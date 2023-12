Dans le New Hampshire, Mme Haley est confrontée à des questions difficiles de la part des électeurs - et d'un enfant - après la controverse suscitée par ses propos sur la guerre de Sécession.

Après avoir été une étoile montante pendant des semaines, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud doit faire face à un examen plus approfondi, non seulement de la part de ses rivaux du GOP, mais aussi de la part des électeurs.

Cette nouvelle dynamique s'est manifestée lors d'un passage dans le New Hampshire, où Mme Haley a trébuché sur une question concernant les causes de la guerre civile en omettant de mentionner l'esclavage et a été accusée de faire volte-face par un enfant de neuf ans en raison de son refus de critiquer l'ancien président Donald Trump.

Mme Haley a montré qu'elle pouvait séduire les indépendants et les modérés en évitant les combats culturels, en appelant au consensus sur des questions telles que l'avortement et en s'efforçant d'éviter les controverses. Si ces qualités ont fait d'elle une candidate attrayante pour l'élection générale, elles ont donné lieu à des erreurs involontaires, à des clarifications embarrassantes et à des échanges tendus avec les électeurs avant le début officiel des primaires le mois prochain.

Cela a également mis à mal l'un des principaux arguments de sa campagne, à savoir qu'elle est prête à exprimer des choses que d'autres n'osent pas dire.

"Il n'y a pas de volte-face", a-t-elle déclaré aux journalistes lors d'une réunion jeudi, après avoir précisé qu'elle pensait "bien sûr" que la guerre de Sécession était liée à l'esclavage. "Je n'ai jamais fait de volte-face. Ce que je fais, c'est que je dis des vérités dures, que cela plaise ou non aux gens, et je laisse les choses se faire comme elles le peuvent".

Lors d'un échange à Lebanon, dans le New Hampshire, un électeur a déclaré qu'elle n'était pas à la hauteur en termes de "clarté morale" par rapport à l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie.

"C'est l'occasion de vous racheter après l'affaire de l'esclavage d'hier soir", a déclaré l'électeur. "Seriez-vous capable de dire catégoriquement que vous n'accepterez pas d'être le vice-président de Trump ? La raison, c'est que j'ai ce bulletin de vote ici et j'essaie de savoir si je vais vous cocher ou Chris Christie".

Mme Haley n'a pas dit qu'elle n'accepterait jamais la vice-présidence de M. Trump, mais elle a répété qu'elle "ne jouait pas les seconds rôles".

Les questions difficiles posées par les électeurs à Mme Haley cette semaine semblent être tirées de sa propre histoire ou des critiques de ses adversaires. Elle est également confrontée à davantage de questions sur la possibilité de gracier M. Trump ou d'être son vice-président, suite aux commentaires de M. Christie, de M. DeSantis et d'autres.

"Lorsque vous essayez d'être tout pour tout le monde, vous n'êtes rien pour personne", a écrit l'entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, qui a fait face à ses propres critiques pour ses positions politiques changeantes, dans un message publié jeudi sur les médias sociaux. "Une marionnette parfaite pour l'establishment corrompu.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a qualifié de "salade de mots incompréhensible" les remarques initiales de Mme Haley sur les causes profondes de la guerre civile et a déclaré que cela montrait que son adversaire n'était pas "prête pour le prime time".

"Dès qu'elle est confrontée à un examen approfondi, elle a tendance à céder", a-t-il déclaré aux journalistes jeudi.

Les démocrates se sont également emparés des commentaires de Mme Haley. Le président Joe Biden a écrit dans un message succinct sur les réseaux sociaux que la guerre de Sécession était liée à l'esclavage. Le président du Comité national démocrate, Jaime Harrison, ancien président du parti démocrate de Caroline du Sud, s'est dit "dégoûté" par ces propos, ajoutant que "c'est ce que les Noirs de Caroline du Sud attendent de Nikki Haley, et maintenant le reste du pays commence à la voir telle qu'elle est".

La campagne de Nikki Haley a attribué la surveillance accrue - de la part des républicains et des alliés de Joe Biden - à une conséquence naturelle de sa montée dans les sondages.

"Tout le monde, de Joe Biden à Donald Trump, attaque Nikki pour une seule raison : elle est la seule candidate qui a le vent en poupe", a déclaré Olivia Perez-Cubas, porte-parole de la campagne de Mme Haley, dans un communiqué. "Depuis des mois, Nikki s'adresse à tous les électeurs et répond à toutes les questions, et elle continuera à le faire.

Un récent sondage CBS/YouGov a révélé que 44% des électeurs probables des primaires du New Hampshire soutiennent Trump, suivi par 29% qui soutiennent Haley, 11% qui soutiennent DeSantis et 10% qui voteraient pour l'ancien Christie. La semaine dernière, MAGA Inc, le super PAC qui soutient Trump, a diffusé sa première publicité contre Haley, axée sur sa position sur la taxe sur l'essence de son État en tant que gouverneur.

Selon un sondage national réalisé par le Wall Street Journal au début du mois, Mme Haley devance M. Biden de 17 points, 51 % contre 34 %, tandis que M. Trump n'est devancé que de 4 points par M. Biden.

On ne sait pas encore comment les électeurs des primaires républicaines réagiront, si tant est qu'ils le fassent. Teresa Frey, une électrice qui a vu Mme Haley à Plymouth, dans le New Hampshire, a déclaré jeudi qu'elle pensait que la question sur la guerre de Sécession était "aléatoire".

"J'ai entendu cette question et je me suis demandé pourquoi elle avait été posée", a-t-elle déclaré. "Est-ce que quelqu'un essayait de la faire sortir de ses gonds ? Je sais qu'elle ... J'ai l'impression qu'elle n'était manifestement pas préparée à cela".

M. Christie, qui a fait face à des appels à se retirer pour consolider le vote non Trump, a consacré plusieurs minutes de sa réunion publique de jeudi à Epping, dans le New Hampshire, aux trébuchements de Mme Haley.

M. Christie a déclaré que Mme Haley "ne voulait pas offenser qui que ce soit en disant la vérité", rappelant ses réponses aux questions sur l'aptitude de M. Trump à être président.

Si Mme Haley refuse de dire que l'esclavage a causé la guerre de Sécession "parce qu'elle a peur d'offenser des électeurs dans d'autres régions du pays" et si elle refuse de dire que M. Trump n'est pas apte à exercer ses fonctions parce qu'elle "envisage dans un coin de sa tête d'être vice-présidente ou secrétaire d'État", elle ne sera pas en mesure de s'opposer à des adversaires étrangers, à des membres de l'autre parti ou à des "forces de notre propre parti qui veulent entraîner ce pays de plus en plus profondément dans la colère, la division et l'épuisement", a déclaré M. Christie.

La débâcle de la guerre civile est le dernier exemple en date de ses rivaux qui se sont emparés de l'un de ses faux pas. M. DeSantis et d'autres se sont attaqués à Mme Haley le mois dernier après qu'elle a demandé la vérification de l'identité sur les plateformes de médias sociaux, ce qui aurait permis d'éliminer les comptes anonymes. Mme Haley est rapidement revenue sur sa décision.

En ce qui concerne l'avortement, Mme Haley a déclaré tout au long de la campagne que les républicains devaient parvenir à une politique de "consensus" et a averti que son parti devait être honnête avec les électeurs quant à la difficulté d'obtenir 60 voix au Sénat pour adopter une interdiction fédérale. Mais lors d'un événement organisé dans l'Iowa le mois dernier, elle a déclaré qu'elle aurait signé l'interdiction de l'avortement dans les six semaines en Caroline du Sud si elle était encore gouverneur. Christie l'a accusée d'avoir dit une chose dans l'Iowa et une autre aux électeurs de l'État du Granit.

La question sur la guerre de Sécession, à laquelle Mme Haley a d'abord répondu en disant qu'il s'agissait de "libertés et de ce que les gens pouvaient ou ne pouvaient pas faire", a mis en lumière sa défense du drapeau confédéré et du droit des États à faire sécession des États-Unis lors de sa campagne pour le poste de gouverneur en 2010. Par le passé, elle a qualifié la guerre de Sécession de bataille entre "changement" et "tradition".

En ce qui concerne les questions raciales, Mme Haley a tenté de trouver un juste milieu entre la reconnaissance du racisme dans son État - et, au fur et à mesure que sa notoriété grandissait, dans le pays - et l'image d'une Amérique qui a dépassé son histoire sombre. Lors de sa campagne, elle insiste sur le fait que l'Amérique "n'est pas raciste", mais qu'elle est "bénie".

Mme Haley, qui a été gouverneur de Caroline du Sud de 2011 à 2017, est bien connue pour avoir demandé que le drapeau confédéré soit retiré de l'enceinte du palais de l'État dans les jours qui ont suivi le meurtre de neuf fidèles par un suprémaciste blanc dans une église de Charleston en 2015. Cette décision a été prise après qu'elle eut défendu le drapeau lors de sa candidature au poste de gouverneur en 2014.

Elle a fait référence à ce moment lorsqu'elle a nettoyé sa réponse sur la cause de la guerre civile.

"Je dis cela en tant que Sudiste, en tant que gouverneure du Sud qui a retiré le drapeau confédéré de l'enceinte de l'État et en tant qu'Américaine fière du chemin parcouru", a déclaré Mme Haley jeudi.

