Dans le retour triomphal des Indiana Fever, Caitlin Clark dépasse le record du joueur le plus rapide de la WNBA à accumuler 300 passes, accomplissant cet exploit avec une double double.

La jeune femme de 22 ans a inscrit 26 points, distribué 12 passes décisives et capté 5 rebonds lors du comeback victorieux des Fever, réalisant son 14ème double-double de la saison et battant le record de l'équipe. Elle a réussi 4 paniers à trois points, portant son total de la saison à 111 et battant le record des débutantes qu'elle avait établi à la fin août.

La performance de Clark a été un moment marquant pour les trois dernières choix de première ronde de la WNBA. La première choix de 2023, Aliyah Boston, a été la meilleure marqueuse des Fever avec un record personnel de 30 points et 13 rebonds. Pendant ce temps, Rhyne Howard, choisie en première ronde en 2022, a inscrit 36 points pour les Dream.

Les Fever ont rencontré des défis tout au long du match, commettant 12 pertes de balle contre une seule des Dream à la mi-temps. Les Dream ont pris une avance de 16 points avec environ 7 minutes restantes dans le troisième quart-temps, mais les Fever ont répliqué avec une série de 18-5, réduisant l'écart à 3 points en entrant dans le dernier quart-temps.

Atlanta a étendu son avance à 9 points dans le quatrième quart-temps, mais Indiana a remonté son retard, avec Boston marquant sur la 10ème passe de Clark, égalisant le match à 90 avec 18 secondes restantes. Une prolongation a été nécessaire pour désigner le vainqueur, avec Clark scellant la victoire pour Indiana avec deux lancers francs dans les derniers moments, les plaçant à 19-17 dans la saison.

"Nous avons simplement continué à nous battre, à obtenir des arrêts lorsque c'était nécessaire, et le public a été fantastique et nous a aidés à gagner", a déclaré Clark après le match.

Les Fever ont décroché leur place en playoffs le 3 septembre, marquant leur retour en playoffs depuis 2016.

"En ce moment, nous nous concentrons simplement sur le maintien de notre rythme", a commenté Boston. "Nous sommes conscients de notre capacité à battre n'importe quelle équipe grâce à notre style de jeu, notre vitesse et le talent que nous avons sur le terrain. Même si nous sommes en retard, peu importe l'heure du match, nous sommes plus

