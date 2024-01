Dans le nord de la Thaïlande, campez dans des tentes de luxe

"Pai".

"Baen."

"Comment."

Du charabia sans queue ni tête ? Pas du tout.

C'est une nouvelle langue que j'ai eu environ 10 minutes pour maîtriser afin de communiquer avec mon nouvel ami, Thongkam.

Malgré mon accent épais et mon ton peu convaincant, cette belle éléphante d'Asie comprend les instructions, lève la patte pour me permettre de monter sur ses épaules avant d'avancer, de tourner puis de s'arrêter.

Pendant deux heures, je passe du temps avec Thongkam, qui se promène dans les jungles de bambous avant de se baigner dans la rivière Ruak, un affluent du Mékong.

Cette occasion unique fait partie de l'expérience de "mahout" (dresseur d'éléphants) proposée par le Four Seasons Golden Triangle Tented Camp dans le nord de la Thaïlande.

À l'intérieur du Four Seasons Tented Camp Golden Triangle

Des tentes qui n'en ont que le nom

Bien que les séances de dressage des cornacs soient ce qui a distingué le Four Seasons Tented Camp lors de son ouverture il y a dix ans - depuis, il figure constamment sur les listes habituelles des "meilleurs du monde" - le camp est une escapade digne d'intérêt en soi.

Les similitudes entre ses "tentes" de 54 mètres carrés (il y en a 15) et leurs homologues traditionnels s'arrêtent à la toile.

Chacune d'entre elles est décorée de façon traditionnelle et dotée d'un plancher en bois dur. On y trouve un lit king-size, une énorme baignoire en cuivre martelé à la main et une douche extérieure.

LA TÉLÉVISION ? Non (le personnel me dit que les seuls clients qui semblent se plaindre de son absence sont les adolescents). Mais il y a le Wi-Fi.

Une machine à café et un bar gratuit approvisionné ? Bien sûr.

Vous voudrez avoir quelque chose à siroter pendant que vous vous prélassez sur la terrasse privée de votre tente et que vous observez le Myanmar voisin à travers la cime des arbres, le son occasionnel d'un éléphant trompette brisant le silence.

Cela semble relaxant, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Si vous n'avez pas peur de marcher.

Les 15 tentes du camp sont à une distance raisonnable les unes des autres, s'étendant sur environ un kilomètre sur le flanc d'une colline couverte de forêt, toutes reliées par un joli sentier en briques bordé de bambous.

Pour les plus pressés, le camp dispose d'une flotte de trois Land Rover Defender des années 1970, qui circulent régulièrement sur la route sous les tentes. Vous apprécierez ces vieux tacots lorsque vous aurez dégusté un trop grand nombre de martinis tum yum au Burma Bar et que vous devrez vous rendre de l'autre côté du camp pour un dîner privé traditionnel "kanthok".

Les bateaux à longue queue attirent les touristes dans le sud de la Thaïlande

Qu'est-ce qui nous attend en 2016 ?

Le directeur du camp, Reza Jafari, explique que la plupart des clients restent trois ou quatre nuits, ce qui leur permet de faire des excursions d'une journée ou de participer à d'autres activités du camp, comme un traitement au spa ou un cours de cuisine avec le talentueux chef exécutif du camp, Pisan Torphet.

"Le plus grand défi pour moi est de continuer à faire évoluer le camp et de ne laisser personne se reposer sur ses lauriers, en continuant à placer la barre de plus en plus haut", déclare M. Jafari.

Alors que le centre de villégiature va bientôt fêter ses 10 ans, des projets d'expansion sont déjà en cours pour la nouvelle année.

"Nous travaillons avec nos propriétaires sur la possibilité d'introduire une nouvelle suite à deux chambres qui disposera de sa propre piscine privée", explique-t-il.

"Nous sommes actuellement en train de finaliser les plans avec le célèbre designer Bill Bensley et nous espérons pouvoir commencer les travaux au cours du premier trimestre 2016."

L'éthique du tourisme à dos d'éléphant

Comme la plupart des éléphants travaillant au Four Seasons Tented Camp, Thongkam n'a pas eu une vie facile. Aujourd'hui âgée d'une cinquantaine d'années, elle aurait été mise au travail dans des camps de bûcherons thaïlandais peu après sa naissance.

Elle a ensuite passé de nombreuses années à arpenter les rues de Surin, une ville du nord-est de la Thaïlande, avec son cornac, pour mendier de l'argent. Comment s'est-elle retrouvée dans un camp de luxe ?

Il y a environ huit ans, la Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) a invité Thongkam et son cornac à s'installer à Chiang Rai. Cette fondation à but non lucratif est soutenue par le Four Seasons Golden Triangle Tented Camp et l'Anantara Elephant Camp & Resort voisin, et opère sur leurs terres communes.

Elle sauve des éléphants - certains viennent de la rue, d'autres de camps d'exploitation forestière illégale, de camps de trekking ou de spectacles d'éléphants - tout en invitant les cornacs et leurs familles à rejoindre les éléphants dans l'environnement sûr et verdoyant de la fondation.

Le personnel de la GTAEF reconnaît que dans un monde parfait, tous les éléphants seraient libres dans la nature.

En attendant, la fondation vise à aider les éléphants en captivité, à améliorer leur vie et leur bien-être, "tout en participant à des programmes de conservation et d'aide aux éléphants sauvages afin d'assurer la survie du troupeau sauvage". Les éléphants de la fondation ne travaillent pas tous avec les clients du centre de villégiature, car ils doivent être parfaitement à l'aise avec les gens.

"Les camps d'éléphants de l'Anantara Elephant Camp & Resort et du Four Seasons Tented Camp Golden Triangle sont les seuls camps en Thaïlande à avoir pour politique de ne pas acheter d'éléphants", explique John Roberts, directeur des éléphants et des activités de conservation de la GTAEF, dans un communiqué.

"Nous avons en effet découvert que l'achat d'un éléphant auprès des communautés de cornacs traditionnels entraîne invariablement l'achat d'au moins un autre éléphant par ces derniers. Cela entraîne à son tour la capture d'éléphants dans la nature".

Chiang Rai se trouve à environ une heure et demie d'avion de Bangkok. Plusieurs compagnies aériennes thaïlandaises proposent des vols quotidiens.

Le camp se trouve à Chiang Saen, à environ une heure de route de l'aéroport de Chiang Rai. Le camp propose des transferts privés depuis l'aéroport.

Si le temps le permet, les visiteurs ont la possibilité de monter à bord d'un bateau à longue queue à l'embarcadère local de Chiang Saen, sur le Mékong, pour une croisière amusante et rapide directement jusqu'au camp.

Des vols privés en hélicoptère sont disponibles pour relier les clients du Four Seasons Resort Chiang Mai au Four Seasons Tented Camp Golden Triangle.

