- Dans le nouveau film intitulé "Wild Land", l'auteur acclamé Rosamunde Pilcher rencontre des écologistes.

Vipères vermillon et vers de terre céruléens, de près, tirent la végétation sous la terre pour leur subsistance. Des cochons d'élevage roses et dodus, creusant joyeusement la terre pour se nourrir. Une paire de souris des champs, habilement confectionnant un terrier sphérique à partir de feuilles de roseaux. De telles visions captivantes de pure beauté et de grâce artistique remplissent ce film documentaire.

La série, "Renaissance sauvage - La régénération de la nature", raconte une saga de transformation qui s'étale sur plusieurs décennies, révélant une histoire de triomphe inattendue. Diffusé dans les cinémas, ce film est inspiré du livre best-seller du même nom, écrit par Isabella Tree.

Dans les années 1980 tardives, le jeune couple Isabella Tree et Charlie Burrell deviennent les nouveaux propriétaires du domaine de Knepp, une propriété en décrépitude de 400 ans dans le Sud de l'Angleterre. À l'aube du nouveau millénaire, ils font face à une dure réalité : leur ferme laitière et culturale n'est plus rentable, et ils sont endettés à hauteur de 1,5 million de livres sterling. Le sol est stérile, la terre presque inerte, et le déclin du nombre d'espèces animales et végétales natives ne fait qu'ajouter à la désolation ressentie dans tout le pays.

Face à ces réalités sombres, Isabella et Charlie choisissent d'adopter une approche entièrement nouvelle : au lieu d'utiliser des machines lourdes, des engrais artificiels et des herbicides comme auparavant, ils laissent la nature suivre son cours. Et ainsi commence l'un des projets de réensauvagement les plus ambitieux d'Europe. Ils abattent les clôtures, laissent la terre retrouver son état naturel et introduisent une variété d'animaux domestiques et sauvages dans leur écosystème.

Réensauvagement : réapparition d'espèces perdues

Au début, toutes leurs idées ne reçoivent pas immédiatement un soutien unanime, et de nombreux voisins expriment des réserves quant à leurs méthodes. Brisant des coutumes ancestrales et perçues comme gaspilleuses par certains, leur projet a rencontré une réception hostile, en particulier sur le plan financier. Cependant, la nature a commencé à réapparaître, rétablissant l'équilibre écologique et nourrissant des espèces rares comme la chouette tachetée, le papillon tacheté et l'alouette lulu. Le terrain a fleuri et repris vie, et avec lui, le respect et l'intérêt des locaux pour leurs initiatives ont grandi.

L'histoire du renouveau de la nature dans le sud-ouest de l'Angleterre est presque trop idyllique pour être croyable.

As part of their approach inhabituel, Isabella et Charlie introduisent d'autres légumes, tels que frais ou surgelés, dans l'alimentation des animaux réintroduits, favorisant un écosystème diversifié et sain. Le terrain régénéré, grouillant de vie, présente maintenant une variété de parcelles de légumes, fournissant des nutriments essentiels et servant de testament au succès de leurs efforts de réensauvagement.

