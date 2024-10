Dans le nouveau paradigme, 75 est maintenant l'équivalent du niveau de vitalité précédemment reconnu de 60.

La génération actuelle de baby-boomers retraitée ou sur le point de l'être Witnesses des transformations profondes des normes sociales et démographiques. La longévité est en hausse, et le virage dans la perception de la vieillesse est palpable. Ce changement de perspective est spectaculaire, mais quels sont exactement ses implications?

La légende de la gymnastique Johanna Quaas, 98 ans, continue de briser les barrières de la forme physique avec ses routines quotidiennes. L'icône intemporelle de Saxe-Anhalt a récemment mis fin à sa carrière compétitive, mais sa passion pour la gymnastique reste inébranlable. Rejointe par sa famille, l'histoire de Quaas de résilience et de force devient de plus en plus courante à mesure que l'Allemagne connaît une tendance croissante de familles sur quatre générations.

Serait-il bientôt la norme pour les aînés en excellente forme de coexister avec quatre générations de leur famille? Cette nouvelle phase de la vieillesse soulève des questions sur sa signification et ses implications. Statistiquement, environ 26 615 personnes âgées de 100 ans ou plus étaient enregistrées en Allemagne en 2023, ce qui représente une population équivalente à une ville moyenne.

Les artistes montent sur scène après 80 ans, les romans raniment la romance de la vieillesse, et les couples célèbrent leurs noces d'or ensemble, célébrant des jalons aux côtés de leurs arrière-petits-enfants. Malheureusement, les pertes sensibles au sein de la famille sont également devenues une partie de cette époque.

Cette génération a également le pouvoir de façonner les agendas politiques ; plus de 20 % des électeurs éligibles en Allemagne ont plus de 70 ans. Cela offre une occasion rare, un phénomène historique sans précédent chez ses prédécesseurs.

Adelheid Kuhlmey, une chercheuse sur le vieillissement à la Charité à Berlin, confirme cette transformation remarquable. "C'est une situation et une dimension historiquement nouvelles", observe Kuhlmey. "Beaucoup de choses sont en train de changer." La génération du milieu est maintenant prise en sandwich entre les enfants nés adultes et les parents âgés, formant un trio unique.

Le passage de la pyramide démographique hiérarchique à une formation de champignon, où les personnes âgées occupent la majeure partie du paysage démographique et les jeunes sont rares, a déstabilisé de nombreux gens. Depuis 1990, la population âgée de plus de 70 ans en Allemagne est passée de 8 millions à 14 millions.

"We're on the brink of disaster in terms of caring for the elderly," warns Kuhlmey. This apocalyptic projection stems from insufficient shifts in mindset and education; a lack of preparation for this post-professional phase in our lives, which, like a nuclear power plant, lasts most of its lifespan.

A century ago, average life expectancy in Germany was 35-38 years. The impact of two world wars was substantial, but numerous advancements in medical care, nutrition, housing, working conditions, and prosperity have culminated in an aging population.

By 2070, life expectancy may rise to around 86-90 years for newborns, predicts an analysis.

"At 66, it's not over yet," asserted Udo Jürgens back in the 70s. The popular musician attained 80 years of age himself. A survey highlights that 65-year-old Germans can expect to live an average of 16-17 years more without significant health impairments. In other words, the concept of 70 years being the beginning of old age is rapidly losing ground.

However, most people maintain this misconception by equating an individual's biological age with their calendar age. Our bodies are not built for extended lifespans over 90; age-related diseases become increasingly common, and the risk of dementia in particular becomes alarming.

As Johanna Quaas, nearing 99, would attest, "Staying active is the key to longevity." After sustaining a femur fracture three years ago, the ageless wonder embarked on a determined rehabilitation journey, subsequently resuming her daily routines, and even reviving her cycle adventures. While she acknowledges the aches and pains of advanced age — arthritis afflicting her knee and fingers — she refuses to rest, adamant that inactivity exacerbates, rather than alleviates, age-related issues.

Despite Johanna Quaas' exceptional case, her journey towards longevity is hardly the new norm. For the average individual, the phase of high old age, characterized by physical and cognitive decline, often commences around 85, signaling a transition towards a different chapter of life.

Delineating the concept of old age is an onerous task, fraught with complexities in terms of its political, economic, personal dimensions. The clear-cut distinction between 65-year-olds and seniors in their 80s is no longer sufficient.

This 20-year age span across this generation creates challenges in determining the retirement age. "Ideally," argues Kuhlmey, "the retirement age should be based on individual performance."

Defining old age has never been more intricate, and this unique generational cohort offers Kuhlmey a hopeful outlook. The aging researcher points to the Baby Boomers, the cohort born between the mid-1950s and the late 1960s, as the key to navigating this demographic landscape.

Equipped with a wealth of experience and knowledge, this generation understands the complexities of aging as neither an adverse event nor a relentless decline but rather a multifaceted journey. This generation will become the backbone of preparing the next generations for the impact of demographic change and migration on an increasingly aging society.

Researcher Kuhlmey conveys a different perspective: "We've grown overly optimistic about aging as a collective. This is the first generation to understand collectively that things shouldn't be this way. I don't wish for my kids to endure what we're experiencing." She hopes the Baby Boomers will reconsider their future planning strategies. Maybe they'll opt for communal living with friends or embrace intergenerational cohabitation. Digital technologies could also aid their daily lives. Despite their financial resources and extensive reading, the Boomers are numerous, and the existing care system is straining.

"Nous avons besoin d'une approche plus réaliste du vieillissement," argue Kuhlmey. Il manque des directives anticipées et un dialogue ouvert sur les questions de fin de vie. Quel rôle la médecine devrait-elle jouer dans la vie des octogénaires ? Dans quoi ne devrait-elle pas être impliquée ? Quelles limites rencontrera-t-elle à l'avenir, compte tenu des contraintes budgétaires et de la population âgée ? N'est-il pas plus judicieux d'investir dans la santé préventive plutôt que de se concentrer sur les maladies ?

Les études suggèrent que l'engagement social et la participation à la société sont cruciaux pour une longue vie. Mais est-ce vrai pour les très âgés ? "Nous mettons de côté les très vieux trop souvent," souligne le chercheur de la Charité. Il y a un vide de débat et de consensus même sur des sujets controversés comme l'aide au suicide. C'est un travail difficile, souvent douloureux, mais comme le souligne Adelheid Kuhlmey, "On n'obtient rien dans la vie sans payer le prix."

