- Dans le parc du château de Pillnitz, un robot aide les horticulteurs à arroser

Technologie Moderne dans un Cadre Baroque : Les jardiniers du parc du château de Pillnitz ont désormais un auxiliaire inhabituel dans leur arsenal. Un robot d'arrosage high-tech, capable de se remplir à une station de ravitaillement et de se promener à la vitesse humaine pour arroser les plantes au besoin, est actuellement en phase de test.

Le prototype de robot peut contenir environ 400 litres d'eau et est destiné à des tâches de jardinage allant au-delà de l'arrosage à l'avenir. Actuellement, il fonctionne de manière semi-autonome ; le jardinier utilise toujours un tuyau branché sur le réservoir du robot pour arroser.

Le directeur du château, Christian Striefler, a exprimé sa satisfaction quant à ce développement révolutionnaire : "Nous sommes ravis et fiers de pionner cette phase révolutionnaire au parc du château de Pillnitz. Nous sommes la première administration de palais allemand à employer un robot pour l'arrosage." Striefler a fait référence au projet comme une initiative concernant le changement climatique.

La création du robot fait partie d'une initiative plus large concernant le changement climatique. En collaboration avec le personnel de l'Institut Barkhausen et de la Technische Universität de Dresde, les jardiniers ont réussi à maintenir les coûts du projet dans une fourchette estimée à 630 000 euros, avec dix pour cent provenant du budget de l'État libre. Le projet est soutenu par des fonds fédéraux, plus spécifiquement le programme "Changement Climatique dans les Jardin Historiques".

Selon l'équipe de développement, le robot a été principalement conçu comme un assistant pour les jardiniers, les aidant dans les tâches pénibles. Les capacités de contrôle et de direction restent entre les mains du personnel spécialisé.

Le robot peut être commandé à distance à l'aide d'un terminal de commande compact et portable équipé d'un écran et de touches d'entrée. Le dispositif ne fonctionne de manière autonome que dans des conditions spécifiques, comme le ravitaillement ou la conduite vers des points GPS prédéfinis pour la distribution de matériaux et d'outils. Équipé pour durer, il peut fonctionner en continu pendant jusqu'à 6 heures.

Un tronc de hêtre sanglier mort se dresse comme un rappel macabre du changement climatique

Les Palais, Châteaux et Jardins de Saxe ont rejoint le projet "Changement Climatique dans les Jardin Historiques" en 2022, financé par le Ministère Fédéral de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Construction. Le projet vise à atténuer l'impact du changement climatique sur les monuments historiques des parcs et jardins, qui font face à des défis uniques.

Les chercheurs et les jardiniers travaillent diligemment pour trouver des solutions pratiques. Si trop d'arbres meurent, les structures elles-mêmes pourraient être en danger.

Avant 2021, deux hêtres sangliers imposants se dressaient à l'entrée nord-ouest du parc de Pillnitz, attirant les visiteurs. Plantés en 1895, ces arbres étaient une caractéristique distinctive du jardin de plaisance, situé entre les palais de la Montagne et de l'Eau. Malheureusement, l'un des hêtres a succombé aux sécheresses estivales précédentes et a dû être abattu.

Le tronc de l'arbre se dresse maintenant comme un rappel poignant des conséquences du changement climatique. Les experts prévoient que le hêtre opposé ne survivra pas beaucoup plus longtemps, avec une espérance de vie de seulement deux ans supplémentaires. Des mesures temporaires de soulagement de la chaleur, telles qu'un arrosage plus fréquent, sont mises en place tandis que d'autres solutions sont explorées.

Le jardinier pourrait devoir ravitailler le robot d'arrosage high-tech à une station-service voisine avant sa prochaine opération. Cet auxiliaire inhabituel pour l'entretien du parc du château de Pillnitz fait partie d'une stratégie plus large d'atténuation du changement climatique, financée par le programme "Changement Climatique dans les Jardin Historiques" basé à Dresde.

