AfD est sur le point de renforcer considérablement sa position dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela représente une menace pour les institutions démocratiques, comme l'a mis en évidence un groupe de recherche, car la règle de loi peut ne pas être aussi résistante que beaucoup le croient.

Les élections pour de nouveaux parlements d'État ont lieu aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD est en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU sortant dirigé par le ministre-président Michael Kretschmer et l'AfD sont dans une course serrée. Les résultats préliminaires sont attendus autour de 18h00 lorsque les bureaux de vote ferment. Ces élections servent de test pour la coalition de la feuille de route à Berlin.

Pour la coalition gouvernementale actuelle rouge-rouge-verte en Thuringe, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (gauche), il n'y a pas de majorité selon les sondages. Un scénario post-électoral possible comprend un gouvernement composé du CDU, de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts a encore une majorité. Kretschmer ne'écart

