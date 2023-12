Dans le monde souterrain des combats de chiens : Comment ce sport sanguinaire brutal prospère dans l'ombre

L'enjeu était de taille : Les agents craignaient que les victimes soient émaciées, déshydratées et probablement enchaînées. Nombre d'entre elles étaient probablement blessées ; certaines étaient peut-être déjà mortes.

En fin de compte, les victimes - près de 40 pitbulls - ont été sauvées, même si les signes de maltraitance étaient évidents.

C'était le genre de scène à laquelle les agents vétérans s'étaient habitués dans le monde obscur des combats de chiens. Ce sport sanguinaire clandestin a fait la une des journaux internationaux en 2007, lorsque la star de la NFL Michael Vick a plaidé coupable à une accusation fédérale liée aux combats de chiens. Dix ans et demi plus tard, les projecteurs se sont éteints, mais le problème persiste.

Une enquête de CNN a révélé que les autorités fédérales ont saisi plus de chiens l'année dernière - par le biais de confiscations civiles - que n'importe quelle autre année depuis l'inculpation de Vick. Les dossiers judiciaires et les entretiens révèlent en outre que les combats de chiens ont évolué à l'ère de l'internet, les propriétaires de chiens se tournant vers des applications de messagerie cryptées pour échanger des conseils de dressage et organiser des combats. Des centaines de milliers de dollars peuvent être échangés lors d'un seul combat et les éleveurs peuvent gagner des milliers sur les flacons de sperme ou les ventes de chiots.

Bien que ces combats brutaux aient été organisés dans des villes et des villages de tout le pays, les autorités fédérales saisissent de grandes quantités d'animaux dans le sud-est des États-Unis, en grande partie parce que le bureau du procureur de Caroline du Sud compte deux procureurs spécialisés dans ce type d'affaires.

Elle Klein, l'un de ces procureurs, se souvient de la première fois qu'elle est arrivée sur les lieux d'un combat de chiens. Elle a repéré un chien noir blessé, attaché à un arbre. Il saignait et de la chair pendait de ses oreilles. Lorsqu'elle s'est approchée, la queue du chien s'est mise à remuer.

"Cela m'a vraiment mis le feu aux poudres", a déclaré Mme Klein, qui a aidé à sauver des centaines d'animaux de réseaux de combats présumés dans son État. "Cela m'a rendue folle que tous ces gens fassent cela, parient sur cela, regardent cela, se nourrissent de cette culture dégoûtante".

L'affaire Michael Vick

Les combats de chiens existent depuis des millénaires. Cependant, la plupart des Américains ne savaient probablement pas grand-chose de ce sport lorsqu'il a été révélé au grand public en 2007. En avril 2007, des agents de l'État ont envahi une maison dans la campagne de Virginie, munis d'un mandat de perquisition et soupçonnés que Vick, l'un des joueurs les mieux payés de la NFL à l'époque, utilisait la propriété pour diriger un réseau de combats de chiens.

Des dizaines de chiens blessés et marqués, élevés pour le combat, ont été retrouvés dans la propriété. Les documents judiciaires décrivent comment le quarterback des Falcons d'Atlanta a investi de l'argent dans ce sport sanguinaire, en achetant la propriété où il détenait les animaux peu de temps après avoir signé son premier contrat en NFL en 2001. Vick et ses coaccusés, qui utilisaient le ranch de Virginie comme principal lieu d'entraînement, d'hébergement et de combat de leurs animaux, ont chacun plaidé coupable à une accusation de crime en rapport avec les combats de chiens.

En mai 2007, George W. Bush a signé une loi faisant des combats de chiens un crime au niveau fédéral.

Vick a passé près de deux ans en prison fédérale, avant de retourner en NFL et de signer un contrat de 100 millions de dollars. Il est aujourd'hui analyste pour Fox Sports.

"J'assume l'entière responsabilité de mes actes", a déclaré Vick aux journalistes après avoir plaidé coupable en 2007. "Pas une seconde je ne resterai assis ici à pointer du doigt et à essayer de blâmer quelqu'un d'autre pour mes actions ou ce que j'ai fait.

M. Vick a décliné la demande d'interview de CNN sur le sujet des combats de chiens.

Dans un premier temps, le tollé général et l'intérêt fédéral suscités par l'affaire Vick ont eu un effet dissuasif sur ce sport sanguinaire. Les autorités ont utilisé la nouvelle loi de Bush pour cibler les réseaux de combats de chiens à grande échelle, menant un raid record dans le Midwest qui a conduit au sauvetage de centaines de chiens en 2009. Mais lorsque ces affaires ont disparu, les chasseurs de chiens ont repris leurs activités et ont cherché à les rendre encore plus clandestines.

Un nouveau monde pour les combats de chiens

Il y a quelques années, les chasseurs de chiens - et les autorités qui traquaient les quelque 40 000 personnes impliquées dans les combats de chiens organisés aux États-Unis - se fiaient au bouche-à-oreille ou à des magazines clandestins pour s'informer sur les derniers combats, les techniques d'entraînement et les soins médicaux prodigués aux animaux de combat.

Mais l'internet a complètement transformé la façon dont les combattants s'informent : Quelques recherches sur Google permettent à un propriétaire de chien entreprenant d'apprendre à utiliser un tapis roulant conçu pour les chiens afin d'entraîner son animal. Sur YouTube, un combattant canin peut apprendre à utiliser une perche à flirt - un bâton auquel est attaché un élastique - pour améliorer son endurance. Les personnes intéressées par l'élevage de pitbulls peuvent s'informer sur les lignées auprès des utilisateurs de Reddit.

L'Internet a également modifié la façon dont les chasseurs de chiens communiquent : Ces derniers communiquent souvent le poids et le sexe de leur chien dans des groupes privés de médias sociaux ou par le biais d'applications de messagerie cryptées afin d'organiser un combat.

Selon un acte d'accusation datant de 2022, un combattant canin basé en Virginie a utilisé Facebook pour organiser des combats pour sa chienne nommée Durantula. Il a décrit le récent combat de son champion comme "un autre DOA", postant qu'il s'agissait d'un "15 mins chest & gut kill".

Un combattant pour chiens basé dans le Michigan, inculpé en 2018, a utilisé WhatsApp pour partager des vidéos de combats d'animaux, dont une mettant en scène "Barracuda", qu'il décrit comme un "finisseur direct à la gorge et aux reins !!!".

Les médias sociaux ont également modifié la façon dont les spectateurs regardent un match.

"Autrefois, lorsque vous organisiez un combat de chiens, les gens devaient venir en personne pour le voir", explique Virginia Maxwell, professeur au département des sciences médico-légales de l'université de New Haven, spécialisée dans les enquêtes sur les crimes contre les animaux. "Aujourd'hui, bien sûr, les combats sont retransmis en direct.

Les combats ont souvent lieu dans des arrière-cours ou des sous-sols. Le maître-chien se tient généralement sur le bord du ring, à portée de vue de l'animal à tout moment. Les animaux s'affrontent souvent jusqu'à ce que l'un des chiens, ou les deux, ne puissent plus se battre ou que l'un d'eux meure. Parfois, les maîtres-chiens jettent l'éponge pour sauver un chien qui risque de perdre le combat. Certains chiens gagnent un ou deux combats consécutifs. Les chiens qui en gagnent trois sont appelés "champions". Un chien qui remporte cinq victoires - et les experts disent qu'il n'y en a pas beaucoup - est surnommé "Grand champion".

En 2017, un combat auquel a assisté un chasseur de chiens de Virginie a mis en scène un pitbull nommé "Eulogy" qui a duré une heure et 59 minutes, selon des documents judiciaires. Ce chasseur de chiens a posté un "play-by-play" de l'affrontement brutal sur Facebook. Les procureurs ont expliqué en détail comment les combattants utilisaient des groupes privés sur Telegram pour organiser des combats et discuter des gains. Un chien, décrit par un combattant à d'autres membres d'un groupe privé, avait gagné 50 000 dollars en un seul match.

Pour moi, les combats de chiens, c'est quelque chose de totalement différent.

Au fil des ans, le jeu du chat et de la souris entre les forces de l'ordre et les chasseurs de chiens a été permanent. Récemment, l'intérêt des autorités fédérales pour ce sport sanguinaire s'est intensifié.

L'année dernière, les autorités fédérales ont saisi environ 400 chiens soupçonnés d'appartenir à des réseaux de combats de chiens, soit plus qu'au cours de toute autre année depuis au moins 2007, selon une étude de CNN sur les confiscations civiles fédérales. Ce chiffre ne tient pas compte des chiens qui ont été remis ou des chiens saisis par les autorités locales ou étatiques. Cette hausse intervient après des années au cours desquelles ces saisies étaient peu fréquentes.

Peu de services ont autant contribué à cette augmentation que le bureau du procureur de Caroline du Sud, dont les deux procureurs - Ellé Klein et Jane Taylor - ont sauvé à eux seuls des centaines de chiens.

Jane Taylor, responsable des affaires pénales au sein du bureau, s'emploie à démanteler les trafiquants de drogue de Caroline du Sud depuis le milieu des années 1990. Alors qu'elle poursuivait une affaire de drogue, elle s'est retrouvée à écouter une conversation sur écoute au sujet des combats de chiens.

Un officier vérifie sa radio après une descente de police liée à des combats de chiens à Orangeburg, en Caroline du Sud, le 21 septembre 2023. Jane Taylor, chef de la division criminelle du bureau du procureur du district de Caroline du Sud, pose pour un portrait à Prosperity, en Caroline du Sud, le 21 septembre 2023.

"Je poursuis beaucoup de trafiquants de drogue. Je ne dis pas que ce sont tous des gens bien, mais beaucoup d'entre eux sont des gens bien qui font simplement de mauvaises choses", a déclaré Jane Taylor. "Pour moi, les combats de chiens sont quelque chose de totalement différent.

Les dossiers judiciaires fournissent des détails macabres sur le caractère grotesque de ce sport.

Lorsqu'un fonctionnaire du Pentagone a été inculpé en octobre, les autorités ont perquisitionné son domicile et découvert des taches de sang sur les murs, les meubles et les panneaux de bois du sous-sol de sa maison, où les procureurs affirment qu'il faisait combattre des chiens. Les procureurs affirment que Frederick Douglass Moorefield Jr. possédait un "rack à viol", qui contraint une chienne à des fins de reproduction, ainsi qu'un dispositif composé de câbles de démarrage qui semble avoir été utilisé pour électrocuter les chiens après un combat perdu d'avance. Le registre de l'affaire indique que Moorefield a plaidé non coupable. Son avocat n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un procureur qui a jugé un gardien d'immeuble de la ville de New York en 2012 le soupçonnait également d'avoir électrocuté des chiens perdants et d'avoir ensuite emporté les cadavres avec la poubelle du matin. Le concierge gardait près de 50 chiens dans des caisses en bois dans l'immeuble où il travaillait.

Dans une affaire en Virginie, des chasseurs de chiens ont échangé des méthodes pour tuer les chiens qui perdaient des combats. L'un des accusés dans cette affaire a déclaré qu'il "aimait" tuer des chiens.

Mme Taylor a déclaré qu'elle avait commencé à s'attaquer au problème tout en continuant à poursuivre les auteurs d'infractions liées aux stupéfiants. Elle s'est fait remarquer l'année dernière lorsqu'elle et Klein ont pris la tête d'un raid sur une compétition de combats de chiens connue sous le nom de "Carolina Classic".

Des hommes de toute la côte Est se rendaient en masse dans un endroit reculé de la Caroline du Sud rurale pour participer à cet événement. Ils ont amené avec eux plus d'une douzaine de chiens. Beaucoup d'entre eux étaient attachés ou enfermés dans des cages à travers la propriété, hurlant et aboyant avant d'entrer dans la fosse de l'arrière-cour : Un carré d'environ 2,5 mètres sur 2,5 mètres avec des panneaux de bois pour contenir les chiens.

Les propriétaires de chiens qui participaient à l'événement avaient apporté une abondance d'outils de travail : des fusils, des munitions, une massue avec des pointes, un bâton de rupture - qui force un chien à ouvrir ses mâchoires une fois le combat terminé - et un trophée.

Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'un de leurs compatriotes était un informateur du gouvernement.

Cela a permis aux autorités fédérales et de l'État d'obtenir des informations privilégiées sur l'opération. Une fois le combat engagé, les agents sont intervenus. Les hommes se sont enfuis à pied lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, laissant les deux chiens sur le ring en train de se battre l'un contre l'autre.

Ce week-end-là, les autorités ont saisi plus de 300 chiens et arrêté plus de 20 personnes - la plus grande saisie de l'histoire de l'État.

Taylor et Klein ne se sont pas arrêtés là. En février, ils ont été impliqués dans une affaire dans laquelle 23 chiens, enchaînés dans le froid sans eau ni nourriture, ont été sauvés. La police a également saisi un sac contenant deux chiens morts, dont le propriétaire a déclaré qu'ils étaient morts de froid.

En septembre dernier, Klein et Taylor ont effectué l'une de leurs plus grandes descentes. En une seule journée, les forces de l'ordre ont exécuté dix mandats de perquisition et saisi quelque 120 chiens provenant de réseaux de combat présumés dans tout l'État, a déclaré Klein.

"C'est horrible", dit Taylor ce matin-là, en secouant la tête. Elle se tenait à l'orée d'une propriété de la Caroline du Sud rurale où vivait un boxeur présumé et décrivait ce qu'elle venait de voir : près de 40 chiens vivant dans des conditions sordides. Ils avaient de la nourriture et de l'eau, mais ils étaient sales, enchaînés et exposés aux éléments. Certains portaient des cicatrices sur la tête, le cou et les pattes.

Taylor et Klein disent être motivés par leur amour des animaux. Ils se concentrent sur les chasseurs de chiens organisés - qui utilisent des techniques de dressage sophistiquées et entretiennent une écurie de chiens - parce qu'ils participent souvent à des opérations interétatiques qui violent les lois sur la maltraitance des animaux et sur les jeux d'argent.

Les combats de chiens génèrent de l'argent de plusieurs manières. Les maîtres sont connus pour débourser 200 000 dollars pour faire participer un chien à un combat. Les spectateurs parient des milliers de dollars sur un match, comme le montrent les dossiers judiciaires. Un chien qui gagne peut rapporter à son propriétaire des richesses supplémentaires sous forme de sperme, de frais de saillie et de chiots.

"C'est un commerce énorme", a déclaré Maxwell, le professeur spécialisé dans les enquêtes sur les crimes contre les animaux. "C'est très, très lucratif pour eux.

Un chien portant de graves cicatrices est l'un des 22 pitbulls saisis dans une propriété de Caroline du Sud en 2022. Des restes d'animaux ont été découverts sur la propriété d'un chasseur de chiens présumé en 2022.

L'argent circule au-delà des propriétaires de chiens : Il y a les éleveurs qui vendent aux chasseurs de chiens, les transporteurs qui conduisent les animaux hors de l'État pour un combat ou qui récupèrent les chiens lorsqu'ils sont vendus, et les promoteurs qui font payer des droits d'entrée.

"Le champ d'action est beaucoup plus large que celui de l'individu qui combat le chien", a déclaré M. Klein. "À mon avis, même un dollar, c'est trop pour gagner de l'argent avec ça.

De nombreux chasseurs sont également impliqués dans d'autres types de crimes. Les autorités fédérales sont tombées sur les combats de chiens d'Eric Dean Smith au milieu des années 2010 parce qu'elles enquêtaient sur lui en tant que trafiquant de cocaïne et membre du gang des Bloods. Des écoutes téléphoniques ont révélé que Smith vendait chaque semaine pour des milliers de dollars de cocaïne. Dans ses conversations, Smith a également révélé qu'il prévoyait de vendre un chien pour 2 000 dollars. Lorsque les agents fédéraux ont perquisitionné la propriété de Smith, ils ont découvert de la drogue, des armes, de l'argent et environ 90 chiens.

Selon les experts, cette pratique transcende les races et les classes sociales. Des techniciens vétérinaires, des enseignants et des entraîneurs de lycée ont également été accusés de ces crimes.

"Tout le monde est concerné", a déclaré Robert Misseri, qui dirige l'association à but non lucratif Guardians of Rescue. "Le phénomène est bien plus répandu qu'on ne le pense.

Les effets dévastateurs du sport du sang

Par un après-midi ensoleillé de novembre dans le New Jersey, un pitbull noir et blanc se roulait dans l'herbe, grognant et giflant une chatte nommée Ally. Leurs queues s'agitaient, leurs dents mordaient l'air plutôt que la chair de l'autre, et il n'y avait pas d'arbitre pour déclarer un vainqueur.

Pour le pitbull nommé Wish, ce fut un long voyage entre le combat ludique et le combat réel. Wish est l'un des quelque 90 chiens sauvés en 2021 dans le cadre de la démolition d'un réseau de combats de chiens à Long Island. Le chien a reçu des soins dans deux centres de récupération gérés par la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA) - l'un d'entre eux est utilisé pour la "récupération de la cruauté" et l'autre pour la rééducation comportementale.

Wish, qui a été adopté par un couple du New Jersey qui possédait déjà deux autres chiens, mène aujourd'hui une existence douillette. Son parcours contraste fortement avec ce qu'endurent de nombreux chiens de combat.

Certains passent toute leur vie à l'extérieur, attachés par une lourde chaîne à un essieu de voiture boulonné au sol ou dans une cage, séparés des autres chiens. Les chasseurs de chiens craignent que si les chiens parviennent à atteindre leurs compagnons de cour, ils se battent entre eux.

Une plainte civile décrit comment un chasseur de chiens de Floride a dû euthanasier un chien après qu'un autre chien lui ait cassé le dos et paralysé les pattes arrière lors d'un "accident de cour".

Lorsque les agents fédéraux saisissent les chiens, leur visage peut être enflé, leurs oreilles sont souvent mutilées et ils sont souvent mal nourris ou déshydratés.

"Il s'agit de cruauté envers les animaux, tout simplement", a déclaré Jessica Aber, procureur du district oriental de Virginie, qui a poursuivi des crimes contre les animaux. "La façon dont les chiens sont élevés et entraînés et vivent dans des conditions inhumaines tout au long de leur vie, pour ensuite être amenés à se battre, et l'un d'entre eux doit mourir. C'est brutal, c'est barbare, et ce n'est pas quelque chose que nous devrions permettre en tant que société".

Selon les experts, certains de ces chiens sont trop agressifs pour être réhabilités. Mais d'autres, comme Wish, peuvent être adoptés.

Le bilan dévastateur de ce sport sanguinaire est souvent mis à nu sur la table du Dr Martha Smith-Blackmore.

Trois jours avant que la vétérinaire légiste ne procède à l'examen post-mortem d'un chien mutilé, l'animal congelé est livré par les forces de l'ordre à son hôpital vétérinaire de la région de Boston dans un sac de cadavre noir. Elle range le chien, sac et tout, dans le seul endroit où elle peut garder les preuves sous clé : une piscine bleue pour enfants sur une table IKEA dans le coin de son bureau.

Une fois décongelé, elle fait rouler le chien, attaché à un brancard, jusqu'à son laboratoire situé plusieurs étages plus bas. Pendant qu'elle sonde, elle parle au chien.

Je lui dis : "Tu vas bien. C'est votre chance, vous allez me parler. Tu vas me dire ce qui s'est passé"", explique Mme Smith-Blackmore.

Mme Smith-Blackmore prend des centaines de photos de son sujet - sa peau, son cerveau, son thorax - et s'intéresse de près aux résultats toxicologiques. La testostérone, la cocaïne ou la méthamphétamine sont souvent des preuves de combats de chiens. Il en va de même pour les profondes piqûres sur le bas-ventre et les aisselles. Les pattes avant d'un chien de combat sont souvent couvertes de lacérations, là où l'adversaire a enfoncé ses dents dans la chair, parfois jusqu'à l'os.

Une fois qu'elle a terminé, elle rédige un rapport et espère qu'il suffira à raconter l'histoire du chien au tribunal.

"Je veux vraiment que les gens puissent comprendre ce que l'animal a enduré", explique Mme Smith-Blackmore. "Il ne s'agit pas seulement d'une blessure, d'une autre blessure et d'une autre encore, mais de savoir à quel point il a souffert et pendant combien de temps. Voilà combien de temps il a souffert."

